Повышение квалификации педагогов и спецкурс для учеников 8-11 классов: Центральный университет разработал программу ИИ-образования для школ

Фото предоставлено Центральным университетом

Центральный университет разработал системную образовательную программу по искусственному интеллекту для российских школ. Программа включает в себя повышение квалификации учителей информатики и курс по ИИ для учеников 8-11-х классов. Цель комплексной программы ИИ-образования в том, чтобы передать школьным педагогам актуальные знания из методической базы университета, чтобы они могли качественно обучать детей современным ИИ-технологиям, внедрять нейросети в образовательный процесс и передавать эти знания ученикам.

ИИ все активнее входит в жизнь российских школьников. Напомним, с этого учебного года по решению Минобразования в рамках углубленного изучения информатики был введен новый профиль «Искусственный интеллект». Предполагается, что учебные программы по этому направлению будут дорабатываться с участием экспертов отрасли и ведущих образовательных учреждений.

Разработка Центральным университетом образовательной программы по ИИ для школ не случайна. Вуз уже несколько лет развивает олимпиадное движение в стране и готовит национальные команды к престижным мировым ИТ-соревнованиям. Так, уже три года подряд российская школьная сборная становится победителем Международной олимпиады по искусственному интеллекту (The International Olympiad in Artificial Intelligence — IOAI). В 2026 году наша сборная под руководством Центрального университета и Альянса в сфере ИИ опередила соперников из 105 стран, включая США, Японию, Сингапур.

Системная образовательная программа по ИИ от Центрального университета состоит из двух частей: повышение квалификации педагогов и запуск в школах факультативных курсов. Учителя информатики изучают анализ табличных данных, осваивают глубокое обучение в компьютерном зрении (классификация изображений, обнаружение объектов, сегментация и генерация) и обработке естественного языка (генерация текста, машинный перевод, анализ тональности, суммаризация). Кроме того, преподаватели знакомятся с перечнем существующих ИИ-олимпиад и правилами участия в них, а также с тем, как готовить учебные материалы и организовывать соревнования внутри школы.

Курс повышения квалификации уже прошли более 1 600 преподавателей из 54 регионов России. По завершении программы Центрального университета педагоги проходили аттестацию и 130 специалистов получили удостоверения. Учителя, показавшие лучшие результаты, продолжили обучение по компьютерному зрению и работе ИИ с текстами в вузе. Новый набор на курс повышения квалификации продлится до 20 декабря.

Фото предоставлено Центральным университетом

Для учащихся 8-11 классов Центральный университет совместно со школой «Летово», Т-Образованием (образовательной платформой Т-Банка) и Школой программистов МШП подготовили материалы для запуска кружков и дополнительных занятий по ИИ. Спецкурс под названием «Введение в искусственных интеллект» включает фундаментальную базу и практические занятия по таким темам, как: Основы ИИ: принципы работы, классификации нейросетей и их применения; работа с табличными данными: статистика, визуализация, кластеризация данных; введение в машинное обучение: предобработка и анализ табличных данных. Решение задач по регрессии и классификации с помощью ключевых моделей; основы нейросетей и компьютерного зрения: методы обработки изображений. Педагоги, прошедшие университетскую программу повышения квалификации, уже начали преподавать школьникам этот спецкурс. В настоящий момент он запущен в 27 школах из 11 регионов России: Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Пермского и Красноярского краев, Свердловской и Новосибирской областей, ЯНАО, Татарстана, Северной Осетии и Коми. В общей сложности в этом учебном году 400 школьников будут изучать модели ИИ по программе вуза и применять их в работе с табличным данными, изображениями и текстами.

- Одна из важных задач системы образования сегодня - сделать искусственный интеллект бытовым инструментом в решении разного рода задач, каким когда-то стал, например, калькулятор. ИИ не может заменить учителя, но быть эффективным помощником в педагогическом процессе способен вполне. Такой запрос есть у государства и школ, поэтому Центральный университет вместе с ведущими экспертами индустрии разработал программу, которая объединяет подготовку педагогов и обучение школьников. Такой подход поможет системно развивать ИИ-образование со школы и готовить специалистов, которые в будущем смогут создавать собственные технологии и вносить вклад в технологическую независимость страны, - объясняет академический руководитель направления «Искусственный интеллект» в Центральном университете Евгений Ильюшин.

Своими впечатлениями о прохождении одним из педагогов программы очного обучения по программе «Искусственный интеллект в школе» поделилась директор гимназии № 9 Екатеринбурга Лариса Кулькова.

- После прохождения обучения стало значительно понятнее, что представляет собой современный ИИ, как он может использоваться в образовательном процессе, как организованы соревнования и практические задачи в этой области. Полученные знания и опыт помогают увереннее работать с программой, которая начала внедряться в нашей школе с этого учебного года, и объяснять темы ученикам, - рассказала Лариса Кулькова.

С ней согласна и директор столичного образовательного центра «Протон».

- Содержание курса вызывает большой интерес у учащихся. Представленные задания, на наш взгляд, способствуют формированию компетенций, которые будут полезны при подготовке к профильным образовательным мероприятиям, конкурсам и перечневым олимпиадам по информатике и направлениям, связанным с искусственным интеллектом, - отметила Самира Караханова.

Обучение по программе прошли и преподаватели кафедры информатики СУНЦ УрФУ1 из Екатеринбурга.

- Хотим отметить высокий уровень организации обучения: интуитивно понятный интерфейс и удобный доступ к материалам обеспечили комфортную работу с платформой и учебным контентом. Предоставленные методические рекомендации и задания имеют четкую структуру, что упрощает их интеграцию в образовательный процесс, - рассказал заместитель директора по научной работе Павел Кондратков.

Оценили программу и в Новосибирске.

- Наш лицей много лет развивает направление искусственного интеллекта, поэтому к выбору учебных материалов мы относимся требовательно. Курс «Введение в искусственный интеллект» оказался полезен как начинающим, так и школьникам с сильной базой, которым важно систематизировать знания. Педагоги особенно оценили практическую часть и возможность обменяться опытом с коллегами во время очного этапа подготовки, - поделилась директор новосибирского лицея № 22 «Надежда Сибири» Лариса Потеряева.

В следующем году курс «Введение в искусственный интеллект» планируется расширить до пятилетней учебной программы, которая даст возможность последовательно и углубленно изучать технологии ИИ начиная с 7-го класса.