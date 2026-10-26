В Кремле высказались об итогах выборов в Сербии и Бразилии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

…- Дмитрий Сергеевич, в Сербии «Студенческий список» одержал победу на парламентских выборах. С учетом их планов по евроинтеграции будет ли Москва как-то пересматривать сотрудничество с Белградом, особенно в части энергетических проектов? Может ли это партнерство вообще измениться как-то кардинально?

- Действительно, мы констатируем итоги тех выборов, которые состоялись в Сербии, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая в понедельник, 26 октября, на вопросы журналистов. - Мы очень высоко ценим тот вклад, который Вучич внес в развитие наших двусторонних отношений.

Мы знаем, что господин Вучич будет оставаться на политической арене, и мы надеемся, что даже будучи в оппозиции, он все равно будет вносить этот вклад в развитие двусторонних отношений.

Что касается новой политической силы, которая придет к власти в результате выборов, мы хотим выразить надежду, что ее действия будут также направлены конструктивно на дальнейшее развитие отношений. И что эти новые политические силы будут понимать, что сотрудничество с Россией - в интересах Сербии, потому что это приносит выгоду Сербии, это выгодно Сербии прежде всего. Мы же в свою очередь намерены и дальше всемерно способствовать развитию наших отношений с Белградом. Но, как вы знаете, танго танцуют вдвоем.

- Дмитрий Сергеевич, как бы Кремль прокомментировал итоги выборов Бразилии, где победил Лула?

- Мы приветствуем победу господина Лула. Он очень много делает не только для развития двусторонних отношений, но и для продолжения процессов в рамках БРИКС и других организаций сотрудничества с Россией на международной арене.

Мы надеемся, что все эти процессы продолжатся, получат свое продолжение в будущем.

* * *

- Москва в 2030 году примет чемпионат мира по тяжелой атлетике. Приветствуют ли данное решение в Кремле, считают ли, что это важный шаг к деполитизации международного спорта? И вообще, рассчитываем ли мы, что со временем Россия сможет принять и новую Олимпиаду?

- Безусловно, мы приветствуем такие решения, это очень важный шаг в сторону деполитизации спорта.

Россия должна полноправно возвращаться в мировую спортивную семью, потому что эта семья не может жить полноценно без участия России.

Что касается Олимпиады, то так далеко не надо забегать. Вы знаете, сейчас на самом деле не очень большое количество стран проявляет заинтересованность в том, чтобы проводить у себя Олимпиады.

Здесь нужно взвешивать, конечно, все за и против при принятии соответствующих решений. Пока этот вопрос не на повестке дня.