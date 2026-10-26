DOGMA признана девелопером года в сегменте жилой недвижимости по версии федеральной премии CRE AWARDS

Фото: пресс-служба ГК DOGMA

CRE AWARDS – ежегодная профессиональная премия в сфере недвижимости, которая отмечает значимые достижения участников рынка. Победители определяются в различных номинациях, охватывающих ключевые направления отрасли.

Федеральная компания DOGMA признана победителем в номинации «Девелопер года в сегменте жилой недвижимости». Для застройщика эта победа стала результатом комплексной работы над проектами жилой недвижимости. Компания занимается не только застройкой домов, но и формирует полноценную среду вокруг них – с общественными зонами, благоустройством, социальной и коммерческой инфраструктурой.

- Мы рады получить такую награду от профессионального сообщества. Во всех проектах компании DOGMA реализуется тщательно продуманная коммерческая инфраструктура, позволяющая жителям комфортно чувствовать себя и пользоваться необходимыми услугами и сервисами в шаговой доступности, – прокомментировал президент ГК DOGMA Денис Морозов.

В проектах компании последовательно создается не только жилье, но и полноценная городская среда. Отдельное внимание уделяется коммерческой инфраструктуре: формируется пространство, в котором жители получают все необходимое для повседневной жизни, а бизнес – понятные возможности для развития.

При этом коммерция развивается синхронно с микрорайоном: по мере заселения растут аудитория и трафик, появляются новые точки притяжения и расширяется спектр сервисов.

DOGMA успешно работает на рынке недвижимости 14 лет. Компания возводит современную жилую, социальную и коммерческую недвижимость в разных регионах страны - в Краснодаре, Новороссийске, Московской области, Калуге, Ленинградской области и Омске. На сегодняшний день СК DOGMA сдано точно в срок 117 многоквартирных домов в Краснодаре и Новороссийске, еще 13 масштабных объектов в пяти регионах находятся в стадии реализации. Отдельное внимание компания уделяет развитию социальной и культурно значимой инфраструктуры: строительству детских садов, школ, спортивных площадок, игровых и парковых зон, храмов.

Микрорайон «Самолет» в Краснодаре является самым масштабным жилым проектом страны по версии ЕРЗ. Жилой комплекс спроектирован по принципу «город в городе» и состоит из 70 домов в составе 7 очередей, в которых смогут проживать более 34 тысяч семей. В «Самолете» активно развивается коммерция, рекреационные зоны и социальная инфраструктура. Всего девелопер построит десять детских садов вместимостью 2,8 тысячи мест и четыре школы на 5,5 тысячи мест. Часть объектов возведена и передана городу.

В столичном регионе DOGMA также реализует два больших проекта в рамках комплексного развития территорий, которые входят в пятерку лучших новостроек региона по потребительским качествам по версии ЕРЗ. В конце августа в Реутове девелопер провел передачу ключей собственникам квартир в первых двух корпусах жилого комплекса «ЭВО». В подмосковном Пушкино компания возводит ЖК «Публицист», где кроме жилого квартала будет благоустроена прилегающая лесопарковая зона площадью 20 гектаров.

Застройщики: ЖК «Самолет» - ООО Специализированный застройщик «Догма-5», ЖК «ЭВО» - ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СНС», ЖК «Публицист» - ООО Специализированный застройщик «Ниго-Холдинг». С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.

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