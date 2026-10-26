Международный марафон Владимира Путина: президент проведет 24 важные встречи с мировыми лидерами за неделю

Президент России Владимир Путин проведет 24 важные встречи с мировыми лидерами за неделю Фото: REUTERS.

- Это сверхнасыщенная неделя, - улыбнувшись поприветствовал журналистов помощник президента по международным вопросам Юрий Ушаков.

Он собрал представителей СМИ, чтобы рассказать о планах президента на ближайшие дни. А там было о чем рассказать. Эпитет «сверхнасыщенная» Ушаков употребил не ради красного словца. У Владимира Путина на этой неделе будет 24 международные встречи. И это минимум - программа еще может измениться.

ФОРУМ ЭКСПОРТЕРОВ ГАЗА

Во вторник 27 октября в Москве стартует Форума стран-экспортёров газа (ФСЭГ). Его членами являются 12 стран и еще 8 - наблюдателей. 6 из них будут представлены на высшем уровне.

Начнется форум с торжественной встречи: это будет церемония приветствия президентом гостей форума в Центре международной торговли. После чего стартует пленарное заседание под председательством нашего президента.

- Естественно, Путин выступит первым и в своей речи отметит значение природного газа как источника энергии для обеспечения экономического роста, - отметил Юрий Ушаков. - Будут обсуждаться и проблемы, в том числе энергетического характера, с которыми сталкивается газовая отрасль. И он обозначит те направления работы, которые наша страна считает приоритетными для решения существующих проблем.

Конечно, приезд такого количества лидеров в Москву - отличный повод для переговоров, которых назначено сразу пять:

- с президентом Ирана Масудом Пезешкианом,

- с эмиром Катара Тамимом ибн Хамадом Аль Тани,

- с президентом Мозамбика Даниэлом Франсишку Шапу,

- с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгема Мбасого

- с председателем Президентского совета Ливии Мухаммедом аль-Менфи.

ФОРУМ РОССИЯ-АФРИКА

Уже в среду 28 октября стартует форум «Россия - Африка». Его участниками станут представители 48 африканских стран (на континенте их всего 54), 22 из них будут представлены главами государств! Форум будет длиться два дня и все эти два дня будут наполнены встречами, саммитами и сессиями.

Программа форума стартует в среду в 13 часов с пленарного заседания, где выступит Владимир Путин.

- Президент даст оценку состояния и перспектив развития отношений России и Африки в торговле, в области сельского хозяйства, энергетики, строительства, информационных коммуникаций… -рассказал Юрий Ушаков. - При этом основное внимание будет уделено перспективам дальнейшего развития государств африканского континента с упором на национальный суверенитет и справедливый доступ к продовольствию, ресурсам, удобрениям и современным технологиям.

После пленарного заседания лидеры отправятся в гостиный двор на выставку, где гостям покажут наши наработки в области энергетики, природных ресурсов, продовольствия, фармацевтики, цифровой и финансовой инфраструктур.

- После этого президент проведет в Большом Кремлевском дворце, в Андреевском зале традиционную уже рабочую встречу с руководителями ведущих региональных организаций, - добавил Юрий Ушаков.

А вечером в Грановитой палате пройдет торжественный прием от имени президента в честь участников саммита.

Но это только первый день.

В четверг 29 октября в Александровском зале Большого Кремлевского дворца также пройдут два пленарных заседания с главами государств и правительств. Планируется, что там Владимир Путин даст «оценку современному состоянию системы международных отношений, в том числе формированию нового миропорядка».

И на оба дня у российского лидера еще расписаны двусторонние встречи.

- Я отмечал, что во вторник, 27 октября, состоится 5 встреч, - сказал Ушаков. - Затем эти двусторонки продолжатся. Всего мы насчитали 24 (!!) такого рода встречи.

Три встречи пройдут в среду, 7 - в четверг. И остальные - в пятницу. 30 октября будет полностью посвящено у президента двусторонним встречам.