«Теперь мы знаем, что с одной почкой можно жить»

Арсюха геройски переносит капельницы и учится плавать. Фото: Личный архив героев публикации

О том, что с ее сыном не все в порядке, Влада Ермолаева из Московской области узнала на позднем сроке беременности, когда пришла на очередное УЗИ. Врачи долго смотрели на монитор, а потом вынесли вердикт:

- У плода отсутствует правая почка.

При этом родился Арсений с хорошими показателями по шкале Апгар. Медики сразу обследовали его и выяснили, что почка все же есть. Вот только маленькая и не функционирует.

В 2023 году сделали томографию, которая показала - орган так и не включился в работу. Врачи приняли решение почку удалить. Такая операция и для взрослого - не шутка, а мальчику было всего полгода. Но все прошло успешно. Врачи не давали родителям терять надежду.

«Люди живут с одной почкой, не переживайте вы так», - уверял их заведующий Центром гравитационной хирургии крови и гемодиализа Александр Музуров. И оказался прав.

Конечно, у такой жизни есть отличия. Нужно рассчитывать нагрузки, контролировать потребление белка и воды. И постоянно наблюдаться. А капельницы делать каждые две недели.

- Когда Арсений подрос, ему сменили терапию на другой препарат. Но стоимость там была сотни тысяч рублей. Врачи нам рассказали о фонде «Круг добра», который это лекарство нам дал бесплатно, - вспоминает мама Арсения.

Она была потрясена, как быстро консилиум одобрил лечение, и вскоре ребенка пригласили на капельницу.

- Их нам теперь делают всего раз в два месяца. Сын мужественно все переносит, это его личный героический поступок. Мы им бесконечно гордимся, - говорит Влада.

Арсений растет активным, любознательным. Сейчас ему 4 года, ходит в детсад, коллекционирует машинки, учится плавать в бассейне. Такие нагрузки ему вполне по силам.

СПРАВКА «КП»

Фонду «Круг добра», созданному президентом для помощи детям с тяжелыми и редкими болезнями, в 2026 году исполнилось 5 лет. В его бюджет идет 2% от «налога на богатых». Помощь получили более 30 тысяч детей со 116 заболеваниями.