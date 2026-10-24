Наташа Королева поселила сына и невестку по соседству со своим домом

Наташа Королева с сыном Архипом и невесткой Мелиссой. Фото: соцсети.

Сын певицы Наташи Королевой Архип два года назад женился на стриптизерше Мелиссе Волынкиной. Родители жениха поначалу были против невестки с такой пикантной профессией, но потом смирились с выбором сына и приняла девушку в семью. Муж Наташи Королевой Сергей Глушко даже подарил молодым на свадьбу двухкомнатную квартиру.

По настоянию родителей Архипа Мелисса бросила танцы на шесте и нашла себе новый заработок – теперь она визажист.

В соцсетях Наташа показала, как невестка красит ее перед выходом в свет. Певица посетила презентацию нового клипа Филиппа Киркорова. На мероприятии она рассказала, что квартира Мелиссы и Архипа находится неподалеку от дома супругов в подмосковном поселке Крекшино. Видимо, родители решили выбрать для молодоженов семейное гнездышко поблизости, чтобы дети всегда были под присмотром. Хотя сама Наташа уверяет, что старается не вмешиваться в дела молодых.

«Я живу рядом. С окон вижу их балкон. Вижу, когда они дома. Это далековато, но светом поморгать можно. В чем отличие свекрови от тещи? Знаете? Это тещи проверяют, засовывают свои пять копеечек, хотят быть в курсе. Мы, свекрови, не вмешиваемся», - сообщила Королева.

Певица сообщила, что родители Мелиссы живут в Кемеровской области. По словам Королевой, они не приезжают в гости к дочери.

«Мама Мелиссы не прилетает, она не летает вообще», - уточнила артистка.

Недавно Наташа объявила, что ее сын готовится к переезду в другую страну. 24-летний наследник артистки выбрал редкую специальность – японистику. Летом он закончил магистратуру в МГИМО. А недавно Архип получил из Японии предложение о работе.

«Пусть поедет, получит опыт. Почему нет? Сын говорит на японском, преподает на японском, ему нравится эта страна», - рассказала Королева в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Сейчас наследник звезды оформляет рабочую визу и готовится к отъезду из России. Королева предполагает, что он уедет как минимум на год. Неизвестно, возьмет ли он с собой жену Мелиссу, или девушка останется в России.

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