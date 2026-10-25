Вес взят: Чемпионат мира по тяжелой атлетике пройдет в России

Чемпионат мира по тяжелой атлетике 2030 года пройдет в Москве! Фото: Peter Hennrich/GES-Sportfoto/Global Look Press

Большая победа российского спорта! Сегодня стало известно, что чемпионат мира по тяжелой атлетике 2030 года пройдет в Москве!

Столь знаменательное событие произошло накануне чемпионата мира в Китае, который будет проводится с 27 октября по 8 ноября в городе Нинбо. Как нам рассказал наш источник, находящийся сейчас в Китае, Федерация тяжелой атлетики России в сентябре подала заявку на проведение первенства, от которой представители Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) оказались в восторге. И сегодня Исполком утвердил Москву.

Как сообщает официальный сайт IWF, по итогам голосования генеральный секретарь IWF Хосе Киньонес выразил удовлетворение результатом: «Все полученные нами заявки были превосходными, и мы уверены, что чемпионаты в ваших странах будут иметь огромный успех… Это демонстрирует, что наш спорт развивается во всем мире, и проведение наших соревнований крайне желательно для многих стран планеты.»

Это символично, что проведение первого чемпионата мира по олимпийскому виду спорта в России с 2022 года «подняли» представители самого сильного вида спорта — тяжелой атлетики. Кстати, последний раз наша страна принимала подобный чемпионат еще в советские времена, в далеком 1983 году.

Символично, что проведение первого чемпионата мира по олимпийскому виду спорта в России с 2022 года «подняли» представители самого сильного вида спорта — тяжелой атлетики. Фото: Rob Walbers/Keystone Press Agency/Global Look Press

Важно, что на московском чемпионате-2030 кроме самих наград будут разыграны и путевки на Олимпийские игры 2032 года, а это значит, что соревнования приобретут дополнительный вес, который, надеемся возьмут и российские спортсмены.

Кстати, на Исполкоме выбраны столицы и других крупнейших соревнований по тяжелой атлетике. Вот как выглядит расписание крупнейших стартов на 2028 — 2030 годы:

Чемпионат мира IWF среди юношей 2028 года — Приштина (Кос)

Чемпионат мира IWF среди юниоров 2028 года — Каракас (Венесуэла)

Чемпионат мира IWF 2029 года — Ахмедабад (Индия)

Чемпионат мира IWF 2030 года — Москва (Россия)

Напомним, что в январе этого года Международная федерация допустила россиян и белорусов в возрасте до 20 лет до международных стартов с гимном и флагом, а получение чемпионата мира полностью возвращает права российскому спорту и подтверждает статус нашей страны как крупнейшей мировой спортивной державы.

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