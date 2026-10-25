Украина атаковала «Омский каучук»: в городе загрязнен воздух, трое пострадали Фото: Олег УКЛАДОВ.

Украинские беспилотники 24 октября атаковали нефтехимический завод «Омский каучук» и склад маркетплейса Ozon в Омске. В городе произошли пожары, работа аэропорта была временно ограничена, а часть массовых мероприятий пришлось отменить. По последним данным, пострадали три человека.

О последствиях атаки сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко. По его словам, российские силы противовоздушной обороны отражали налет, однако часть украинских дронов достигла северного промышленного узла. На место происшествия направили экстренные службы.

Что выпускает завод «Омский каучук»

«Омский каучук» — одно из крупнейших нефтехимических предприятий региона. Завод входит в группу компаний «Титан» и ведет историю с 1962 года.

Основная продукция предприятия — синтетические каучуки, используемые при изготовлении резиновых изделий, шин и другой промышленной продукции. Кроме того, завод выпускает фенол, ацетон, изопропиловый спирт, изопропилбензол и другие химические соединения.

Отдельное направление — производство метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ). Этот компонент применяют для повышения октанового числа автомобильного бензина. Согласно данным предприятия, «Омский каучук» располагает одной из крупнейших производственных мощностей по выпуску МТБЭ в России.

На заводе работают более трех тысяч человек. Предприятие участвует в программах модернизации и экологического контроля. KP.RU сообщал, что «Омский каучук» получил комплексное экологическое разрешение, устанавливающее требования к промышленным выбросам и обращению с отходами.

Чем ВСУ нанесли удар по заводу «Омский каучук» 24 октября

Массированная атака началась во второй половине дня 24 октября. В регионе объявили беспилотную опасность, жителей призвали соблюдать меры безопасности. Над Омском звучали сирены, очевидцы сообщали о громких хлопках.

Вечером губернатор подтвердил, что украинские беспилотники достигли промышленной зоны города. По сообщениям мониторинговых каналов, одним из атакованных объектов стал завод «Омский каучук». В интернете появились кадры крупного пожара, который связывали со сбитыми и загоревшимися БПЛА.

Как писала «КП-Омск», сообщение о достижении дронами промышленного узла поступило около 19:47 по местному времени. Налет продолжался несколько часов. В 22:06 по местному времени губернатор объявил отбой беспилотной опасности и поблагодарил силы ПВО за защиту региона.

Атака на склад Ozon: пожар, эвакуация и отмена заказов

Еще одной целью украинских беспилотников стал логистический центр Ozon. Факт попадания в склад официально подтвердил сам маркетплейс.

Как выяснила «КП-Омск», после удара на территории комплекса началось возгорание. Сотрудников оперативно вывели из здания. По предварительным данным компании, никто из работников не пострадал.

Атака повлияла и на доставку товаров. Ozon временно приостановил прием новых поставок на поврежденный объект. Продукцию, уже находившуюся на складе, сняли с продажи, а поступающие грузы начали перенаправлять в другие логистические центры. В компании предупредили, что некоторые заказы придется отменить, если их доставка окажется технически невозможной.

Омский фулфилмент-центр Ozon начал работу в сентябре 2024 года. В 2025-м компания планировала увеличить площадь комплекса до 80 тысяч квадратных метров. Проектная мощность после расширения оценивалась более чем в 600 тысяч заказов ежедневно.

Сколько человек пострадало при атаке на Омск

Утром 25 октября губернатор Виталий Хоценко уточнил, что в результате налета пострадали три человека.

Всем им оказывается необходимая медицинская помощь. По словам главы региона, угрозы для жизни пострадавших нет. Конкретные обстоятельства получения травм и их характер пока не раскрывались.

При этом первоначально в Ozon заявляли об отсутствии пострадавших среди сотрудников склада. Связаны ли трое раненых с атакой на промышленную площадку или другими последствиями налета, официально не уточнялось.

Закрытие аэропорта и отмена массовых мероприятий

Атака повлияла на повседневную жизнь Омска. Из-за угрозы БПЛА местный аэропорт временно прекратил прием и отправку самолетов.

По информации KP.RU, задерживались рейсы в Шарм-эль-Шейх, а также прибытие самолетов из Москвы и Новосибирска.

В городе отменяли вечерние театральные представления. Также был прерван баскетбольный матч между омским «Нефтяником-Титаном» и екатеринбургским УГМК. Игру остановили незадолго до третьей четверти.

Последние новости об атаке ВСУ на Омск

К утру воскресенья стали известны дополнительные подробности последствий украинского налета. По данным KP.RU, оперативные службы продолжили ликвидировать последствия атаки даже после отмены беспилотной опасности. Власти подтвердили информацию о трех пострадавших, которым оказывается медицинская помощь.

Еще одним важным вопросом стало состояние атмосферного воздуха. После пожаров жители разных районов города жаловались на запах гари. Специалисты областного Минприроды провели замеры в местах, подвергшихся атаке. Как сообщила «КП-Омск» 25 октября, высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха специалисты не обнаружили. Региональное ведомство продолжит экологический мониторинг.