на северах не проходит ночи без полярного сияния, что говорит о солнечной активности Фото: Александр ГЛУЗ.

Неопределенность солнечной обстановки велика как никогда. С одной стороны, раздаются предположения, что дневная звезда пошла чуть ли не на второй круг активности. С другой, астрономы обозначают ситуацию на светиле как «слабо тлеющее состояние». При этом на северах не проходит ночи без полярного сияния. Что будет дальше? Заглянем в прогноз космической погоды от Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

В ЧЕМ СУТЬ МАГНИТНЫХ БУРЬ

По мнению астрономов, космическая погода в эти дни находится в слабо возмущенном состоянии, иногда – в средне возмущенном. При этом возмущения упорно не хотят возвращаться на «дно», то есть не желают обнуляться, но и резервов для бурного роста активности вроде бы нет.

Всю минувшую неделю солнечную активность поддерживали две группы пятен, которые наконец скрылись за солнечным «горизонтом». Если вы посмотрите на актуальную фотографию Солнца, то увидите почти чистый диск, без пятен.

Интрига, однако, заключается в том, пишет Лаборатория солнечной астрономии, уйдут ли вместе с пятнами активные очаги. Обычно так и бывает. Но бывает и не так.

В то же время с другой стороны солнечного края появляется новая область пятен. Она пока никак себя не проявила, и непонятно, проявит ли. Если да, то с выводами об окончательном «замирании активности» все-таки стоит повременить.

Тем временем магнитное поле нашей планеты реагирует на возмущения со стороны Солнца чрезмерно бурно, несоразмерно силе воздействия. Это как с ранкой на пальце, которая болит больше, чем она того заслуживает. Почему так? Во-первых, осень, и Земля стоит к Солнцу «ребром», экватором, что делает ее уязвимой. Во-вторых… мы не знаем!

Так или иначе, вы уже поняли, как все шатко и неопределенно. Что ж, давайте смотреть наконец прогноз.

МАГНИТНЫЕ БУРИ ПО ДНЯМ И ЧАСАМ

Воскресенье 25 октября было отмечено бурями среднего уровня. Обе проявили себя уже после полудня.

Астрономы считают, что эти бури так и останутся в минувшей неделе и на будущем не скажутся никак: понедельник и вторник – совершенно «ясная» погода, отмеченная в прогнозе зеленым.

Далее еще несколько «зеленых» дней, но к следующим выходным ситуация осложнится.

В прогнозе стоит очень сильная буря на 31 октября, субботу. Опять же согласно прогнозу, магнитосфера Земли не «остынет», и 1 ноября, в воскресенье, продолжит штормить.

Мы пока не знаем, насколько точен этот прогноз. Будет ли буря сильной. Не начнется ли она раньше. Так или иначе, мы предупреждены – и, возможно, вооружены.

КАК ВЛИЯЮТ МАГНИТНЫЕ БУРИ НА ЗДОРОВЬЕ

С «вооруженностью», впрочем, все довольно грустно, поскольку ничего поделать с влиянием магнитных бурь на наше здоровье мы не можем. Мы погружены внутрь процесса. Да, это значит, что мы к нему и адаптированы. Но это также значит, что нам от потрясений в геомагнитном поле никуда не сбежать.

Есть единственный способ смягчить последствия, и мы о нем не раз говорили: режим, образ жизни, соблюдение врачебных рекомендаций. Будем помнить об этом и по возможности выполнять.

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