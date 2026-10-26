Директор школы (слева) обвиняется в развратных действиях. Фото: соцсети

Общественность Кузбасса шокирована новостью о задержании директора одной из школ в Киселевске. Мужчину подозревают в развратных действиях без применения насилия (статья 135 УК РФ). По предварительным данным, пострадавших двое - оба мальчика учатся в школе, где задержанный был директором. Официально информацию никто не комментирует, однако KP.RU удалось выяснить подробности.

ВВЕРХ ПО КАРЬЕРНОЙ ЛЕСТНИЦЕ

Предположительно, речь идет о 61-летнем Евгении (имя изменено). Школу в Киселевске он возглавлял с 2003 года. Сам из Томска, где отучился на историческом факультете Томского государственного университета. В Киселевск он переехал в 1992 году, тогда же устроился в школу учителем истории и обществознания. До того, как стать директором, занимал пост заместителя директора по воспитательной работе. К слову, сейчас этот пост занимает его супруга.

Мужчина был на хорошем счету в городе. Фото: соцсети

Сразу после новостей о задержании директора, в соцсетях и на сайте школы удалили всю информацию о мужчине. Сейчас в графе «директор» указано имя исполняющей обязанности. Исчезли и отдельные публикации, где было упомянуто имя Евгения. Комментировать ситуацию отказываются как бывшие коллеги, так и родственники задержанного. Так, супруга Евгения отказалась говорить с журналистами KP.RU.

Вероятно, никто и не ожидал, что вокруг такого человека может закрутиться подобная ситуация. В 2007 году Евгений получил медаль «За достойное воспитание детей», в 2011 году стал «Человеком года», а в 2014-м удостоился нагрудного знака «Лучший в профессии». А на День учителя в этом году его наградили медалью «За веру и добро». Коллеги называли его «капитаном нашего корабля». Был Евгений и в числе помощников уполномоченного по правам человека в Кузбассе.

Директора школы неоднократно награждали медалями и даже выбрали "Человеком года". Фото: соцсети

ПРОДОЛЖАЛОСЬ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ?

Сейчас следственные органы не комментируют ситуацию. Данные о задержании, статье, по котором мужчина подозревается, и количестве пострадавших не разглашают. Однако неофициально речь идет о двух пострадавших мальчиках. По информации свидетелей, директор школы приглашал учеников в кафе, зазывал к себе в кабинет на чай и даже иногда просил помочь на даче. К слову, у самого Евгения есть двое взрослых сыновей и внуки.

По предварительной информации, дело завели после обращения одной из матерей пострадавших в полицию. После этого появилось еще одно обращение от матери ученика этой школы. По данным редакции, суд отправил мужчину в СИЗО до 18 декабря 2026 года.

Пока известно лишь о двух случаях, однако свидетели сообщают, что подобное поведение замечали за директором школы и ранее, даже обращались в городское управление образования, но итога у этих обращений не было. KP.RU продолжает следить за развитием событий.