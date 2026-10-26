Все понимают, что украинскому государству в нынешнем виде жить недолго. Но не надо недооценивать решимость условного Запада. Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

Можно ли «разменять» Донбасс на вступление Украины в НАТО? Таким парадоксальным вопросом задался Геворг Мирзаян, политолог-международник.

Тему обсудили с ним на Радио «Комсомольская правда».

ЗАЧЕМ НУЖНА РАЗМЕНА?

- А кому и зачем Донбасс хочется именно «разменять»?

- Чтобы Украина вступила в НАТО безопасно для всех, она должна не просто передать Донбасс Москве. Киев должен юридически признать Донбасс частью Российской Федерации.

- Сейчас Зеленский говорит, что «мы никогда ничего не признаем» в плане "утраты территорий".

- Это означает, что, если вы вступаете в НАТО, то вы вступаете в альянс с оккупированной третьей страной частью вашей территории. И любые ваши действия по «деоккупации» уже будут рассматриваться как самооборона альянса.

ПЯТАЯ СТАТЬЯ ВКЛЮЧАЕТСЯ?

- И вот тут статья 5-я НАТО автоматически включается?

- Альянс обязан будет помогать Украине "защищать свои земли".

- И это автоматически запускает сценарий войны НАТО с Россией?

- Конечно! Как только вы вступаете в альянс, не признав Донбасс как часть территории соседней страны, это автоматически означает начало войны с Россией.

Как только вы вступаете в альянс, не признав Донбасс как часть территории соседней страны, это автоматически означает начало войны с Россией. Фото: Александр Река/ТАСС

- Но по уставу НАТО никаких территориальных конфликтов быть не должно у страны, вступающей в альянс - разве нет?

- Разумеется, никаких территориальных конфликтов у вступающей страны быть не должно. А тут есть ситуация, когда, помимо части Донбасса, есть еще части Запорожской и Херсонской областей. А также Крым. И что - все это вы не признаёте частью Российской Федерации? И при том часть Российской Федерации вы еще и оккупируете - в данном случае, куски Запорожья и Херсона? Это вопрос к Киеву.

ТРИ ВАРИАНТА

- И, соответственно, Москва вправе предпринимать меры по деоккупации?

- Да, и это опять же - автоматически ведет к войне с НАТО. И в массе своей страны альянса прекрасно понимают, что это означает. Потому при таких условиях включать Украину в альянс не будут. Да и мы не согласимся на это. Нам тоже ядерная война не нужна.

- А какие тогда варианты?

- Варианта три.

- Перечислите...

- Первый, на который надеются Украина и Запад. Россия исключает из своей Конституции претензии на те территории, которые оккупирует Украина сейчас. Взамен Украина признаёт те территории, которые сегодня Россия занимает. Так демилитаризируются бывшие регионы Украины. После чего она идет в НАТО. А мы получаем официальное признание о том, что есть наше.

- Плохой вариант. А второй?

- Украина не идет ни в какое НАТО. И будут все существовать по принципу: кто что контролирует - тот и контролирует, без взаимных признаний.

- А вариант третий?

- Мы забираем то, что в нашей силе. Выходим на конституционные границы. Принуждаем Украину признать эти территории. Взамен киевский режим получает возможность в тех границах, в которых он есть сейчас, когда-нибудь, в будущем, нас обманув, вступить в НАТО.

ЖИТЬ ИМ НЕДОЛГО

- Но ведь нынешняя государственность украинская - она же не так долго жить будет?

- Все понимают, что украинскому государству в нынешнем виде жить недолго. Но не надо недооценивать решимость условного Запада. Украина все-таки не самое маленькое государство. Там есть какой-никакой потенциал. Возможно, оно будет взято под внешнее управление. Есть шанс, что его не разорвут нацики - и оно не уйдет в гетманщину.

- Ну и что тогда?

- Это внушение самоуспокоения: давайте сейчас остановим войну, а через 10-15 лет нам само все упадет в руки.

- Как это можно прекратить?

- Выносить украинскую экономику под ноль. Чтобы у киевского режима не осталось возможности воевать. А у Европы не хватило денег и сил финансировать киевский режим.

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