Фото: предоставлено пресс-службой

Свет прожекторов, воздушные шары над каппадокийскими скалами и ковры с восточным орнаментом: премьеру клипа «Луиза» (результат соединения харизмы Филиппа Киркорова, композиторского мастерства Сергея Ревтова и поэтического мира Михаила Гуцериева-, прим.ред.) Филипп Киркоров превратил в путешествие на Восток. Золото, гранатовый и винный красный, бархат и специи в оформлении задали гостям высокую планку. Почти все ответили на нее сдержанным черным цветом, а яркие акценты оставили украшениям и фактуре. Смотрим с экспертом по стилю и продюсером музыкального контента Яной Блиндер, кому это удалось лучше всего.

Эксперт по стилю и продюсер Яна Блиндер. Фото: личный архив

Филипп Киркоров и Яна Рудковская

Хозяин вечера выбрал образ, который сочетается с декорациями раута. Черный костюм с золотыми вставками из фольгированной ткани: лацканы, жилет и боковые полосы на брюках словно вторят свету фонарей и воздушным шарам. Сверху расшитая брошь на воротнике, массивная пряжка в виде орнамента, перстни и круглые очки. Серебристые локоны смотрятся контрастно к золоту и добавляют образу графичности.

Фото: предоставлено пресс-службой

Яна Рудковская поддержала друга цветом и сыграла на контрасте фактур. Лаковая приталенная куртка на молнии дает блеск, а многослойная юбка из черного фатина с высоким разрезом и шлейфом добавляет воздушности. Куртка держит строгую линию плеч, юбка дает движение, и вместе получается баланс жесткого и мягкого. Серебристые туфли с ремешком, украшенные блеском, оживляют темный низ и перекликаются с глянцем куртки. Небольшая сумка на цепочке завершает образ, а золотистые локоны оттеняют черный.

Филипп Киркоров с детьми, Мартином и Аллой-Викторией

Мартин выбрал свободный черный пиджак поверх темно-синей футболки с графичным принтом. Широкие джинсы графитового оттенка с цепочкой у кармана и простая обувь добавляют уличной легкости. Образ современный и непринужденный: классический пиджак быстро делает любую базовую вещь нарядной.

Фото: предоставлено пресс-службой

Алла-Виктория остановилась на спокойном и удобном комплекте: черный велюровый жакет на молнии и свободные брюки в тон. Велюр мягко отражает свет и выглядит дороже гладкого трикотажа. Длинные прямые волосы с аккуратным пробором и светлая обувь на плоском ходу дополняют образ без лишних деталей.

Жасмин

Одно из самых эффектных появлений вечера. Короткое облегающее платье с высоким воротом и длинными рукавами сплошь покрыто золотыми бусинами и заклепками, которые выстроены в дугообразные линии и напоминают многослойные ожерелья. Прием удачный: декор рисует на фигуре графику и визуально подчеркивает талию, а черная основа не дает блеску стать чересчур вызывающим. Вертикальные полосы по бокам вытягивают силуэт.

Фото: предоставлено пресс-службой

Высокие ботфорты из гладкой черной кожи продлевают линию ног и поддерживают строгий тон. Массивная золотая цепь у горловины, крупные серьги-капли и перстни, надетые на пальцы, дают тот самый восточный размах, который просили декорации. Волосы убраны в аккуратную косу с пробором, а мягкий макияж с акцентом на глаза не спорит с блеском платья

Юлия Барановская

Здесь ставка сделана на строгий крой и яркий макияж. Черное платье-мини с лодочкой-вырезом, тонкими бретелями, длинными рукавами и накладными карманами на бедрах выглядит как деталь хорошего жакета. Строгая посадка и лаконичность делают его одновременно деловым и вечерним. Колготки в сетку добавляют легкую нотку игривости.

Фото: предоставлено пресс-службой

Главный акцент образа – лицо. Гладко зачесанные назад волосы открывают шею и плечи, красная помада смотрится выразительно на бледной коже, а голубые тени и стрелки повторяют оттенок глаз. Золотые скульптурные серьги и небольшая сумка с золотистой отделкой поддерживают тему вечера и добавляют глубины. Сочетание графичного черного, алых губ и золота работает безотказно и выглядит по-настоящему стильно.

Нюша

Нюша выбрала воздух и легкость. Длинное черное платье из шифона с глубоким V-образным вырезом и тонкими бретелями летит за каждым шагом. Силуэт свободный, а полупрозрачная юбка с подкладкой-мини создает игру прозрачности и глубину цвета. Открытые плечи и линия декольте делают образ чувственным, но не вульгарным благодаря длине и мягкому крою.

Фото: предоставлено пресс-службой

Волосы собраны в небрежную прическу с влажными локонами у лица, и это лучше всего подходит такому легкому наряду. Макияж подчеркивает глаза и скулы, губы выбраны в телесном оттенке. Единственным украшением стал широкий золотой браслет-манжета: он дает яркий акцент и перекликается с золотом в оформлении вечера. На фоне зеркальных стен и красной подсветки образ получился кинематографичным и очень женственным.

Юлианна Караулова с мужем

Эта пара показала, как красиво выглядит общий образ в черном без полного повторения. Юлианна выбрала топ без рукавов с высоким воротом, отделанным перьями, и боковым вырезом на талии. Высокие брюки с приталенной посадкой вытягивают силуэт, а перья добавляют фактуры там, где она нужна. Короткое каре платинового оттенка с четкой линией подчеркивает шею и скулы, а золотые серьги и часы-браслет на запястье держат образ в рамках элегантности.

Фото: предоставлено пресс-службой

Супруг выбрал классический вариант: черный пиджак, водолазка и брюки того же цвета. Часы на кожаном ремешке и аккуратная борода делают его образ собранным и мужественным. Вдвоем они смотрятся как единое целое: фактура перьев у нее уравновешивается плотной шерстью у него.

Севиль

Мужской крой на женской фигуре всегда выигрывает при точной посадке, и здесь это именно тот случай. Черный жакет свободного силуэта с широкими плечами, глубоким вырезом и атласными лацканами сочетается с брюками прямого кроя. Получился костюм, который смотрится строго, но не скучно: широкие плечи уравновешивают объем брюк, а глубокий вырез открывает шею и ключицы.

Фото: предоставлено пресс-службой

Главный акцент образа – массивное золотое колье-обруч прямо на голой коже. Оно играет роль единственного украшения и сразу связывает наряд с золотой темой вечера. Высокий гладкий пучок открывает лицо, а графичные стрелки и нежный блеск на губах дополняют образ, не перегружая. Это пример того, как классический костюм выглядит свежо и по-вечернему нарядно.

Прохор Шаляпин

Самый яркий цвет вечера достался Прохору Шаляпину. Свободный жакет оранжево-красного оттенка с одной пуговицей и мягкими плечами смотрится смело и по-весеннему, хотя на улице октябрь. Под ним простая белая футболка, которая дает глазу отдохнуть и выводит цвет на первый план. Широкие черные брюки, напоминающие юбку-брюки, добавляют образу свободы и легкой театральности.

Фото: предоставлено пресс-службой

Такое сочетание красного и черного идеально работает на фоне закатных тонов декораций: цвет не теряется, а, наоборот, считывается как намеренный акцент. Светлая лента на запястье вместо привычных украшений добавляет игривости. Естественная укладка с волнистой челкой и открытая улыбка делают образ очень живым.

Алексей Чумаков и Николай Басков

Коллеги демонстрирует два способа носить черный цвет: мягкий и классический. Алексей Чумаков выбрал пиджак из темно-синего атласа свободного кроя, открытую черную сатиновую рубашку и широкие брюки. Тонкая цепочка с крестиком, цепь у пояса и очки с сиренево-голубыми линзами добавляют образу внушительности. Атлас играет с вечерним светом и смягчает общую брутальность. Пиджак довольно объемный, и более точная посадка по плечам сделала бы силуэт чище.

Фото: предоставлено пресс-службой

Николай Басков остался верен классике: черный смокинг с двубортной застежкой, атласные лацканы, белоснежная рубашка и бабочка. Это тот случай, когда строгая формула выигрывает без лишних деталей. Платиновые волосы с аккуратной укладкой подчеркивают светлый тон кожи и контрастируют с темной тканью. Образ безупречен по пропорциям и собран до мелочей. Вместе они смотрятся как два героя разных жанров на одном кадре: один про расслабленную роскошь, второй про безукоризненную элегантность.

Валентина Алексеева

А вот и главная героиня клипа Киркорова, сыгравшая ту самую прекрасную Луизу. У Валентины, пожалуй, самый лаконичный образ вечера и, пожалуй, самый элегантный. Черное платье-бюстье до пола с прямым вырезом и легким разрезом по ноге подчеркивает стройный силуэт без лишних деталей. Такой крой дает ощущение вертикали: линии идут сверху вниз и визуально делают фигуру еще выше. Матовая ткань не спорит с блеском окружающего интерьера, а заставляет смотреть на саму героиню.

Фото: предоставлено пресс-службой

Длинные прямые волосы с мягким цветным переходом лежат ровно по плечам и добавляют образу свежести. Из украшений тонкая цепочка с подвеской и черные туфли, которые не отвлекают внимания. Макияж с нежными губами и подчеркнутыми глазами выдержан в той же сдержанной манере.

Владимир Яглыч с женой

Эта пара выбрала современную версию черного: он в расслабленном, она в женственном. Владимир надел куртку-рубашку с эффектом легкой потертости поверх водолазки, добавил темные джинсы и ремень с металлической пряжкой. Такой образ выглядит собранным, но без излишней официальности, а фактура ткани придает ему характер.

Фото: предоставлено пресс-службой

Спутница выбрала платье с глубоким запахом, драпировкой на лифе и длинными рукавами. Мягкая ткань ложится складками и подчеркивает талию, а V-образный вырез открывает шею. Большие круглые серьги, золотистый клатч в форме мягкого конверта и гладкая прическа с пробором дополняют образ. Золотая сумка отлично перекликается с тоном вечера и становится главным акцентом.

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