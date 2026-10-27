Президентский фонд культурных инициатив начал прием заявок на 19 грантовый конкурс

Фото предоставлено организаторами

Заявки принимаются до 7 декабря включительно на сайте фондкультурныхинициатив.рф. Проекты-победители смогут начать реализацию с июня 2027 года.

Подать на конкурс свои творческие инициативы могут негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели.

В конкурсе 12 тематических направлений: «Единство с судьбой России», «Многонациональный народ», «Мы вместе», «Нация созидателей», «Нравственные ориентиры», «Крепкая семья», «Наша сила в правде», «На страже Отечества», «Молодые лидеры», «Страна возможностей», «Культурный код», «Место силы».

В заявке участник должен указать, какой из 17 традиционных духовно-нравственных ценностей соответствует его проект.

«Президентский фонд культурных инициатив объявляет 19-й грантовый конкурс. Мы убеждены, креативная идея – это не просто творческий замысел, а точка роста для территории, сообщества и страны в целом. Наша задача – поддержать авторов на самом старте, дать им ресурс и уверенность, чтобы смелые культурные проекты дошли до зрителя, нашли отклик и стали частью общего культурного пространства. Именно из таких инициатив рождаются новые смыслы, бренды и точки притяжения, которые меняют культурную жизнь не только мегаполисов, но и небольших поселков», – отметил генеральный директор ПФКИ Роман Карманов.

Фото предоставлено организаторами

Для помощи в подготовке заявок на грантовый конкурс ПФКИ на ресурсах выложены методические рекомендации по созданию социокультурного проекта и бюджета заявки, чек-лист, записаны образовательные вебинары, выпущена серия обучающих подкастов.

«Атака украинскими беспилотниками центров российской IT-инфраструктуры привела к временным техническим сбоям в работе грантовой платформы Президентского фонда культурных инициатив. Из-за этого старт нового грантового конкурса для креативных команд был перенесен. Несмотря на происки врагов, система ПФКИ восстановлена, а это значит, что тысячи творческих команд с сегодняшнего дня могут начать оформлять заявки на грантовый конкурс и, получив грант, воспользоваться возможностями, которые созданы в нашей стране для самореализации творческих людей, благодаря Президенту России. Благодарю ПФКИ за оперативное решение, а всех авторов — за понимание и терпение, смело подавайте заявки!», — Влад Маленко, поэт, заслуженный деятель искусств России, член экспертного совета конкурсов ПФКИ.

Заявители могут обратиться в один из 41 партнерский проектный офис ПФКИ, которые работают в 38 регионах страны. В день старта заявочной кампании, 27 октября, генеральный директор ПФКИ Роман Карманов проведет вебинар, посвященный особенностям нового грантового конкурса. Присоединиться к просмотру можно на официальных страницах в социальных сетях (ВК, ОК), а также на RUTUBE.

Президентский фонд культурных инициатив создан по предложению Президента Российской Федерации Владимира Путина, озвученному 21 апреля 2021 года в ходе послания Федеральному собранию, и осуществляет свою деятельность на основании Указа Президента Российской Федерации от 17 мая 2021 года № 287 «О создании Президентского фонда культурных инициатив». Проекты, получившие грантовую поддержку, реализуются во всех 89 регионах страны. С 2021 года Президентский фонд культурных инициатив поддержал 11 777 проекта на общую сумму более 50,12 млрд рублей.