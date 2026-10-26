Max покоряет Восток: как российский мессенджер стал своим в Узбекистане

В Москве, в офисе компании Max, состоялась презентация мессенджера для журналистов из Узбекистана. Фото: Левон АРУТЮНЯН.

В Москве, в офисе компании Max, состоялась презентация мессенджера для журналистов из Узбекистана. Мероприятие прошло в тёплой, почти дружеской атмосфере — и это не случайно. Узбекистан сегодня — не просто зарубежный рынок, а ключевой партнёр и точка роста для платформы, которая всё увереннее заявляет о себе как о международном игроке.

Почему именно Узбекистан? Ответ лежит на поверхности. Миллионы узбекистанцев работают в России, миллионы российских семей имеют узбекские корни. Каждый день между двумя странами летят 12 миллионов сообщений и совершается миллион звонков. Это не сухая статистика — это живые нити, связывающие людей. Max стал мостом, который соединяет разлучённые семьи, помогает друзьям оставаться на связи и бизнесу — находить друг друга.

«Для нас Узбекистан — самая важная иностранная аудитория. Мы вкладываем силы в то, чтобы общение было удобным и безопасным», - отметил генеральный директор MAX Фарит Хуснояров.

Сегодня Max — это 140 миллионов пользователей по всему миру, 90 миллионов заходят каждый день, а платформа работает в 40 странах. В Узбекистане приложением пользуются 4 миллиона человек — столько же, сколько живёт в Ташкенте, Самарканде и Бухаре вместе взятых. В марте 2026 года Max вошёл в топ-3 самых скачиваемых приложений страны, заняв второе место. Это ли не доказательство доверия?

Фото: Левон АРУТЮНЯН.

Директор по продукту Max Евгений Ширинкин рассказал, что мессенджер предлагает всё, что нужно для современного общения: звонки с интеллектуальным шумоподавлением, чаты с обменом файлами до 4 ГБ, истории, видеосообщения с расшифровкой, стикеры и каналы. Пользователи из Узбекистана создали уже около 150 миллионов чатов — цифра, которая говорит сама за себя.

Но главное — безопасность. Руководитель направления Trust & Safety Мария Мальцева подчеркнула: Max запрашивает меньше разрешений, чем WhatsApp или Telegram, и не имеет скрытых функций. Среди инструментов защиты — гибкие настройки приватности, семейный режим для детей и пожилых родственников, предупреждение о подозрительных ссылках и двухфакторная аутентификация.

«Мы хотим, чтобы люди чувствовали себя в безопасности», — сказала она.

Узбекские журналисты задавали вопросы о будущем приложения. Спикеры отметили – что несмотря на то, что Max уже фактически стал сервисом-экосистемой, в его основе всегда будет общение между людьми. Поэтому одна из главных целей разбработчиков не нарушить главное – простоту обмена сообщениями.

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