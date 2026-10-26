Сегодня суд рассмотрит иск об ограничении Джигана в родительских правах

Джиган Фото: Иван МАКЕЕВ.

После очередного срыва 41-летнего Дениса Устименко-Вейнштейна (настоящее имя артиста, — прим. Ред.) 38-летняя Оксана Самойлова подала иск об ограничении бывшего мужа в родительских правах. Добавим, что у пары четверо общих детей — 15-летняя Ариела, 12-летняя Лея, 9-летняя Майя и 6-летний Давид.

Беседа по делу об ограничении в родительских правах Джигана состоится уже сегодня, 26 октября, в Савеловском районом суде. Речь идет об ограничении на полгода. Отныне рэпер сможет видеть наследников только с разрешения их матери, будучи в трезвом и адекватном состоянии. В настоящее время Денис находится на реабилитации в элитном центре в Израиле.

Около месяца назад Оксана рассказала в интервью Собчак, что ее бывший муж уже много лет страдает от зависимости. По словам Самойловой, Джиган впадает в измененное состояние и теряет связь с реальностью. Так, в июле 2026 года на протяжении десяти часов Устименко-Вейнштейн, одетый в стиле Рэмбо и вооруженный гражданским карабином «Сайга 9», удерживал персонал в заложниках и даже стрелял по охраннику. Все это происходило на глазах у испуганных детей. Самойловой пришлось экстренно вылетать из Италии, куда ее пригласили на Неделю моды, в Россию. Позже выяснилось, что несколько лет назад певец угрожал пистолетом и самой Оксане, а также стрелял по стенам. В это время в доме находились дети…

После припадков старшая дочь Ариела отказалась общаться с отцом. Если раньше дети жили то у мамы, то у папы, то впредь Самойлова не разрешит наследникам оставаться у отца. Впрочем, пока неизвестно, когда Джиган вернется в Россию, где ему грозит реальный срок за удержание заложников. Кроме того, из-за последних событий рэперу пришлось приостановить музыкальную карьеру.

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