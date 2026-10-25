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Общество25 октября 2026 20:51

Как подростки становятся дропперами, зачем нацистам майдан во Франции и чем опасна привычка ИИ с нами соглашаться

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»
Михаил НЕБЕРА

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6 место. Как подростки становятся дропперами. Технологиями защиты от вербовки делится российская киберполиция

7 место. ИИ всегда согласен с нами. Чем это опасно?

8 место. «Умные» полимеры, искусственные клетки и самособирающиеся материалы: что нас ждет через 10 лет

9 место. В костях неандертальцев нашли пулевые отверстия. Что это доказывает?

10 место. Сарик Андреасян опять снимает жену, опять в сказке, опять по Пушкину