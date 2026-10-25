В ночь на 25 октября при невыясненных обстоятельствах погиб 41-летний музыкант Михаил Ница, более известный как Миша Маваши. Фото: кадр видео vk.ru/m.f.mavashi

В ночь на 25 октября при невыясненных обстоятельствах погиб 41-летний музыкант Михаил Ница, более известный как Миша Маваши. Он - автор песен, основатель группы «МАВАШИ group», создатель движения «Северный человек». Фигура яркая, но неоднозначная.

Биография Миши Маваши

Родился музыкант в 1985 году, в городе Костанай (нынешняя Республика Казахстан) . С ранних лет занимался спортом, что нашло отражение в его творчестве. Получал высшее юридическое образование в Челябинске. Но юристом не работал, выбрал другой путь – стал заниматься музыкой.

В 2009 году Маваши выпустив альбом «Только правда». В 2014-м создал сайд-проект «ЦельРазгром» вместе с битмейкером Эдиком Стечкиным. Они выпустили два альбома и несколько клипов. В 2018 году основал группу «МАВАШИ group», где был фронтменом и автором всех текстов. Группа выпустила пять альбомов. Коллектив работал в стиле альтернативного рока и рэпа. Сингл «Молитва» вошёл в трибьют к юбилею Булата Окуджавы.

Сам музыкант не любил, когда его называли рэпером, предпочитая определение «поэт» или «музыкант».

В ранних его песнях звучали откровенные тексты о хулиганском образе жизни и запрещённых веществах. Позже Маваши отошёл от этих мотивов, начал пропагандировать здоровый образ жизни. Однако прошлое так просто не отпускало. Побороть зависимость не получалось, началась депрессия и длительный прием антидепрессантов. В 2016 году был вынужден взять перерыв в карьере из-за проблем с наркотической зависимостью*. Вернуться к нормальной жизни помогли его мать и близкий друг.

Маваши был известен не только как музыкант, он резко высказывался о засилии мигрантов, критиковал так называемые «заповедные зоны» для приезжих. Делал прямолинейные и довольно спорные публичные высказывания. Он жестко критиковал миграционную систему в России.

В 2018 году Маваши основал группу «МАВАШИ group», где был фронтменом и автором всех текстов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Движение "Северный человек" Миши Маваши

В ноябре 2022 года Маваши сообщил об основании движения «Северный человек», которое, по его словам, задумывалось как общество для консолидации людей и помощи в сложных ситуациях. В 2022 году Михаил стал участником Санкт-Петербургского Юридического форума, где выступал на тему «Право на самооборону и защиту жилища: теория и правоприменение».

Дружины «Северного человека» и «Русская община» проводили «воспитательные рейды» с гастарбайтерами, приезжими из Средней Азии и этническими диаспорами. На Маваши не раз писали заявления в полицию.

В ноябре 2022 года Маваши сообщил об основании движения «Северный человек», которое, по его словам, задумывалось как общество для консолидации людей и помощи в сложных ситуациях. Фото: кадр видео vk.ru/m.f.mavashi

Артист жил в Воронеже и продолжал выступать с концертами и участвовать в общественной жизни. По словам близких, причиной смерти музыканта стал несчастный случай, однако подробности пока нет.

* Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот, включая прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, наркосодержащих растений законодательно запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Миша Маваши умер в 41 год: с легендой «пацанского рэпа» произошел несчастный случай

Команда Миши Маваши вышла на связь после его смерти: речь зашла о причинах гибели рэпера

Рэпер Миша Маваши женился за несколько дней до своей смерти

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

И слёзы на глазах... С кем из знаменитостей мы простились в 2025 году