Константин Хабенский почувствовал себя немного Чеховым и посадил яблони в Мелихово

Художественный руководитель МХТ им. Чехова Константин Хабенский и студенты I курса актерского факультета Школы-студии МХАТ приняли участие в проекте «Чехов Сад: 4.0». Фото: Екатерина Цветкова.

26 октября Московскому Художественному театру исполнится 128 лет. Дата некруглая, но театр легендарный. Было бы упущением его день рождения не отметить.

Художественный руководитель МХТ им. Чехова Константин Хабенский и студенты I курса актерского факультета Школы-студии МХАТ приняли участие в проекте «Чехов Сад: 4.0». Всё-таки Чехов - главный автор Художественного театра. Этот проект проводит музей-заповедник писателя в Мелихово вместе с Московской сельскохозяйственной академией им. Тимирязева.

Фото: Екатерина Цветкова.

В 2025 году в Мелихове завершилась реставрация главного дома усадьбы – от фундамента и фасада до внутренних работ: утеплили полы, потолки, обновили двери, оконные рамы и печи, оклеили стены обоями, заменили систему отопления...

В этом году приступил к реконструкции яблоневого сада, который когда-то собственноручно посадил Антон Павлович. В саду рядом с флигелем, где была написана пьеса «Чайка», Хабенский и студенты Школы-студии посадили яблони исторических сортов - антоновку, анис-полосатый, коричневое-полосатое, чтобы восстановить чеховский ландшафт.

Фото: Екатерина Цветкова.

Фото: Екатерина Цветкова.

Кстати, Антон Павлович высаживал в Мелехово не только яблони. Он собственноручно посадил 50 деревьев владимирской вишни и 100 кустов сирени. Легко предположить, что именно там ему пришла в голову идея написать пьесу «Вишневый сад». Но это не совсем так. Летом 1902 года Чехов жил у Константина Сергеевича Станиславского в Любимовке. Станиславский в это время находился за границей и пригласил друга отдохнуть в усадьбе, которая расположена на берегу Клязьмы в селе Тарасовка Пушкинского района Московской области. Здешние места – красота. Именно в Любимовке у Чехова зародился замысел пьесы «Вишнёвый сад». Писатель был очарован природой усадьбы. В Любимовке он не посадил ни одного деревца, зато нашёл вдохновение. Кстати, в музее-усадьбе «Любимовка» тоже ведутся реставрационные работы, здесь пытаются заново вырастить легендарный вишнёвый сад. Однако его состояние остаётся сложным: многие деревья засохли.

Фото: Екатерина Цветкова.

26 октября в Портретном фойе МХТ Константин Хабенский вручит памятные знаки «Чайка» артистам и сотрудникам Художественного театра, которые служат МХТ 15, 25, 30 и более лет. Награды получат: Виктор Хориняк (15 лет), Владимир Краснов (25), Валерий Трошин (30), Эдуард Чекмазов (30), Владимир Тимофеев (35), Игорь Верник (40), Николай Скорик (50), Василий Немирович-Данченко (60).

Фото: Екатерина Цветкова.

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