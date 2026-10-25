США и Израиль в пяти минутах от нового нападения на Иран: Трамп силится спасти Нетаньяху от переезда из дома в тюрьму

США и Израиль в пяти минутах от нападения на Иран Фото: REUTERS.

В кои-то веки Трамп, кажется, исполнил своё обещание. «Сегодня удара по Ирану не будет», - сказал президент США на вопрос, не собирается ли он «жахнуть» по Ирану в воскресенье.

Для прямого вопроса репортера, не собирается ли первый человек в Америке скрасить рутину начала рабочей недели зрелищем очередной всепланетной катастрофы, было не одно, а сразу несколько оснований. Похоже, вокруг Ирана и всего ближневосточного региона в очередной раз сгущаются тучи войны.

Во-первых, американцы как раз закончили очередное сосредоточение своих сил в районе Персидского залива. Американская газета Wall Street Journal опубликовала фото с борта находящегося в соседнем Аденском заливе отечественного авианосца USS George Washington. В кадре как бы случайно оказались самые современные бомбы и ракеты: GBU-10/16, ФПЬ-154 JSOW, AGM-84K SLAM-ER… Прибывший из Японии «Джордж Вашингтон» сменит на боевом дежурстве уходящего вроде как на отдых «Авраама Линкольна». Где-то на подходе находится и третий авианосец – «Теодор Рузвельт». А вместе с ним – десантные корабли с несколькими тысячами морских пехотинцев.

Фото: REUTERS.

Во-вторых, 27 октября в Израиле – выборы, и друг Трампа, израильский премьер Биньямин (Биби) Нетаньяху будет бороться не только за своё политическое выживание, но и – в прямом смысле слова – за свою свободу. На случай поражения партии Нетаньяху (а значит, и лишения его полагающейся премьеру неприкосновенности) политические противники Биби уже держат для него наготове несколько уголовных дел. Небольшая победоносная война против Ирана могла бы добавить партии Нетаньяху «Ликуд» политических очков как раз в тот момент, когда Биби в них больше всего нуждается. Но, похоже, корабль под названием «Трамп спасает Нетаньяху» уже дает течь: вице-президент США Джей Ди Вэнс отказался, несмотря на явное неудовольствие Трампа, хоть что-то хорошее сказать о кандидатуре Нетаньяху.

В-третьих, ситуацию накаляет вдруг обострившийся конфликт находящейся неподалеку Саудовской Аравии с захватившими власть в соседнем Йемене хуситами. Вооруженный до зубов и американцами, и своими британскими союзниками, саудовский наследный принц Мохаммед бен Салман пока не может справиться с хуситским движением. Взяв себе название «Сторонники Аллаха» («Ансар Алла»), эти упорные бойцы поддерживают связи с единоверцами-шиитами из Ирана. И вдруг оказалось, что полученные хуситами иранские дроны, внутри которых неведомым образом оказались китайские микросхемы (чипы) успешно конкурируют с купленными саудовцами за сотни миллиардов долларов продуктами американской «оборонки».

Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Как признак приближающихся боев была воспринята в регионе и недавняя встреча борющегося за политическое выживание Нетаньяху с американским «министром войны» Питом Хегсетом на базе израильской ПВО в пустыне Негев. Хегсет похвастался тем, что встретил на базе американцев – военнослужащих Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM), сообщает Berliner Zeitung.

По мнению политологов, Трампа останавливает только непопулярность среди американских избирателей развязанной им вместе с Нетаньяху в феврале этого года войны в Иране. Накануне промежуточных выборов в конгресс США 3 ноября лучше бы не напоминать среднему американцу о фиаско с неудавшейся сменой иранского режима и блокадой иранцами Ормузского пролива. Но, похоже, Трамп готов попытать счастья еще раз. Уж очень спасительной для него (да и для Нетаньяху) была бы маленькая победоносная война с Ираном. Самое большое, что может Трамп предложить пацифистам , - это не начинать новые бои до этих самых назначенных на 3 ноября американских выборов.

«Новая эскалация войны между США и Ираном сразу после выборов весьма вероятна», - предрекает Фарзан Сабет, специалист по Ирану, в интервью лондонской Times.

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