«Ее отследили по камерам»: Девушка, которую пять дней искали в Москве, покончила с собой

Заявление в полицию написал молодой человек пропавшей. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

30-летняя москвичка, пропавшая еще в среду, 21 октября, в столичном районе Аэропорт, покончила с собой. Об этом KP.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

- По камерам удалось отследить маршрут девушки. К сожалению, речь идет о суициде, - рассказал наш собеседник. – Тело ищут в Москве-реке.

Напомним, что заявление в полицию написал молодой человек пропавшей. По его словам, около 22:00 в среду она ушла из дома на вечернюю тренировку по фитнесу. Затем – не отвечала на звонки и сообщения, хотя телефон оставался в сети.

Позже стало известно, что накануне пара сильно поссорилась. При этом ранее девушка в разговорах с подругой высказывала мысли, что сожителя «надо проучить». Якобы она всерьез обсуждала план, что нужно уйти из дома, перестать отвечать на звонки – чтобы парень понервничал.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Как ранее сообщал KP.RU, несколько лет назад девушка переехала из Омска, устроилась на хорошую работу. С парнем встречались около двух лет. Судя по совместным фотографиям в соцсетях, пара активно путешествовала – за последний год молодые люди вместе побывали в Турции, Казахстане, Узбекистане и нескольких регионах России.

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