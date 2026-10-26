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Экономика26 октября 2026 12:43

Повышение квалификации педагогов и спецкурс для учеников 8-11 классов: Центральный университет разработал программу ИИ-образования для школ

Обучение по программе уже ведется в 27 школах России, программу повышения квалификации прошли 1600 педагогов
Вера ВЛАДИМИРОВА
Фото предоставлено Центральным университетом

Фото предоставлено Центральным университетом

Центральный университет разработал системную образовательную программу по искусственному интеллекту для российских школ. Программа включает в себя повышение квалификации учителей информатики и курс по ИИ для учеников 8-11-х классов. Цель комплексной программы ИИ-образования в том, чтобы передать школьным педагогам актуальные знания из методической базы университета, чтобы они могли качественно обучать детей современным ИИ-технологиям, внедрять нейросети в образовательный процесс и передавать эти знания ученикам.

ИИ все активнее входит в жизнь российских школьников. Напомним, с этого учебного года по решению Минобразования в рамках углубленного изучения информатики был введен новый профиль «Искусственный интеллект». Предполагается, что учебные программы по этому направлению будут дорабатываться с участием экспертов отрасли и ведущих образовательных учреждений.

Разработка Центральным университетом образовательной программы по ИИ для школ не случайна. Вуз уже несколько лет развивает олимпиадное движение в стране и готовит национальные команды к престижным мировым ИТ-соревнованиям. Так, уже три года подряд российская школьная сборная становится победителем Международной олимпиады по искусственному интеллекту (The International Olympiad in Artificial Intelligence — IOAI). В 2026 году наша сборная под руководством Центрального университета и Альянса в сфере ИИ опередила соперников из 105 стран, включая США, Японию, Сингапур.

Системная образовательная программа по ИИ от Центрального университета состоит из двух частей: повышение квалификации педагогов и запуск в школах факультативных курсов. Учителя информатики изучают анализ табличных данных, осваивают глубокое обучение в компьютерном зрении (классификация изображений, обнаружение объектов, сегментация и генерация) и обработке естественного языка (генерация текста, машинный перевод, анализ тональности, суммаризация). Кроме того, преподаватели знакомятся с перечнем существующих ИИ-олимпиад и правилами участия в них, а также с тем, как готовить учебные материалы и организовывать соревнования внутри школы.

Курс повышения квалификации уже прошли более 1 600 преподавателей из 54 регионов России. По завершении программы Центрального университета педагоги проходили аттестацию и 130 специалистов получили удостоверения. Учителя, показавшие лучшие результаты, продолжили обучение по компьютерному зрению и работе ИИ с текстами в вузе. Новый набор на курс повышения квалификации продлится до 20 декабря.

Фото предоставлено Центральным университетом

Фото предоставлено Центральным университетом

Для учащихся 8-11 классов Центральный университет совместно со школой «Летово», Т-Образованием (образовательной платформой Т-Банка) и Школой программистов МШП подготовили материалы для запуска кружков и дополнительных занятий по ИИ. Спецкурс под названием «Введение в искусственных интеллект» включает фундаментальную базу и практические занятия по таким темам, как: Основы ИИ: принципы работы, классификации нейросетей и их применения; работа с табличными данными: статистика, визуализация, кластеризация данных; введение в машинное обучение: предобработка и анализ табличных данных. Решение задач по регрессии и классификации с помощью ключевых моделей; основы нейросетей и компьютерного зрения: методы обработки изображений. Педагоги, прошедшие университетскую программу повышения квалификации, уже начали преподавать школьникам этот спецкурс. В настоящий момент он запущен в 27 школах из 11 регионов России: Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Пермского и Красноярского краев, Свердловской и Новосибирской областей, ЯНАО, Татарстана, Северной Осетии и Коми. В общей сложности в этом учебном году 400 школьников будут изучать модели ИИ по программе вуза и применять их в работе с табличным данными, изображениями и текстами.

- Одна из важных задач системы образования сегодня - сделать искусственный интеллект бытовым инструментом в решении разного рода задач, каким когда-то стал, например, калькулятор. ИИ не может заменить учителя, но быть эффективным помощником в педагогическом процессе способен вполне. Такой запрос есть у государства и школ, поэтому Центральный университет вместе с ведущими экспертами индустрии разработал программу, которая объединяет подготовку педагогов и обучение школьников. Такой подход поможет системно развивать ИИ-образование со школы и готовить специалистов, которые в будущем смогут создавать собственные технологии и вносить вклад в технологическую независимость страны, - объясняет академический руководитель направления «Искусственный интеллект» в Центральном университете Евгений Ильюшин.

Своими впечатлениями о прохождении одним из педагогов программы очного обучения по программе «Искусственный интеллект в школе» поделилась директор гимназии № 9 Екатеринбурга Лариса Кулькова.

- После прохождения обучения стало значительно понятнее, что представляет собой современный ИИ, как он может использоваться в образовательном процессе, как организованы соревнования и практические задачи в этой области. Полученные знания и опыт помогают увереннее работать с программой, которая начала внедряться в нашей школе с этого учебного года, и объяснять темы ученикам, - рассказала Лариса Кулькова.

С ней согласна и директор столичного образовательного центра «Протон».

- Содержание курса вызывает большой интерес у учащихся. Представленные задания, на наш взгляд, способствуют формированию компетенций, которые будут полезны при подготовке к профильным образовательным мероприятиям, конкурсам и перечневым олимпиадам по информатике и направлениям, связанным с искусственным интеллектом, - отметила Самира Караханова.

Обучение по программе прошли и преподаватели кафедры информатики СУНЦ УрФУ1 из Екатеринбурга.

- Хотим отметить высокий уровень организации обучения: интуитивно понятный интерфейс и удобный доступ к материалам обеспечили комфортную работу с платформой и учебным контентом. Предоставленные методические рекомендации и задания имеют четкую структуру, что упрощает их интеграцию в образовательный процесс, - рассказал заместитель директора по научной работе Павел Кондратков.

Оценили программу и в Новосибирске.

- Наш лицей много лет развивает направление искусственного интеллекта, поэтому к выбору учебных материалов мы относимся требовательно. Курс «Введение в искусственный интеллект» оказался полезен как начинающим, так и школьникам с сильной базой, которым важно систематизировать знания. Педагоги особенно оценили практическую часть и возможность обменяться опытом с коллегами во время очного этапа подготовки, - поделилась директор новосибирского лицея № 22 «Надежда Сибири» Лариса Потеряева.

В следующем году курс «Введение в искусственный интеллект» планируется расширить до пятилетней учебной программы, которая даст возможность последовательно и углубленно изучать технологии ИИ начиная с 7-го класса.