Названы победители премии «Формула доверия»: ей отмечают девелоперов и новостройки, которые заслужили признание пользователей

В Москве назвали победителей премии Авито Недвижимости «Формула доверия». Награды получили 63 жилых комплекса и 55 девелоперов из девяти регионов России.

Победителей выбирали по скоринговой модели. В расчёт брали сразу несколько факторов: опыт выбора 40 млн пользователей, отзывы жителей, речевую аналитику звонков в отделы продаж и соблюдение сроков сдачи объектов. Награды вручали в 12 номинациях. В номинации «Девелопер года» отметили компании, которые лучше всех показали себя по всем критериям. Девелопером года в России стала компания «ПИК», а лучшими в отдельных регионах стали «Гранель» (Московская область), «ПИК» (Москва), Группа «ЛСР» (Санкт Петербург), ИСГ «МАВИС» (Ленинградская область), «Ак Барс Дом» (Татарстан), «РСГ Академическое» (Свердловская область), ГК «ЮСИ» (Ростовская область), «Брусника» (Тюменская область) и DOGMA (Краснодарский край).

В номинации «Желанный проект» отметили победителей в четырёх классах: премиум, бизнес, комфорт и стандарт. При определении лидеров учитывали устойчивый интерес к проектам. Организаторы также наградили проекты, которые рассматривают семьи с детьми и молодые пользователи платформы. Отдельное направление премии «Формула доверия» связали с качеством работы застройщиков и исполнением ими обязательств.

Например, в номинации «Стандарт качества» основным критерием стала тональность отзывов реальных жильцов. В номинации «Комфортная среда для жизни» отметили объекты, где пользователи положительно отзывались о благоустройстве территории ЖК, удобной инфраструктуре района и транспортной доступности.

В номинации «Высокий сервис онлайн продаж» победили застройщики, которые быстро отвечают на первое обращение пользователя, не оставляют без внимания вопросы по ЖК, помогают покупателю разобраться в нюансах проекта: от материалов отделки и толщины перекрытий до уровня инсоляции и того, какой вид будет открываться из окон конкретной квартиры. В этой номинации 50 % итогового балла формировалось на основе речевой аналитики звонков — полноты консультации, корректности ответов, скорости обработки обращения. В номинации «Надёжный застройщик» в список победителей вошли девелоперы, которые точнее всего соблюдали сроки сдачи объектов.

Все победители получат цифровой бейдж на платформе организаторов премии. Его увидят в разделе «Недвижимость», на страницах девелоперов и в карточках ЖК и квартир. Бейдж поможет пользователям быстрее понять главные преимущества проекта, его целевую аудиторию и подобрать похожие варианты.

— Выбирая новостройку, люди смотрят не только на цену и планировку. Им важно понимать, что говорят жители сданных корпусов о качестве дома и среде вокруг, как девелопер отвечает на вопросы и соблюдает ли сроки сдачи. На наш взгляд, сегодня девелоперы конкурируют за доверие покупателей, которое складывается из реального опыта жителей и того, как компании выполняют свои обязательства. «Формула доверия» помогает сделать эти важные для выбора сигналы заметными, — прокомментировал управляющий директор направления первичной недвижимости Авито Недвижимости Дмитрий Алексеев.