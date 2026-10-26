В нескольких регионах РФ изъяли 12 тысяч нелегальных вейпов на 20 млн рублей Фото: ИВАНОВА Диана.

Движение «Здоровое Отечество» доложило о результатах рейдов против незаконной торговли вейпами: за последние месяцы в Москве, Московской области, Якутске и Калининграде изъяли около 12 тыс. устройств общей стоимостью порядка 20 млн рублей.

Всего активисты совместно с сотрудниками ФСБ и УБЭП провели 11 изъятий. Наибольший объём пришёлся на Москву и Подмосковье: в ходе 9 мероприятий было изъято около 8,5 тыс. вейпов на 13 млн рублей.

Шесть изъятий провели в Московской области, в том числе два — в Красногорске и одно — в Одинцове, ещё три — в Москве.

В Якутске во время одного рейда изъяли около 1 тыс. устройств стоимостью 1,5 млн рублей. В Калининграде, по данным движения, обнаружили подпольную фабрику: изъято 2 299 единиц продукции примерно на 5 млн рублей.

В «Здоровом Отечестве» оценивают долю нелегального оборота вейпов примерно в 60%.

«Мы фиксируем, что нелегальный рынок вейпов продолжает работать, несмотря на ужесточение регулирования. Подпольные фабрики, торговля из-под прилавка, контрафакт - всё это остаётся серьёзной проблемой», - заявила лидер движения Екатерина Лещинская.

С 1 октября 2026 года в России действует обязательное лицензирование оптовой и розничной торговли никотинсодержащей продукцией, в том числе вейпами. С 1 марта 2027 года регионам планируется предоставить право запрещать розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них.