Одна команда — разные способы общения

Фото: пресс-служба «Лемана ПРО».

Инклюзивная рабочая среда начинается с понятных процессов и доступной коммуникации. Для этого не всегда требуется сложное переоборудование: иногда достаточно изменить способ передачи информации и договориться, как сотруднику удобнее взаимодействовать с командой и покупателями.

Задача повышения занятости людей с инвалидностью закреплена на государственном уровне в концепции, рассчитанной до 2030 года. По приведённым в ней данным, в 2023 году в России работали 1,2 млн человек трудоспособного возраста с инвалидностью. Оптовая и розничная торговля входит в число отраслей с наибольшей занятостью таких сотрудников: на неё приходится 11,1% от их общего количества. Поэтому для ритейла доступность найма, адаптации и рабочих процессов становится частью системной работы с персоналом.

Григорий Бастрыкин, Леонид Золотов и Ирина Аюпова работают в разных городах и выполняют разные задачи. Их истории показывают, как этот подход действует на практике в «Лемана ПРО».

Наём без отдельной категории вакансий

Сегодня в компании работают более 500 сотрудников с инвалидностью. Отдельной категории вакансий для них не предусмотрено: соискатели рассматривают те же позиции, что и остальные кандидаты, с учётом своего опыта, профессиональных интересов и требований конкретной должности.

Такой подход позволяет сместить внимание на знания и навыки человека. На собеседовании рекрутёр может заранее уточнить, какой способ общения будет удобнее: телефонный разговор, видеосвязь или переписка. Если кандидату требуется больше времени для знакомства с информацией или другой формат проведения встречи, это тоже учитывается. Принципы непредвзятого подбора закреплены в хартии рекрутинга: кандидата оценивают по профессиональным качествам, не опираясь на те или иные стереотипы, в том числе связанные с возрастом, национальностью или состоянием здоровья.

С 2020 года действует программа сопровождаемого трудоустройства. Её участникам помогают познакомиться с профессиями, подобрать подходящую позицию, выйти на работу и освоиться в коллективе. После трудоустройства к этому процессу подключаются руководитель, наставник и команда.

Компания также проводит встречи с профильными экспертами и вебинары о том, как учитывать разные потребности сотрудников и выстраивать комфортное взаимодействие в команде. Дополнительно разработаны глоссарий и электронный курс по этике общения с практическими рекомендациями. Их задача состоит не в том, чтобы предложить готовую инструкцию на все случаи, а в том, чтобы научить сотрудников задавать вопросы, учитывать потребности человека и вместе подбирать подходящее решение.

Григорий Бастрыкин: адаптация начинается с открытого диалога

Григорий работает кассиром-консультантом в магазине в Курске. Сюда он пришёл два года назад по рекомендации друзей. На собеседовании Григорий рассказал о нарушении слуха, чтобы заранее обсудить, как будет организована работа и какой формат коммуникации окажется наиболее комфортным.

«На собеседовании мы спокойно обсудили, как мне удобнее общаться и получать информацию. Я увидел, что к этому относятся с пониманием, а в первые дни коллеги помогли мне освоиться. Благодаря такой поддержке я довольно быстро почувствовал себя частью команды».

В первые дни новой информации было много. Григорию предстояло освоить работу на кассе, разобраться в списании товаров, научиться получать со склада позиции для упаковки заказов и оформлять доставку. Наставник последовательно объяснял обязанности, а коллеги показывали рабочие процессы на практике и отвечали на вопросы.

В адаптации Григория участвовала вся команда. Один коллега помогал разобраться с кассой, другой знакомил с работой склада, третий объяснял порядок оформления заказов. Постепенно отдельные задачи сложились в общую картину — и Григорий понял, как устроен весь процесс обслуживания покупателя.

Специального оборудования на рабочем месте не потребовалось. Главным было договориться о способе общения. Когда Григорию сложно разобрать устную речь, коллеги пишут ему в чате или отправляют голосовое сообщение с автоматической расшифровкой. Так смысл не теряется, а рабочий вопрос можно решить без долгих повторений. Сначала этот формат требовал внимания от всей команды, но довольно быстро стал привычным.

За два года Григорий освоил рабочие процессы и стал специалистом, к которому коллеги сами обращаются за помощью. Особенно уверенно он чувствует себя в вопросах, связанных с техникой. Может помочь разобраться с телефоном, устранить ошибку или найти решение, если устройство работает не так, как нужно. Для Григория это важный результат: когда-то команда помогала ему освоиться, а теперь уже он делится своими знаниями с другими.

На протяжении всего этого времени его поддерживали семья и друзья. Близкие с самого начала верили, что Григорий справится с новой работой и сможет стать частью команды. Теперь он и сам советует людям с похожим опытом не бояться первого шага, задавать вопросы и не оставаться с трудностями один на один.

Леонид Золотов: 25 лет опыта говорят сами за себя

Леонид — специалист по ремонтным работам в одном из московских магазинов сети. До этого он более 25 лет трудился в строительной сфере. За это время научился разбираться в материалах и технологиях, организовывать работу и находить решения в нестандартных ситуациях.

При трудоустройстве Леонид рассматривал несколько направлений. Ему предложили разные варианты, в том числе работу на кассе и в ночной смене в логистике. Он мог выбрать позицию, которая больше соответствовала его интересам и профессиональным навыкам. В результате Леонид остановился на работе специалиста по ремонтным работам, где пригодились знания, накопленные за годы в строительстве.

«У меня был выбор, и я понимал, в каком направлении хочу развиваться. Мы обсудили несколько вариантов, и работа, связанная с ремонтом, оказалась мне ближе. Здесь я могу применять свои знания и одновременно осваивать новые задачи».

Даже в знакомой профессиональной сфере ему потребовалось время на адаптацию. В первую неделю Леонид изучал расположение отделов, внутренние процессы и организацию пространства. Нужно было привыкнуть к масштабу магазина и понять, как устроена работа разных зон. Команде тоже понадобилось время, чтобы найти удобный формат взаимодействия. Некоторые коллеги раньше не работали с человеком с нарушением слуха и не сразу понимали, как лучше выстраивать коммуникацию. Постепенно сотрудники познакомились ближе — и большинство рабочих вопросов стало решаться без сложностей.

В работе Леонида определяющими остаются его знания и качество выполнения задач. Многолетний строительный опыт помогает ему оценивать ситуацию, выбирать подходящий способ решения и уверенно работать с разными материалами и технологиями. Накопленная практика стала прочной основой его нынешней профессиональной роли.

В дальнейшем Леонид хочет осваивать новые задачи и расширять профессиональные навыки. Для него это возможность продолжать развиваться в выбранном направлении и становиться более универсальным специалистом.

Ирина Аюпова: от первых смен к профессиональной уверенности

Для Ирины Аюповой работа кассиром-консультантом стала первым опытом в торговле. Вакансия в московском магазине заинтересовала её возможностью освоить новую профессию и попробовать себя в работе с покупателями.

Перед первой сменой Ирина волновалась. Ей предстояло познакомиться с новыми обязанностями, привыкнуть к ритму магазина и понять, как будет выстроено общение с покупателями и коллегами. Она понимала, что адаптация потребует времени, но была готова учиться и постепенно осваиваться в новой роли.

«Мне было важно сразу рассказать о нарушении слуха и понять, как будет организована работа. Я не хотела ничего скрывать. Когда такие вопросы можно спокойно обсудить заранее, чувствуешь себя увереннее и понимаешь, что вместе получится найти комфортное для всех решение».

Первую неделю Ирина проходила обучение. Коллеги знакомили её с обязанностями, объясняли последовательность кассовых операций и оставались рядом во время смены, если возникали вопросы. Такой практический формат помог Ирине постепенно перейти от знакомства с процессами к самостоятельной работе.

Уверенность появилась не сразу. Сначала Ирина осваивала основные операции, затем стала лучше ориентироваться в ежедневных задачах и спокойнее чувствовать себя при общении с покупателями. В это же время сотрудники узнавали новую коллегу и понимали, как удобнее общаться с ней в разных рабочих ситуациях.

«Первый месяц на новой работе нужен для того, чтобы найти свой ритм. Ты привыкаешь к людям, правилам и ежедневным задачам, а коллеги узнают тебя и понимают, как удобнее общаться. Для меня было важно, что мы проходили этот период вместе и могли открыто обсуждать возникающие вопросы».

На рабочем месте Ирины расположили табличку с информацией о том, что покупателя обслуживает слабослышащий сотрудник. Она заранее сообщает клиенту об этой особенности и помогает избежать недопонимания: если Ирина просит повторить вопрос или сформулировать его иначе, покупатель понимает причину такой просьбы.

Со временем круг обязанностей Ирины расширился. Она стала самостоятельно решать вопросы, возникающие при обслуживании покупателей, и взяла на себя больше ответственности за качество сервиса. Для неё это стало следующим шагом в профессии.

Что помогает в повседневной работе

Истории Григория, Леонида и Ирины показывают, что единого сценария адаптации нет. Все трое смогли обсудить с коллегами, как им удобнее получать информацию и общаться на работе. Так удалось найти конкретные решения: использовать переписку и автоматическую расшифровку голосовых сообщений, разместить табличку для покупателей или выделить больше времени на освоение задач.

Профессиональные требования при этом остаются общими для всех. С учётом потребностей сотрудника можно подобрать формат собеседования, последовательно познакомить его с обязанностями и договориться о способе передачи рабочей информации. В этих трёх случаях переоборудовать рабочие места не потребовалось.