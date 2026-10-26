Осенний марафон с ящиком снарядов на плечах: Как прошло состязание мужчин, готовых и к спорту, и к обороне

Конкурс на звание «Мастера военно-спортивного комплекса» стартовал на полигоне Нижегородской области Фото: Юлия АНДРИЕНКО.

Прозрачное небо, желтая листва под ногами, солнечные лучи пробиваются сквозь поредевшие кроны деревьев. Редкая благодать в октябре! Упасть бы на землю в эту шуршащую роскошь и провожать глазами улетающих птиц, считая, что занят важным делом. Но вдруг всю мою «пришвинщину» как рукой сняло. Издалека доносится звук автоматной стрельбы, жужжание беспилотников, ощущается запах гари. А на меня выбегает боец в полной амуниции, за ним еще один. Едва успеваю отскочить с дороги.

100 МИНУТ - ЭТО МНОГО ИЛИ МАЛО

У каждого «бегуна» на каске, рукаве и штанине - порядковый номер. Выражение лица - суровое и сосредоточенное. Конкурс на звание «Мастера военно-спортивного комплекса» стартовал на полигоне Нижегородской области еще в 7 утра.

- Это первый такой конкурс, отныне он станет ежегодным. Наши военные должны быть в прекрасной физической форме. Мы создали на каждом полигоне отдельное учебное место, где бойцы проходят испытания на прочность. Тут они должны выполнить 10 упражнений военно-прикладного характера и уложиться в 100 минут. Только тогда присваивается почетное звание «Мастера военно-спортивного комплекса», - вводит меня в курс дела замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров.

Награждать бойцов приехал замминистра обороны, генерал армии Евкуров Фото: Юлия АНДРИЕНКО.

Генерал армии предлагает увидеть все своими глазами.

Бойцы должны пробежать 10-километровый марш-бросок в полной экипировке, попутно выполняя разные задачи. А это значит - бегут парни в брониках, касках, с автоматом, противогазом, двумя учебными гранатами, четырьмя магазинами с патронами. Специально посчитала, вышло 20 килограммов.

Парни бегут неспешно, легкой трусцой. Потом узнала, что это самая верная тактика. Выложишься сразу, сорвешь дыхание и до финиша не дотянешь. Разумнее не брать высокий темп сразу, главное - не останавливаться, не сдаваться. Даже со стороны видно, как они устали. К тому же под ногами не комфортное стадионное покрытие, а песок. Да и бегут не в легких кроссовочках, а в мокрых берцах. Признаться, чувствую неловкость, фотографируя ребят.

Бойцы должны пробежать 10-километровый марш-бросок в полной экипировке, попутно выполняя разные задачи. Фото: Юлия АНДРИЕНКО.

ВМЕСТО ПРИВАЛА - ОЧЕРЕДНОЙ КИЛОМЕТР

Но главная фишка состязания, что в конце каждого километра нужно выполнить одно из испытаний и только потом бежать дальше.

- Первая задача - управление беспилотником. Нужно поднять «птичку», пролететь специальным маршрутом через условные ворота и посадить ее на заданное место. После физической нагрузки это сделать очень тяжело. Не справился, тебя ждет штраф. Поднимай ящик со снарядами весом 30 кг. Где-то это нужно выполнить пять, а где-то и 10 раз. Вот только потом можешь продолжать марафон, - поясняет руководитель Управления физподготовки и спорта ВС РФ полковник Андрей Зыков.

96 участников от 20 до 43 лет из разных округов и родов войск, которые приехали на этот чемпионат, уже прошли подобные состязания у себя в подразделениях. А 23 участника приехали с СВО, где служат сейчас. По сути, тут, на полигоне, собрались лучшие из лучших, но и для них одолеть все этапы конкурса - задача со звездочкой.

Кручу головой, пытаясь охватить весь масштаб происходящего. Кругом трескотня автоматов, гул квадроциклов, дым до неба, жужжание дронов. Хоть батальные сцены снимай.

После управления беспилотниками и очередного километра забега боец в противогазе преодолевает зараженный участок. Там клубится желтый дым. Погружение в реальность почти полное, даже мне захотелось противогаз натянуть. Затем нужно перенести ящики с боеприпасами в квадроцикл, выехать из гаража, виртуозно выполнить «восьмерку» вперед и назад, задним ходом въехать в гараж.

Одна из задач - управление беспилотником Фото: Юлия АНДРИЕНКО.

Справился? Молодец. Но «возьми с полки пирожок» не скажут - беги еще километр, братец. После этого нужно метнуть гранаты. Кажется, чего проще? Помню, на НВП еще в советской школе тоже когда-то метали. Вот только метнуть гранату нужно сначала на 25 метров, чтобы она перелетела через барьер, а потом проделать то же самое, но уже из положения лежа.

Снова беги километр, и теперь уже медицинская задача. Протащить раненого товарища (груз весом 60 кг), а перед этим наложить самому себе жгут. Вот оно - битый небитого везет! За выполнением задания на каждом этапе пристально наблюдают судьи. Схитрить не получится. Сделал не так - на штрафплощадку поднимать ящики. А это отнимает и силы, и драгоценное время.

Относительно легко парни покоряют высоту с наклоном 60°, штурмуют окоп, проползают по узкой траншее, где высота не более 50 см, а потом кидают противотанковую мину. Некоторые умудряются запустить этот «блинчик» весом 10 кг, раскрутившись всем корпусом, будто древнегреческие атлеты.

ТРЕНИРУЮТСЯ НЕ НА КОШЕЧКАХ

Еще одно испытание - метание ножа и саперной лопаты. И попасть нужно в силуэт на щите. Да так, чтобы орудие застряло там.

- Метать нужно с силой, иначе нож отскочит, - полковник резко замахивается и в следующее мгновение нож «поражает» сердце силуэта. Признается, что все этапы чемпионата накануне прошел сам неоднократно и «почти без штрафов». Так что тренируются тут не на кошечках, а сразу на полковниках. Зато полоса препятствий проверена на совесть!

На первый взгляд самое простое задание - седьмое. Бойца ждет ров с водой. Кто сообразительнее, не прыгает туда с разбега. Торопыги выбираются мокрыми выше колена. А дальше - самое интересное. Ты уже устал, бежишь на пределе сил, пульс стучит в висках, легкие горят, а мокрые берцы, облепленные песком, предательски тяжелеют с каждым шагом.

Но впереди ждет финальное испытание - стрельба. И тут важно справиться с собственным дыханием, иначе промажешь. А на этом этапе от напряжения дрожат не только ноги, но и руки. Тебя приглашают к барьеру. Давай, родимый, бери свой автомат и покажи, как ты стреляешь из трех положений: лежа, с колена и стоя.

Стрельба по мишеням Фото: Юлия АНДРИЕНКО.

Попасть нужно сначала по вылетающим тарелочкам, а потом по мишеням вдалеке. Честно говоря, я даже не успевала заметить, как вылетали эти коварные тарелочки, но звонкое «дзинь-дзинь» от попадания по ним пули свидетельствовало - боец справился.

- 90% участников попадают в цель. А наши парни на СВО решают и не такие задачи. Там и дистанции в день они проходят не меньше, и дроны сбивают, и раненых вытаскивают, а пули летят настоящие, - рассказывает судья майор Иван Махов.

А если не справился, то на последнем испытании штрафа нет и означает это только одно - не видать тебе звания «Мастера военно-спортивного комплекса», все предыдущие результаты аннулируются, иди тренируйся дальше и пробуй через год.

- Мы учитываем наш опыт в СВО и то, с чем там приходится ежедневно сталкиваться бойцам. А потому вождение квадроцикла, управление дроном - обязательны. У нас добавлена стрельба из траншеи, чего раньше не было. Это то самое противостояние «лисьим норам» противника. А еще задача, которую мы окрестили «донецким регби», когда нужно кинуть противотанковую мину, - рассказывает главный судья конкурса Михаил Трифонов.

Одно из испытаний - метание ножей Фото: Юлия АНДРИЕНКО.

ВОЕННЫЙ КРУАССАН - ЭТО ЧЕРНЫЙ ХЛЕБ С САЛОМ

Бойцы признаются, что самое тяжелое испытание - борьба с самим собой. Бой с тенью, где самый большой противник - это твои собственные слабости. Не растеряться, не остановиться, не пасть духом, когда что-то сделал не так. А я думаю, что тут, на полигоне, за ошибку ждет штраф в виде тяжеленного ящика, а в реальном бою за промах парни платят собственной жизнью.

Знаете, какой самый приятный пункт полигона? Это привал в финале, где бойцов ждут горячий чай и бутерброды. С чем бы вы думали? Ржаной хлебушек с ароматным сальцем. А сало-то с чесночком! Дух стоит умопомрачительный. Аж слюнки глотаю, но сдерживаюсь - я ж не бегала, гранаты не метала, значит, не заслужила.

- Лучше любых круассанов, - признается Николай Ландфанг, уминая бутерброд. - Я приехал сюда из Москвы, учусь там в общевойсковом командном училище. У меня мама - подполковник, военврач, поэтому с детства знал, кем я хочу стать. Подружился тут с тезкой из Смоленского военного училища. Дистанцию прошли на одном дыхании. Но вот брод с водой, конечно, запомнится надолго.

Лучше любых круассанов Фото: Юлия АНДРИЕНКО.

- А мне самым сложным показался последний этап. Для стрельбы важно дыхание, а на десятом километре оно немного сбивается, - отвечает его друг Николай Морозов.

Отмечаю вот это «немного», мысленно присвистнув.

Среди болельщиков вижу белокурого мальчика, которого поначалу приняла за девчонку.

- Приехал поддержать папу, - лаконично отвечает засмущавшийся Степан, выглядывая из-под отцовской каски. Оба приехали из Читы, где Дмитрий Эсаулов служит уже 15 лет в Восточном военном округе.

Степан приехал из Читы поддержать своего папу Дмитрия Фото: Юлия АНДРИЕНКО.

Судья Михаил Трифонов демонстрирует мне заветный значок мастера - тяжелый, золотой. В центре - бегущая фигурка военного в каске и с автоматом. А вокруг будто солнечные лучи расходятся. Чем-то напоминает всем нам знакомый знак ГТО. Но куда солиднее.

Этот знак «Мастер военно-спортивного комплекса» получат все, кто успешно прошел испытания. К слову, из 96 участников таких - 60 человек. Но среди них есть и те, кто оказался лучшим.

Я смотрю на раскрасневшихся парней, которые построились на награждение, и думаю: «Вот так выглядят настоящие мужские развлечения». Покажите это SHAMAN, который недавно брился топором, чтобы запечатлеть свою брутальность и крутость. А кроме шуток, вот это и есть - настоящая элита России, а не мажоры на гламурных тачках или скандальные блогеры. На таких парней и опирается Россия в час испытаний.

Два Николая - один из Москвы, другой - из Смоленска - подружились тут на полигоне Фото: Юлия АНДРИЕНКО.

Преодолевшие препятствия и себя

Замминистра Юнус-Бек Евкуров усмехнулся на раскатистое и не слишком синхронное «Здравжелаю!».

- Что, устали, братцы? Это было первое такое мероприятие. В следующем году проведем его, но выберем, скорее всего, сентябрь, чтобы было немного теплее. Это не просто конкурс, это проверка наших возможностей с учетом опыта СВО. Вы все увидели, как меняется эффективность на огневом рубеже после физнагрузки. Моторика уже не та. Будем считать это хорошим экспериментом и учтем в будущем при подготовке в том числе операторов БПЛА, - обратился он к военным.

У табло с результатами Фото: Юлия АНДРИЕНКО.

Победители соревнований Фото: Юлия АНДРИЕНКО.

1-е место занял Алексей Иванцов - старший прапорщик, служит в ВМФ. Полосу препятствий он прошел за 59 минут 36 секунд.

2-е место у рядового Ильи Кочеткова. Служит в РВВДКУ (Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище). Его результат 1 час 2 минуты 15 секунд.

3-е место у капитана Пивцайкина Александра Дмитриевича. Служит в РВСН, его результат 1 час 2 минуты 49 секунд.

В командном зачете 1-е место досталось ВКС, 2-е место - Сухопутным войскам, 3-е место - десантникам.

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