С Гуфом случилось несчастье: рэпер свалился с полки в поезде и сломал ребро

Новость о травме появилась на фоне громкого скандала на концерте Гуфа в Воронеже. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Рэпер Гуф, настоящее имя которого Алексей Долматов, рассказал о нелепой травме после скандального выступления в Воронеже. Музыкант умудрился сломать ребро, уснув в поезде и неудачно упав с полки.

Артист опубликовал снимок рентгена, на котором видно повреждение, и объяснил подписчикам, как обычный сон обернулся неприятными последствиями. Сам Гуф, судя по его комментарию, не меньше удивился тому, насколько абсурдно все произошло.

«Только я мог умудриться упасть в поезде во сне с верхней полки на собственный чемодан и сломать восьмое ребро. Карма? Кальций!» — написал рэпер.

Новость о травме появилась на фоне громкого скандала на концерте Гуфа в Воронеже. Выступление 24 октября активно обсуждают в соцсетях после того, как музыкант потребовал вывести из зала одного из зрителей. Мужчина возмущался ожиданием и выкрикивал оскорбления в адрес артиста.

Сам Долматов позднее объяснил, что слышал происходящее за кулисами через микрофоны и на протяжении получаса слушал выкрики недовольного поклонника. По словам рэпера, зритель позволял себе неприемлемые выражения, поэтому он попросил охрану вмешаться. Рэпер уверяет, что концерт начался ровно в 20:00, вот только на билетах было указано другое время — 19:00.

Сам зритель по имени Максим также прокомментировал конфликт. Он утверждает, что кричал артисту: «Выходи, собака!» — и объяснил, что Гуф сам использует подобные прозвища. При этом мужчина пожаловался, что музыкант задержал начало концерта примерно на полтора часа и публика долго ждала его без выступления разогревающих артистов.

По словам Максима в разговоре с Telegram-каналом «112», после того как охрана вывела его из зала, он вскоре вернулся на танцпол и досмотрел концерт. Воронежец также предложил рэперу в будущем приглашать перед выступлением молодых местных исполнителей, чтобы зрителям было чем заняться в ожидании главного артиста.

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