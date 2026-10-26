Россияне рассказали, чем в школе питаются их дети

Питание в российских школах становится все более разнообразным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Питание в российских школах становится все более разнообразным. Некоторые учреждения уже предлагают детям красную рыбу, кальмаров, индейку с ананасами и печенку. Однако далеко не во всех школах есть такое разнообразие, и многим детям по-прежнему не нравится еда из столовой, вот и перебираются перекусами или носят из дома. Об этом говорят итоги опороса сайта KP.RU.

Так, 56% респондентов сообщили, что им повезло, их дети не слишком привередливы, а в школе готовят довольно хорошо и ребята с удовольствием едят школьные обеды.

Однако остальные признались, что их дети в школе есть отказываются, еда невкусная, часто слишком жирная, некачественная, холодная, бывает даже низкого качества. 19% опрошенных отметили, что собирают детям домашнюю еду с собой, чтобы те могли поесть хоть что-то, некоторые и вовсе терпят и едят уже дома после уроков.

Некоторые родители собирают детям перекус в школу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

«Даю еду с собой. Школьная отвратительная: всегда холодная, то волос в котлете, то ещё что-то. Компот не компот, а вода, настолько сильно разбавленный», - жалуется участница опроса.

«Домашнюю едят ест с удовольствием, а школьную еду категорически нет. Я так понимаю много от региона зависит. Где-то реально хорошо кормят, но нам вот не повезло», - вздыхает другая.

«Никто из детей в школе не ел, а сейчас внуки ненавидят школьную еду. Видимо с годами ничего особо не меняется, так что собираем обеды или хотя бы перекусы с собой», - говорит третья.

«Мы отказались от обедов, смыл оплачивать, дети практически ничего не едят. Это загадочное нечто, а не обед, видела фотографии», - делится еще одна респондентка.

14% опрошенных говорят, что дают детям с собой деньги, чтобы они покупали перекусы в магазине, булочку, йогурты, орехи. Школьная еда ребятам не нравится, а терпеть до дома сложно, ведь бывает по 6-7 уроков.

4% рассказали, что их дети едят в кафе, благо рядом со школой есть учреждения совсем рядом, можно успеть сбегать даже на переменке. Правда, не все покупают здоровую и сбалансированную еду, порой это просто бургеры или хот-доги, но что делать, если в столовой еда вообще несъедобная, вздыхают респонденты.

Оставшиеся 7% выбрали вариант «другое».

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и MAX. Участие в исследовании приняли 1,3 тысячи человек.