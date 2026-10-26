Невестка Валерии Лиана Шульгина окончательно уехала из России с мужем и двумя детьми: «Дубай — наш дом»

Валерия с невесткой Лианой Шульгиной Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина объявила об окончательном переезде в Дубай вместе с мужем Арсением и двумя детьми. Семья давно присматривалась к жизни в ОАЭ, но решилась на такой шаг не сразу. Как призналась Лиана, прежде чем назвать Дубай домом, супруги несколько раз приезжали туда пожить и проверяли, насколько им подходит местный климат и повседневный уклад.

В своем Telegram-канале Шульгина рассказала, что интерес к эмиратскому городу появился у них еще четыре года назад. Тогда супруги впервые попробовали пожить там, однако уже через полтора месяца вернулись в Москву. По словам Лианы, отдыхать в Дубае и проводить там каждый день — это совершенно разные вещи. Тем не менее от идеи перебраться туда семья не отказалась.

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина объявила об окончательном переезде в Дубай вместе с мужем Арсением и двумя детьми Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В следующие несколько лет супруги регулярно прилетали в ОАЭ, чередуя поездки с пребыванием в российской столице. Решающий этап наступил во время беременности Лианы младшим ребенком: с октября по февраль семья снова жила в Дубае.

«И вот тогда я влюбилась в Дубай бесповоротно», — призналась Шульгина.

После возвращения в Москву ради родов молодая мама продолжала думать о переезде. Однако принимать столь серьезное решение на эмоциях супруги не хотели. Летом они вновь отправились в Эмираты, чтобы проверить, комфортно ли им будет в самый жаркий сезон. Только после этого семья окончательно определилась с планами.

«В сентябре прошлого года мы переехали. И вот уже больше года Дубай — наш дом», — сообщила Лиана.

Семья окончательно перебралась в Дубай Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Арсений Шульгин женился на Лиане Волковой 28 августа 2020 года. Сейчас супруги воспитывают двоих детей: дочь Селин, которая родилась 1 января 2021 года, и сына Мирона, появившегося на свет 23 апреля 2025-го. Мальчик стал вторым внуком Валерии. Рождение младшего ребенка Лиана подробно освещала в своем Telegram-канале. Она рассказывала подписчикам о поездке в роддом, схватках и подготовке к появлению малыша. Шульгину разместили в отдельной палате с джакузи и боксом для новорожденного. Ранее Лиана также отвечала на критику из-за увлечения бежевыми оттенками в детской одежде и оформлении фотографий. После публикации снимков Мирона в пастельных тонах ее стали называть «бежевой мамой». Шульгина объяснила, что спокойные цвета ей просто нравятся, но ребенка она одевает и в другие оттенки.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Российские рэперы в новой песне хотят любви от Мизулиной. Shaman нервно лижет лед в сторонке