Горбатов снова ловит шпионов, а Яценко работает на скорой: Сериалы, которые можно посмотреть на этой неделе

Кто бы мог подумать, что Люся (Марина Александрова) и Сазонов (Александр Горбатов) хорошо смотрятся вместе! Фото: Кадр из сериала «Художник», 2022

«Художник. Продолжение»

Остросюжетный детектив 16+

Телепремьера второго сезона проекта, в котором следователи под руководством Рудакова (Виктор Добронравов) выискивают шпионов в послевоенной Москве. Таинственного главаря банды Художника вычислили в финале первого сезона, но теперь есть задача поважнее - найти Ювеля, стремящего сорвать советский атомный проект.

Конечно, вернется и капитан Сазонов (Александр Горбатов), якобы погибший в прошлой части. На подмогу старлею Костенко (Кирилл Зайцев) пришлют юную и прекрасную выпускницу училища Варю (Соня Присс), а опытная карманница Люся (Марина Александрова) попытается начать новую жизнь, но судьба вновь сведет ее с криминальным авторитетом Ливером (Андрей Мерзликин)…

Россия 1.

Понедельник - четверг, 21.30.

«Многое получается»

Помимо дебютантов в главных ролях в проекте заняты опытные актеры. Например, Аскар Ильясов. Фото: Кадр из сериала «Многое получается», 2026

Молодежное драмеди 16+

Двадцатилетние Даша и Кир (Вероника Лопатина и Александр Корелин) живут в небольшом городе и мечтают начать новую жизнь в Москве. Внезапно они узнают, что скоро их будет трое. Героям надо будет разобраться не только с будущим ребенком, но и с собственными отношениями. Восемь серий - по одной на каждый месяц до рождения малыша. Каждый эпизод построен вокруг отдельного события - девичника, свадьбы, Дня семьи и т. д.

Онлайн-кинотеатры Chill и Wink,

с 26 октября.

«ИИнга»

Внешность ИИнги позаимствовали у учительницы Инги Петровны (Татьяна Бабенкова). Фото: Кадр из сериала «ИИнга», 2026

Комедия 16+

В кадре несуществующий городок Новоправдинск. Его мэр Александр Щупкин (Андрей Мерзликин) - крайне неприятный тип, у которого все держится не на законе, а на понятиях. Но молодой айтишник Юра (Илья Лыков) презентует ИИ-модель, которая захватывает власть в городе и начинает управлять с большим успехом. Нейросеть не дает вернувшемуся из отпуска мэру занять свое кресло, угрожая компроматом. Градоначальнику приходится сотрудничать с ИИнгой (Искусственный Интеллект Новоправдинской Городской Администрации) и учиться жить по-новому, по правилам.

Онлайн-кинотеатр START,

с 29 октября.

«Жизнь заново»

Хотели бы вернуться в юность? Диме (Александр Яценко) это удалось. Фото: Кадр из сериала «Жить заново», 2026

Комедия 16+

Кажется, Александра Яценко в роли несчастного врача скорой помощи, топящего свои проблемы в алкоголе, мы уже видели в «Аритмии» (18+). Но теперь 40-летний доктор Дима получит возможность вернуться на 20 лет назад. Ему снова 18, мама жива, студенческая любовь свободна, а главные ошибки еще не совершены. Димой в юности стал Антон Шаврин, его возлюбленную Кристину играют Елена Подкаминская и Маргарита Дьяченкова.

ТНТ.

Понедельник - четверг, 21.00.

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