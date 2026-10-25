Заморозка людей в ожидании воскрешения: Обман, игра на надеждах или «серая зона» науки

109 россиян отдали своё тело на криосохранение. Фото: Компания «КриоРус»

Уже 109 россиян отдали своё тело на криосохранение (проще говоря, заморозили себя) в надежде, что их оживят в будущем, рассказал KP.RU из сооснователей первой в России крионической компании «Криорус» Игорь Артюхов.

Всего на планете 740 таких пациентов, больше всего в США. Россия занимает второе место.

ОНИ, УВЫ, МЕРТВЫ

Люди, которые лежат в жидком азоте при температуре -196 градусов, не «спят и ждут воскрешения», они, увы, мертвы, заявил KP.RU Александр Карасев, врач лабораторной диагностики:

- Их биологические процессы несовместимы с жизнью. Они попадают на «процедуру», как правило, после смерти от терминальной стадии заболеваний, когда медицина бессильна поддерживать жизнь даже в течение нескольких часов.

Но ведь есть надежда, что потом, в будущем – сможет? Давайте не подменять науку сказками о будущем. Если бы у нас были хотя бы намеки, если мы могли бы очертить сроки появления революционных медицинских технологий, тогда допустима и крионика, говорит Александр Карасев. Но их нет.

- Даже если мы сумеем запустить сердце, мы все равно увидим необратимое разрушение нервных тканей. Столкнемся с проблемой восстановления проницаемости межклеточных барьеров, функционирования белков, целостностью и эластичностью тканей и органов, изменениями бактериального состава кишечника. Мы получим не «пробужденного», а крайне тяжелого пациента без надежды на восстановление. Но – допустим – мы придумали, как это решить. Мы не сможем восстановить сознание.

Фото: Наталья Синцова / Фотобанк Лори

СОЗНАНИЕ - ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА

Ведь мы до сих пор не знаем, где оно «помещается». Человек, который не помнит, кто он – точно то, что мы хотели бы получить?

- Ни анатомия мозга и нервной системы, ни функциональные связи между нейронами, ни биохимия не могут объяснить сознание. Это совокупность процессов, которые существуют в трех измерениях (мозг), развиваются в четвертом измерении (время), а, возможно, и в пятом - нейромедиаторы. Совокупность, которую мы пока ни понять, ни объяснить не можем. Понятно лишь, что для работы сознания требуется идеальное функционирование центральной нервной системы. Недаром мозг потребляет до 20% питательных веществ, предназначенных всему организму.

Наука предлагает и принципиально иные варианты. Скажем, пересадка сознания из умирающего мозга в кремниевый носитель («компьютер»).

- Правда, «оцифрованный» человек, начав «существовать» вне тела, довольно быстро эволюционирует, меняется, и становится не похож (ментально) на оригинал. Тот ли это результат, который хотели бы получить родственники, и на то ли подписывался сам человек, когда соглашался на оцифровку своего сознания, - вопрос.

В целом в теме «бессмертия» масса этических и юридических проблем.

- Тела, которые лежат в жидком азоте, по законодательству многих стран, в том числе по российскому – это останки, а не «люди с временной потерей трудоспособности». Соответственно, любые распоряжения, сделанные ими при жизни, утрачивают силу и могут быть оспорены, в том числе родственниками, - резюмирует эксперт.

ЗАМОРОЗКА - ЭТО АБСОЛЮТНО РЕАЛИСТИЧНО

Сергей Харитонов, молекулярный биолог, сотрудник МГУ, научный сотрудник Института биологии и старения и медицины здорового долголетия, разъяснил в эфире радио «Комсомольская правда»:

- Эту историю нужно разделить на две части. Первая часть связана с непосредственно заморозкой и разморозкой живых организмов. Это абсолютно реалистично. Технологии аккуратной заморозки и аккуратной разморозки развиваются давно, и, вообще говоря, в науке с этим имеют дело рутинно. Те, кто работает с бактериями, с клеточными культурами замораживают и размораживают живые организмы в жидком азоте или даже при более мягких условиях, так называемых кельвинаторах, при -80…-72 градусах Цельсия. Это обычное дело.

Живой организм можно заморозить и разморозить так, что он сохранит жизнеспособность. Глубокую заморозку зимой проходят лягушки, которые зимуют под водой, в водоёмах. Если водоём не очень глубокий, он может промерзать до дна, и лягушка может вымерзать в лёд, а потом оттаивать.

Наверное, вы никогда не задумывались о деревьях, которые вообще-то тоже живые. А и они стоят на морозе в -30. И они, конечно, замерзают. Но почему-то не все клетки в них умирают. То есть инструменты для того, чтобы заморозиться, а потом безопасно разморозиться, не человеком придуманы - они есть в живой природе. Есть у чего поучиться. Но есть и другой важный момент.

В живой природе замерзают и оживают (размораживаются) живые организмы. Живые! Жизнеспособные. Для них это часть их нормальных физиологических функций. А когда мы говорим о криоконсервации в данном случае, речь идёт о заморозке людей, прошедших клиническую смерть. Это связано, конечно, с законодательством. Очевидно, нельзя замораживать человека, который ещё жив, потому что это будет убийством.

Я вам приводил примеры с клетками. Но клетка маленькая, она замерзает, размораживается быстро и равномерно. Человеческий организм большой, и для того, чтобы быстро и равномерно его заморозить, требуются существенные усилия и технология, которая ещё до конца до совершенства не доведена. Соответственно, повреждения, безусловно, будут.

В теме «бессмертия» масса этических и юридических проблем. Фото: Vectorwin / Фотобанк Лори

В ЧЕМ РАЗНИЦА С ОСТАНОВКОЙ СЕРДЦА

- Но даже откладывая это всё в сторону… Мы заморозили умершего человека, у которого помимо болезней, есть ещё посмертные повреждения тела… И вызывает большой скепсис возможность возвращения такого человека к жизни, - продолжает Сергей Харитонов. - Это не то же самое, что возвращение к жизни после остановки сердца в реанимации. Потому что там это происходит в считанные секунды или в течение первой-аторой минуты. После второй минуты начинаются необратимые повреждения в мозге из-за недостатки кислорода и питательных веществ.

На сегодняшний день существуют процедуры, связанные с необходимостью охлаждения людей - например, операции на открытом сердце. Когда хирургу нужно выиграть время, чтобы сохранить мозг в условиях, когда сердце остановлено, если, например, произошел разрыв аорты или какая-то другая серьёзная сердечно-сосудистая катастрофа. Сердце останавливают и зашивают, потому что пока оно бьётся, его зашить не получается. А в этом случае, если человек тёплый, то времени очень мало, какие-то 120 секунд или меньше.

Если человека охладить до +8, как делают в специальных реанимациях, то у вас появляется 5-6 минут без повреждений мозга на эту операцию. И хирурги профессиональные успешно её могут завершить.

В самом охлаждении никакой проблемы нет, если делать его равномерно, качественно, быстро и потом правильно нагревать. Для этого всего есть технологии. Есть проблемы с переходом через ноль. Когда мы человека хотим охладить до температуры ниже нуля. Вода, как мы знаем, при температуре ниже нуля превращается в лёд, а у льда плотность меньше, чем у воды. Одна и та же масса льда и воды будет занимать разный объём, лёд будет занимать больший объём. А значит, он будет распирать и, возможно, разрывать какие-то органы и ткани.

Образование льда мы не можем допустить при заморозке живого организма, если мы хотим, чтобы он сохранил жизнеспособность. Поэтому нужно использовать химикаты. Антифризы. Они не дают частичкам льда образовываться, сохраняют воду ниже нуля в жидком состоянии. Такие вещества есть, но они обладают токсичностью.

И нам приходится иметь дело с последствиями ещё и этого. Мы решили одну проблему, у нас появилась другая, более мягкая, и тем не менее она ещё не решена. Видите, сложно как?

Всё возможно и осуществимо на уровне органов. Почку заморозить аккуратно можно. И для пересадок органов, для экстренной медицины эти технологии бесценны и важно их развивать.

Про консервацию умерших людей нельзя сказать, что это обман. Но я бы сказал, что это введение в заблуждение. Игра на надеждах. Серая зона. Оживлять людей мы пока не умеем.

ДЕЛО ТЕХНИКИ

Сосуды с жидким азотом

Стараниями авторов фантастических фильмов образ сформировался. Полутемная комната, в ней за стеклом – неподвижные фигуры. Как в реальности? Объект, где ждут воскрешения клиенты, расположен в отдельном здании в Тверской области. Клиенты располагаются в больших сосудах Дьюара. Это нечто вроде термосов (сосуд в сосуде), предназначенных для хранения сжиженных газов. Заглянуть внутрь нельзя. В здании постоянно кто-то присутствует, но скорее не для ухода, а для охраны. Обслуживание сводится к тому, что время от времени в термостаты подливают жидкий азот по мере того, как он испаряется.

ВАЖНО

Скорбные формальности

Крионировать покойного могут решить родственники. Особого завещания самого клиента не нужно. В отдельных случаях могут отказать («дедушка скончался неделю назад, мы его похоронили, можно, мы его эксгумируем и привезем к вам»). Требуется предоплата. Это вызвано тем, что некоторые «обещали заплатить, а потом пропадали. Договор заключается на 99 лет с автоматическим продлением.

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