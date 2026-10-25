«Выбрала другой путь»: Саша Савельева сделала заявление после развода с эмигрировавшим в Израиль Кириллом Сафоновым

Саша Савельева с бывшим мужем Кириллом Сафоновым. Фото: соцсети.

Актер Кирилл Сафонов и певица Саша Савельева объявили о разводе. Супруги были вместе 17 лет. В 2022 году актер решил оставить карьеру в России и эмигрировать в Израиль. Вместе с ним в чужую страну отправилась и экс-солистка группы «Фабрика». У супругов растет общий сын – 7-летний Леон.

После заявления о расставании Саша прервала молчание в соцсетях. 42-летняя певица опубликовала трогательный пост, в котором рассказала о своих чувствах. Артистка отметила, что решила выбрать в жизни другой путь, но ей все равно очень грустно.

«Девочка моя, тебе не обязательно быть сильной каждую минуту. Ты можешь грустить. Дай себе время. Все образуется. Ты можешь скучать по тому, что было хорошего, и при этом понимать, почему выбрала другой путь. Не нужно обесценивать прошлое, чтобы разрешить себе будущее. Ты уже столько раз справлялась. И сейчас справишься. Только не торопи себя. Не требуй от себя немедленного счастья. Дай себе время привыкнуть к новой жизни», - написала Савельева.

Саша говорит, что устала быть сильной и все делать правильно. Сейчас ей хочется одного - прийти в себя и начать все с чистого листа.

«Плачь, если хочется плакать. Твоя жизнь не начинается заново. Она продолжается. И все, что было, тоже часть тебя. Ты имеешь право выбирать себя. И это не значит, что ты перестаешь любить и уважать других… Я не знаю, как сложится все дальше. Но я точно знаю, что хочу пройти этот этап бережно. К себе. К людям, которые были и остаются важной частью моей жизни. К нашему общему прошлому. И, кажется, сейчас это самое главное», - рассказала артистка в своем блоге.

Хотя Саша и переехала вслед за мужем в Израиль, но связи с Россией не теряла, периодически возвращаясь в Москву ради выступлений на столичных площадках.

Кирилл же, напротив, решил делать карьеру в Израиле. Но не особо в этом преуспел. В последние годы 53-летний актер в основном зарабатывал на жизнь, озвучивая на русском языке голливудские фильмы.

В соцсетях Савельева все чаще жаловалась на усталость и проблемы. Летом певица, забрав семилетнего сына Леона, вернулась в Москву и объявила, что в ее жизни началась новая глава. Тогда-то поклонники и заподозрили, что артистка ушла от мужа.

Еще одним доводом стало то, что 1 сентября Саша отвела сына в московскую школу. После этого ее подписчики утвердились в мысли, что звезда «Фабрики» разводится с супругом.

Артистка снова поселилась в Москве, где она работает и ухаживает за больной мамой. Расставшиеся супруги общаются через соцсети.

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