Песков прокомментировал атаку на Воронеж на фоне сообщений о переговорах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

…- Дмитрий Сергеевич, на 27 октября запланировано временное прекращение огня в районе Олешек для доставки гуманитарной помощи и эвакуации мирных жителей. Может ли этот механизм стать примером для достижения аналогичных договоренностей на других участках, где гражданское население нуждается в помощи?

- В гуманитарных целях абсолютно может, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая в понедельник, 26 октября, на вопросы журналистов. - Тем более, когда речь идет о непосредственном очень позитивном координирующем вмешательстве в этот процесс американской стороны, американских переговорщиков, первой леди США Мелании Трамп.

Мы высоко ценим эти усилия, и, конечно, это может стать прецедентом.

Хочется надеяться, что украинская сторона выполнит все договоренности, которые были достигнуты при прямом участии американских переговорщиков от Мелании Трамп.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

- Сегодня была сильная атака на Воронеж. Как в Кремле восприняли такие действия Киева, особенно на фоне договоренностей о возобновлении трехсторонних переговоров? Видят ли в этом новую попытку сорвать данные контакты? И обращают ли на это внимание американской стороны?

- Решение о возобновлении трехсторонних переговоров не подразумевает каких-либо ограничений в боевых действиях. И вы знаете, что наши Вооруженные Силы продолжают специальную военную операцию, продолжают наносить массированные и последовательные удары по военно-промышленному комплексу Украины, по военным и околовоенным целям. Продолжает все свои соответствующие проявления и киевский режим.

- Владимир Зеленский сообщил о готовности обсуждать вопрос обмена территориями только с Владимиром Путиным. И он подчеркнул, что Киев при этом ничто ни на что не меняет. Видит ли Кремль в этом заявлении какую-то готовность к реальным территориальным компромиссам со стороны Киева? И возможна ли такая дискуссия в обозримом будущем?

- Все эти вопросы, так или иначе, могут стать темой для обсуждения в ходе попыток мирного урегулирования. Предстоит очень серьезный разговор, который состоит из огромного количества деталей. Обсуждать эти детали в публичном ключе мы не хотели бы, ибо считаем, что это навредит потенциальному будущему мирному процессу.