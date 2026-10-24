Полина Диброва рассказала о разнице между любовником и пожилым мужем

Полина Диброва и Роман Товстик. Фото: соцсети.

Год назад телеведущий Дмитрий Дибров расстался с молодой женой Полиной Дибровой. Супруга шоумена ушла от него к бизнесмену Роману Товстику. Ради 37-летней Полины миллионер оставил жену Елену и шестерых детей.

В браке с Дибровым Полина родила троих сыновей. Она познакомилась с шоуменом в 17 лет: девушка участвовала в конкурсе красоты, ее будущий муж сидел в жюри. Дмитрию тогда было 47 лет. Когда Полине исполнилось 19, они поженились. Телеведущий всегда старался радовать молодую жену подарками и даже отвел в их доме целый этаж для интимных утех. Но это не спасло их брак от краха.

В шоу «Лицом к лицу» Яны Менчук Полина рассказала, что ни разу не пожалела о своем решении уйти от мужа.

«Роман честный, справедливый, внимательный, любящий. Для меня важно, чтобы мужчина был любящим, чтобы человек любил не себя в отношениях со своей второй половинкой, а любил истинно женщину, которая рядом с ним», - подчеркнула модель.

Ведущая шоу Яна Менчук напомнила: Дмитрий в своих интервью часто говорил, что Полина для него как дочь, которую он постоянно воспитывал, учил и развивал. Экс-супруга шоумена призналась, что ее жизнь с Романом отличается от брака с возрастным мужем. Полина отметила, что ее отношения с Товстиком совсем не такие, какие у нее были с Дибровым.

«Меня никто не воспитывает сейчас, меня любят женщиной, во мне видят женщину, меня хотят, мной восторгаются, меня разглядывают. Это настолько важно для женщины! Меня всё время спрашивают, а как бы хотела я. Это не из-за мягкости, а потому что человеку действительно важно. В Романе столько любви!» - восхитилась Полина.

Недавно экс-супруга шоумена похвасталась насыщенной интимной жизнью с Товстиком. Полина уверяет, что у них с Романом нет проблем с сексом.

«Каждый день! Нам удается. Мы любим друг друга. У нас сейчас конфетно-букетный период. Год исполнился, как мы живем вместе», - сообщила модель.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Российские рэперы в новой песне хотят любви от Мизулиной. Shaman нервно лижет лед в сторонке