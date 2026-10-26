Чудо природы: площадь России увеличилась на две тысячи квадратных километров

Каспийское море мелеет настолько интенсивно, что образующиеся в нем острова «сливаются» с материком. Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

Каспийское море мелеет настолько интенсивно, что образующиеся в нем острова «сливаются» с материком. В результате, площадь Дагестана, к примеру, за последнее время увеличилась, как минимум, на две, а то и на все три тысячи квадратных километров.

По словам кандидата географических наук Идриса Идрисова, старшего научного сотрудника Института геологии Дагестанского научного центра Российской академии наук (РАН) к материку примкнули острова, Базар, Пичужонок, Прыгунки, Чечень, Яичный. До них можно доехать на автомобиле.

С учетом островов, которые административно относились к Дагестану, площадь республики возросла с 50,3 тысяч квадратных километров до 52-53 тысяч. Пора чертить новые карты береговой линии.

Результаты обмеления – не однозначны. На каких-то «вновь обретенных землях» - низменных – начали бурно произрастать травы, а какие-то – более возвышенные – превращаются в пустыни и в дюны со скудной растительностью.

С середины 1990 годов уровень воды в Каспийском море опустился на 29 метров. Если обмеление продолжится прежними высокими темпами и уровень опустится еще хотя бы на метр, то к материку окончательно присоединится остров Нордовый площадью более 60 гектаров, расположенный в Кизлярском заливе. Могут пострадать морские птицы, колонии которых тут находятся.

Весной 2026 года в Институте водных проблем РАН обнадежили: климатические условия таковы, что уровень Каспия может на долгое время стабилизироваться на уровне минус 29,3 метра.

- Быстрые темпы обмеления, как после 2020 года, не могут сохраняться долго, - соглашается Идрисов.

Об отдаленном будущем Каспийского моря спорят ученые разных стран. Одни считают, что оно продолжит мелет, испаряясь в результате глобального потепления. По пессимистическим прогнозам, к концу нынешнего века уровень воды может опуститься на 30, а то и все 50 метров. В таком случае от моря останутся примерно две трети. Северная — самая мелкая — часть превратится в пустыню.

Другие верят, что существует естественный природный цикл, следуя которому море мелеет и снова наполняется с периодичностью в 40 лет. С 1978 по 1995 годы уровень Каспия самопроизвольно поднимался на 2,5 метра. Вода могла поступать из подземных горизонтов.

Повышение уровня возможно, и если увеличится количество осадков вообще, а в бассейне Волги особенно. Такое не исключено даже в процессе глобального потепления. Но насколько вероятно – неизвестно.

Для более точных прогнозов ученые планируют подключить искусственный интеллект, который будет моделировать природные процессы с помощью «цифрового двойника» Каспия, основываясь на данных текущих метеонаблюдений.

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