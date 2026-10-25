Наука широкими мазками: Зачем Куинджи дружил с Менделеевым и что увидел Малевич в геометрии Лобачевского

Фото: Сергей Булкин/ТАСС

ХИМИЯ КУИНДЖИ

«Дьявольские» краски с нефтью

Картина: Архип Куинджи, “Лунная ночь на Днепре”

1880 год. Холст, масло. 105 х 144 см. Государственный русский музей. Фото: wikipedia.org

Великий русский химик Дмитрий Иванович Менделеев справедливо считал: наука и исскуство исследуют одно и то же - жизнь и человека, просто на разном языке. И собирал на своих «Менделеевских средах» и ученых, и художников. Одним из основателей Русского химического общества, встречавшегося поначалу на квартире Менделеева, был Александр Бородин. Автор оперы «Князь Игорь» и химической реакции, которая известна в науке как реакция Бородина-Хунсдикера.

Но мы отвлеклись, давайте лучше следить за датами. В 1869 году Меделеев открыл периодический закон. В 1871 году состоялась первая выставка передвижников. В 1872-м - первая выставка Политехнического музея, где показали и таблицу Менделеева.

Они все современники, варятся в одном соку. Менделеева зовут в Академию художеств - читать лекции о новых веществах, красках, оптике.

Его друг физик Федор Петрушевский создает прибор для измерения цветового тона (и все рекорды по сложности цветов бьет Архип Куинджи), изучает отражение света и свойства масляных красок. Мало того - Менделеева скандально не приняли в Академию наук, но он стал членом Академии художеств. С Куинджи они дружили и ставили эксперименты в поисках новых красок.

Главный шедевр Куинджи - «Лунная ночь на Днепре». Когда его впервые выставили для публики, художник особым образом организовал освещение. До такой степени удачно, что посетили говорили: автор либо продал душу дьяволу, либо они с Менделеевым придумали абсолютно новую краску, неведомый химический элемент: «Кажется, и красок таких-то нет. Просто дьявольщина какая-то»

Картину за сумасшедшие деньги купил великий князь Константин Константинович. И взял с собой в долгое плавание на фрегате «Герцог Эдинбургский». Полотно вернулось сильно погрустневшим от яркого южного солнца, морского ветра и влажности - темным и в трещинах. Научная версия: Куинджи использовал краски с битумом (это продукт выветривания нефти). Эффектные, но не долговечные. Но это ученые выяснили позже.

Выцветшие краски сыграли шутку и с шедевром Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой», написанной в 1665 году. Присмотритесь: у девушки нет ресниц. А они есть! Впервые их увидели в 2018 году благодаря научному проекту «Девушка в центре внимания» и современным методам исследований. Вермеер ресницы изобразил. Просто краска обесцветились.

ГЛЯЦИОЛОГИЯ БОРИСОВА

Так закалялся лед

Картина: Александр Борисов, “Среди льдов”

Фото: my.tretyakov.ru

На полярную науку на полотнах Борисова моё внимание обратил заведующий Музеем художественного освоения Арктики имени Борисова в Архангельске Иван Катышев. Там выставлены многие полотна художника, открывшего в свое время Русскую Арктику России и миру.

- Первым учителем Борисова был Иван Иванович Шишкин, создатель русской пейзажной живописи. Что дает Шишкин Борисову? Натуралистичный рисунок. Когда Борисов пишет пейзаж «Старый лес», рядом ходит студент-ботаник и рассказывает, что за сосну он изображает, какие шишки на ней растут, каким мхом она покрывается… Микеланджело ведь не зря изучал анатомию! Формы мало, надо понять, как предмет функционирует. И Борисов это в течение всей жизни использует, - рассказал Иван Катышев. - Бирюза - один из главных цветов Борисова, он ее использует для изображения прозрачного льда. Я задал вопрос гляциологам - почему лёд бирюзовый? Оказывается, такой спектр дает свет при прохождении через чистую замороженную воду! Ледники Борисова - это гляциология. Он понимает, как формируется лёд, как возникают айсберги.

В 1896 году Александр Борисов участвует в астрономической экспедиции Казанского университета на Новую Землю, чтобы зафиксировать солнечное затмение. Борисов первым пишет Арктику на пленэре в цвете. Загустевшими красками, задубевшими кистями, замерзшими руками. А параллельно ведет научные наблюдения - за температурой, давлением, магнитным полем, высотой снега, направлением и силой ветра. И совершает географические открытия - именно он назвал мысы на Новой Земле именами Репина, Шишкина и Куинджи, а ледник - именем Третьякова.

В начале XX века имя Борисова гремело на весь мир. Его выставки имели оглушительный успех в Вене, Праге, Берлине, Париже, Лондоне, Вашингтоне. Глядя на картину «В области вечного льда», посетители говорили, что им холодно!

- В это время встаёт вопрос о государственной принадлежности арктических территорий. И Борисов выступает образцом мягкой силы. Он показывает российскую Арктику президенту США Рузвельту. В Париже его выставку посещает президент Франции, в Лондоне - король Великобритании, - перечисляет Катышев.

ГЕОМЕТРИЯ МАЛЕВИЧА

Параллельные прямые сошлись в чёрный квадрат

Картины: Казимир Малевич. «Супрематизм. Автопортрет в двух измерениях» и «Автомобиль и дама»

Фото: wikiart.org

Они оба сломали то, что считалось железобетонным пару тысяч лет. И пошли против здравого (казалось бы) смысла и очевидных вещей.

Русский математик Николай Лобачевский в 1830-х годах создал «неевклидову» геометрию, где параллельные прямые пересекаются.

Художник Казимир Малевич почти столетием позже подвинул основы классической живописи и сформулировал принципы супрематизма - нового направления в искусстве. С тех пор живопись, как считают многие эксперты, развивается по «неевклидовым» законам. У Малевича появляются новые измерения (как на картинах «Автомобиль и дама. Красочные массы в 4-м измерении» или «Супрематизм. Автопортрет в двух измерениях»).

«Черный квадрат» иногда называют «нулевым измерением». Но даже если это и так - Малевич постиг его не сразу. Специалисты Третьяковской галереи просветили шедевр в рентгеновских лучах и провели микроскопический анализ кракелюра - трещин на поверхности лака и верхнего красочного слоя. И оказалось, что под абсолютной чернотой - два изображения (а не одно, как считалось ранее). Оба авангардные, но не доведенные до такого абсолюта, как квадрат.

А еще обнаружилась скрытая надпись, предположительно отсылающая к картине француза Альфонса Алле «Битва негров в темной пещере глубокой ночью». Это просто (или не просто) черный прямоугольник. Также у Алле есть прямоугольник белый - «Малокровные девицы, идущие к первому причастию в снежной буре» и красный - «Апоплексические кардиналы, собирающие помидоры на берегу Красного моря». Все созданы на 20 лет раньше «Чёрного квадрата» Малевича.

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