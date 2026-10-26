Купеческий особняк в Калуге обрел вторую жизнь

Виды Калуги. Фото: Collection Maykova/Shutterstock/Fotodom

В Калуге завершилась реставрация одного из старейших гражданских зданий города — жилого дома купца К. Ф. Торубаева. Памятник истории и культуры местного значения, расположенный на улице Луначарского, 24, получил шанс на новую жизнь благодаря программе льготного кредитования, которую курирует ДОМ.РФ. Финансовую поддержку проекту оказал Сбербанк.

История этого здания полна драматизма. Построенный в 1794 году купеческий особняк в первые годы советской власти был переоборудован под коммунальные квартиры. Со временем строение пришло в негодность: его признали аварийным, а жильцов расселили. Долгое время уникальный образец городской архитектуры оставался в запустении, пока за дело не взялся новый собственник. Он инициировал комплексные реставрационные работы, чтобы приспособить объект культурного наследия (ОКН) для современного использования.

«Реставрация и современная адаптация объекта культурного наследия — это сложный процесс, требующий ответственного подхода и государственной поддержки, — подчеркнула руководитель подразделения «Реализация отраслевых программ» ПАО ДОМ.РФ Екатерина Добродеева. — В настоящий момент на платформе наследие.дом.рф представлено 30 объектов ОКН в Калужской области, из которых первым восстановлен жилой дом Торубаева. Комплекс расположен в центре города, вблизи туристических локаций. Частный предприниматель воспользовался программой льготного кредитования с процентной ставкой в 9%, чтобы открыть в историческом здании ресторан».

Действительно, расположение особняка сложно назвать иначе как стратегическим: самое сердце Калуги, рядом с основными туристическими маршрутами. Теперь историческое здание, где когда-то кипела купеческая жизнь, а потом ютились коммуналки, станет гастрономической точкой притяжения. Вместо обветшавших перекрытий и пустых глазниц окон — отреставрированные фасады и интерьеры, готовые принимать гостей.

Сохранение объектов культурного наследия — это не только вопрос бережного отношения к прошлому, но и мощный импульс для развития городов. Программа льготного кредитования, оператором которой выступает ДОМ.РФ, как раз и создана для того, чтобы вовлекать в экономику ценные градоформирующие памятники. Наделяя их новыми функциями и смыслами, инвесторы получают возможность развивать бизнес, а город — сохранять свой неповторимый исторический облик.