Наташа Королёва рассказала о жаркой ночи с Тарзаном

Наташа Королева и Сергей Глушко. Фото: соцсети.

Наташа Королева и Сергей Глушко уже 23 года живут в браке. У артистов есть взрослый сын – 24-летний Архип. Супруги по-прежнему без ума друг от друга и умеют устраивать сюрпризы, чтобы подогреть свои отношения.

Общаясь с журналистами, Наташа рассказала, что они с мужем провели жаркую ночь в Хабаровске.

«Со мной Серёга со спектаклем поехал на Дальний Восток. Мы с ним в Хабаровске встретились на одну ночь. Но какую! Но какую!» - восхитилась певица.

Детали горячей ночи артистка уточнять не стала, и только многозначительно улыбнулась.

Наталья Королева встретилась с Сергеем Глушко, когда основным источником его дохода был стриптиз. Сама певица в то время была уже суперзвездой, за ее плечами был тяжелый развод с композитором Игорем Николаевым. По словам Натальи, познакомившись с Сергеем, она не рассчитывала на серьезные отношения – певице хотелось развеяться. Но судьба распорядилась иначе.

В одном из интервью Королева поведала, что забеременела от своего будущего мужа уже на первом свидании. Артистка вспомнила, что «заказала» у него сына.

«Беременность не была запланированной. Я приехала в гости к своему будущему супругу и поняла, что он сделал все, чтобы я осталась. Чтобы как-то оправдать эту неловкую ситуацию, я ему сказала: «Хочу мальчика». Я прям конкретно заказала. Он, конечно, опешил, но решил не сбивать волну и в итоге заказ исполнил четко. Прям с первого свидания все получилось», - вспомнила Королева.

Певица рассказывала, что когда она приехала на съемную квартиру к Тарзану, у него в доме не было никакой еды – только банка абрикосового варенья. С тех пор супруги ежегодно отмечают День абрикосового варенья как символ своей любви.

Их сын Архип родился 19 февраля 2002 года. Пара официально зарегистрировала свои отношения уже после его появления на свет. Тарзан сделал предложение Королевой в Киеве в день ее 30-летия. Через три месяца они сыграли свадьбу в Санкт-Петербурге.

Королева не раз говорила, что мечтала о втором ребенке. Но у них с мужем не получилось. Несколько ее беременностей закончились выкидышами. А когда супруги предприняли ряд попыток сделать ЭКО, они также не увенчались успехом.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Российские рэперы в новой песне хотят любви от Мизулиной. Shaman нервно лижет лед в сторонке