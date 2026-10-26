В РАМТ наградили победителей премии «Пушкинская карта.Премия»

Награды получили учреждения культуры и регионы, которые внесли значительный вклад в развитие программы. Генеральным партнёром церемонии стал банк ВТБ — оператор «Пушкинской карты».

В этом году премия охватила 27 номинаций в восьми тематических блоках. Среди лауреатов — театры, музеи, концертные площадки, дома культуры, образовательные организации, библиотеки и организации кинопоказа со всей страны. Ведущим вечера стал актёр и телеведущий Антон Лаврентьев, известный зрителям по шоу «Голос». Для гостей выступили ведущая солистка оперной труппы Государственного академического Большого театра России Алина Черташ, заслуженная артистка Российской Федерации, прима-балерина Московского академического Музыкального театра имени Константина Сергеевича Станиславского и Владимира Ивановича Немировича-Данченко Эрика Микиртичева, финалистка проекта «Голос. Дети» Ксения Павлова и детский хор «Агутинс». В подготовке Церемонии также приняли участие продюсерский центр ArtMasters Production и финалисты Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters.

Церемония открылась приветствием Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина. Он отметил роль учреждений культуры в патриотическом воспитании молодёжи и формировании гражданской ответственности.

«Проект “Пушкинская карта” реализован по инициативе главы государства. Президент неоднократно подчеркивал, что надо более глубоко и системно рассказывать детям, подросткам, молодежи о вкладе российского искусства, наших великих мастеров разных эпох в мировую культуру. Это очень важный элемент воспитания. Именно такой вклад в образование подрастающих поколений вносит Пушкинская карта, благодаря которой молодежь открывает для себя наше богатое наследие, больше узнает об истории, национальных традициях России, ну и, конечно, расширяет свой кругозор, пробует свои силы в творческих мастерских образовательных организаций” — подчеркнул Михаил Мишустин.

К участникам церемонии также обратилась Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова: «Очень важно, что Пушкинская карта – не просто инструмент, а выбор, который делают молодые люди, голосуя своими деньгами за то или иное произведение искусства, за то или иное мероприятие. И это ориентирует наши учреждения культуры на то, чтобы создавать содержательные произведения на сцене и в кино, для того, чтобы внести в этот мир и в молодёжный мир лучшие традиции, лучшее содержание. 12 тыс. учреждений культуры, миллион мероприятий, 170 млн билетов. Лидирует кино — 37%. Но всё-таки театр — и большие театры, которые расположены в крупных городах, и небольшие учреждения культуры, включая клубные, если сложить эти две цифры — это 35%, и это хорошие показатели».

Также Заместитель Председателя Правительства вручила награды театрам. Среди федеральных победителей — Новосибирский государственный академический театр оперы и балета и Александринский театр. В региональной категории отметили Ростовский академический театр драмы имени Максима Горького и Новгородское областное театрально-концертное агентство. Лучшим театром Санкт-Петербурга стал Михайловский театр, Москвы — Московский театр на Таганке. Среди муниципальных театров победил Камерный театр из Череповца.

Музейных лауреатов представила Ирина Яковлевна Великанова, директор Государственного центрального музея современной истории России. Лучшие федеральные музеи — Государственный Эрмитаж и музей-заповедник «Царское Село». Среди региональных победителей — Музей Чеченской Республики и Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник имени Е. Д. Фелицына. В Санкт-Петербурге отметили Государственный музей «Исаакиевский собор», в Москве — Мемориальный музей космонавтики. Лучшим муниципальным музеем стал Сергиевский историко-краеведческий музей Самарской области.

Награды концертным площадкам вручила Александра Воробьёва, финалистка шоу «Голос». Лучшими региональными площадками стали Томская областная государственная филармония и Омская государственная академическая филармония. В Санкт-Петербурге победил Центр музыкальной культуры «Чайковский», в Москве — Московский концертный зал «Зарядье». Среди муниципальных площадок отличилась Сургутская филармония.

Тамара Валентиновна Пуртова вручила награды домам культуры. Среди региональных победителей — Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан (Казань) и Республиканский центр народного творчества Республики Башкортостан (Уфа). Лучшим муниципальным домом культуры стал Центр культурного развития «Звёздный» Яковлевского муниципального округа Белгородской области.

Образовательные организации отметили за вклад в подготовку специалистов в сфере культуры и искусства. Награды вручила Ольга Казакова, депутат Государственной Думы, председатель Комитета по культуре. Федеральными победителями стали Российский государственный институт сценических искусств (Санкт-Петербург) и Российская академия музыки имени Гнесиных (Москва). Среди региональных учреждений отметили Владикавказский колледж искусств имени Валерия Гергиева и Оренбургский областной колледж культуры и искусств. Лучшей муниципальной организацией признана Детская школа искусств города Усмани имени заслуженной артистки России Надежды Юрьевны Юреневой (Липецкая область).

Библиотечную отрасль на церемонии представил Вадим Валерьевич Дуда, генеральный директор Российской государственной библиотеки и президент Российской библиотечной ассоциации. Федеральные награды получили Российская государственная библиотека для молодёжи и Российская государственная библиотека искусств (обе — Москва). Среди региональных библиотек отметили Государственную научную библиотеку Кузбасса имени В. Д. Фёдорова (Кемерово) и Национальную библиотеку Удмуртской Республики (Ижевск). Лучшей муниципальной библиотекой стала Централизованная библиотечная система города Березники Пермского края.

Награды организациям кинопоказа вручил актёр театра и кино Кай Гетц, известный по фильмам «Скажи ей» и «Гром: Трудное детство», сериалам «Жена олигарха» и «Недетское кино», а также роли юного Александра Пушкина в фильме «Пророк. История Александра Пушкина». Лучшей федеральной организацией стал Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации (Московская область), региональной — Забайкальская государственная кинокомпания (Чита), муниципальной — кинотеатр «Горняк» из Магадана.

Отдельный блок посвятили регионам, добившимся успехов в реализации «Пушкинской карты». Награды вручила Ольга Любимова, Министр культуры Российской Федерации. В число лауреатов вошли Тамбовская область, Республика Марий Эл, Чувашская Республика, Республика Мордовия, Сахалинская, Костромская, Пензенская, Курская, Тульская и Саратовская области.

«У программы “Пушкинская карта” особая и очень важная задача. С её помощью молодёжь расширяет и углубляет знания об истории и культуре нашей многонациональной страны. Это способствует формированию у молодого поколения мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях. Кроме того, это содействует сохранению и развитию культурного кода России», – отметила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Впервые в истории премии отметили региональные подразделения банка ВТБ, добившиеся успехов в развитии программы. С 2026 года ВТБ выступает оператором «Пушкинской карты» и за это время выдал более 7,8 млн карт, привлекая молодых людей из всех уголков России.

«За первый год работы ВТБ в качестве оператора "Пушкинской карты" программа сохранила свой "вайб" для молодёжи. Миллионы приобретённых билетов — показатель того, что театры, музеи и концертные площадки закрепляются как часть повседневной жизни молодых людей. Для нас важно не только обеспечить удобный доступ к культурным событиям, но и помочь сформировать привычку регулярно посещать их. ВТБ много лет поддерживает культурные проекты по всей стране, а "Пушкинская карта" позволяет сделать это направление максимально востребованным», — отметил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Ещё одну специальную награду получил победитель всероссийского конкурса «Амбассадоры Пушкинской карты». Всё лето начинающие видеоблогеры создавали материалы о программе и соревновались за звание её амбассадора. Победителем стал 15-летний Илья Ильенков из Новотроицка Оренбургской области. Награду ему вручил руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Григорий Гуров.

СПРАВОЧНО

Национальный проект «Семья» стал значимым шагом в популяризации культуры среди молодежи и формировании осознанного отношения к семейным ценностям. Благодаря программе «Пушкинская карта» подростки и молодые люди получают возможность приобщиться к богатому наследию страны, а формат семейного культурного отдыха помогает выстроить более глубокие и теплые отношения между членами семьи.

Программа «Пушкинская карта» стартовала по решению Президента в сентябре 2021 года. Участвовать в ней могут люди в возрасте от 14 до 22 лет. На балансе карты – 5 тыс. руб, их можно потратить на покупку билетов в театры, музеи, концертные залы, кино и другие учреждения культуры. Актуальная афиша мероприятий опубликована на портале Культура.рф. Сегодня число пользователей Пушкинской карты – более 7,8 млн человек; в программе участвуют более 12 тыс. учреждений.