«За бесконечную бойню горите в аду»: Маск ответил Зеленскому

Илон Маск Фото: REUTERS.

Илон Маск, наконец, разъяснил Владимиру Зеленскому и его рьяным почитателям - почему космическая система Starlink на Украине замедлена до такой степени, что ее можно, как прежде, использовать для лучшей связи на фронте, но трудно для нанесения ударов скоростными дальними беспилотниками. Фактически, это жесткий ответ на обвинение Зеленского в ограничениях Starlink для ВСУ.

«Использовать Starlink — гражданский коммерческий сервис — для нанесения ударов беспилотниками с целью убийства людей никогда не разрешалось, и разрешать этого не следует» - заявил Маск в своей соцсети.

Это стало прямым ответом на требование Зеленского включить Starlink над Россией для нанесения Украиной дальних точных ударов вглубь территории РФ. А так же на жалобы Зеленского, что работа Starlink в последние две недели ограничена над Украиной скоростью 161 км/час. Что не дает использовать эту систему на скоростных дронах для атак по Крыму и Донбассу.

Солдат ВСУ у спутниковой тарелки системы Starlink Фото: REUTERS.

Маск открытым текстом обвинил Киев в использовании Starlink не для связи и защиты, а для нападений и убийств:

«Украинские военные нарушили условия использования Starlink, применяя его для нанесения ударов беспилотниками с целью убийства людей. На прошлой неделе эту лазейку закрыли» - поставил Маск точку в споре, кто ограничил скорость космической связи Киеву.

При этом американский бизнесмен напомнил, что без Starlink украинская армия не сможет воевать и быстро проиграет в конфликте с Россией.

«Starlink по-прежнему критически важен для обороны Украины, поскольку это единственная система, которую невозможно заглушить или уничтожить — по крайней мере, пока. Если отключить Starlink, украинский фронт немедленно рухнет. Это не угроза, а просто констатация факта» - написал Маск в соцсети. И это не преувеличение. Военные эксперты давно заявляют, что Трампу достаточно отключить Украине Starlink, что бы Киев согласился на любые компромиссы и заключил мирные соглашения с Россией. Настолько велико его значение для управления ВСУ.

«SpaceX сделала для защиты Украины несравненно больше, чем любая другая частная компания на Земле» - написал Илон Маск, заранее предвидя, что Зеленский и его союзники в Европе начнут обвинять американского бизнесмена в недостаточной поддержке Украины и даже в измене.

Поэтому последний пассаж своего откровенного и честного заявления Маск посвятил уже непосредственно Владимиру Зеленскому, затягивающему конфликт и отказывающемуся идти на компромиссы с Россией, не смотря на давление Трампа.

«При этом я испытываю лишь глубочайшее презрение к злобным поджигателям войны, которые напоказ выставляют свою добродетель, выступают за бесконечную бойню и не предлагают никакого реалистичного решения конфликта. Горите в аду,» - объявил Маск, добавив:

«И это конец истории».

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