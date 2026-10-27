Нашествие волков в России: почему серые хищники стали нападать на людей и как с ними справиться

Из регионов приходят тревожные вести - волки заходят в населенные пункты и нападают на людей и домашних животных. Фото: Peter Ivanyi/Shutterstock/Fotodom

Я ЗЛОЙ И СТРАШНЫЙ

Не успели захрапеть в берлогах медведи, от которых в этом году натерпелась страна (особенно восточные ее регионы), как на тропу войны вышел волк. Из регионов приходят тревожные вести.

- В конце сентября в Забайкалье волк явился на порог избушки местного пастуха - благо, тот был с ножом. Итог схватки: волк убит, у мужчины повреждена рука.

- Тогда же в Ленинградской области серые хищники повадились заходить в частный сектор и нападать на собак. Трех волков охотники ликвидировали.

- В начале октября в Югре волк покусал двух нефтяников. Охотники застрелили зверя.

Сообщения о встречах с волками приходят и из Московской области. А уж коров и овец они режут по всей стране. В Республике Тыва, например, с начала года серые хищники уничтожили около 400 голов скота.

Потери можно измерить в деньгах. Несколько лет назад в Минприроды подсчитали: ежегодный ущерб охотничьим хозяйствам страны от волков – 10 млрд рублей. А Минсельхоз озвучил такую цифру: потери аграрного сектора от серых хищников - 2 млрд рублей каждый год.

Вред наносится и живой природе. Например, на Таймыре из-за нашествия волков возникла угроза исчезновения северных оленей.

- Было поголовье миллион, сейчас 200 тысяч - куда они делись?! - задает риторический вопрос «Комсомолке» охотовед-инспектор Дмитрий Беленюк из Красноярского края.

В такую убыль оленьего населения даже не верится. Но вот воспоминания известного охотника Александра Когута, на счету которого две тысячи убитых хищников: «Волки режут табун оленей, пока не устанут. Я сам однажды был свидетелем: три матерых волка за ночь 150 оленей вырезали. Из-за них, по сути, домашнее оленеводство в Эвенкии и прекратило свое существование после 90-х годов».

Добычей становятся, в основном, малыши-оленята, а это тормозит воспроизводство вида.

- Волк съедает все, - говорит Беленюк. - Это такой универсал. Косулю, марала - что поймает. И барсука, и лисицу, и зайца. Когда весна начинается, боровая дичь гнездится на земле - глухарь, тетерев, рябчик. Волки находят и съедают. И птицу, и кладку, и молодых слетков…

Свирепого волчару уже давно перестали называть санитаром леса. Рядом с ним чаще употребляют слово геноцид - за то, что убивает не ради еды, а потому что такой у него инстинкт.

Пищевая цепочка кормит волка и в Центральной России. Фото: H. Kuczka/blickwinkel/Global Look Press

И В ОЛЕНЯТАХ ЗНАЮТ ТОЛК

Лавинообразный всплеск численности хищника произошел с 2010 по 2020 годы — с 49,65 тысяч особей до 66,9 тысяч. После этого она стала понемногу уменьшаться, и сейчас по стране бегают около 63-65 тысяч (таковы самые свежие оценки Минприроды).

Это много или мало? Оказывается, существует норматив Минприроды: максимальная допустимая численность волков — до 0,05 особей на 1000 га охотничьих угодий. Общая площадь охотничьих угодий в России - примерно 1,5 млрд га. Получается, что предельная численность волков — 75 тысяч. Но это как средняя температура по больнице. Норматив надо применять по отдельным территориям. И тогда получится, что в некоторых регионах все нормально, а в других, в основном, в Сибири, численность серых хищников в разы превышает норму.

Плодятся волки от сытой жизни. И далеко не всегда она рядом с человеческим жильем.

- У нас охотничьи угодья - около 30 тысяч гектаров, это Балахтинский район Красноярского края, - рассказал Дмитрий Беленюк. - Поля засеваем зерновыми, подсолнечником, бобовыми - это хорошая подкормка для копытных, зайца, даже глухарь прилетает. Масса кормушек. Раскладываем подкормочные кубики с солью и жмыхом - они действуют на копытных как валерьянка: приходят, грызут и никуда не уходят. В результате такой работы у нас численность копытных, да и других животных, выше, чем на прилегающих территориях, где кормовая база хуже. И к нам постоянно набегают волки оттуда. Но есть у нас пара доминирующих волков, которые на свою территорию чужаков не пускают: выгоняют их либо давят. Мы эту пару не трогаем. Одного-двух они могут вытеснить. А сейчас постоянно добавляются еще 10-15 — вот этих мы отстреливаем. Но ощущение, что черпаем реку ковшиком. Потому что их меньше не становится. А до снегопадов пришлые волки подбирают процентов 50 всего молодняка - косулята, маралята, лосята. Волки такие упитанные бегают, слой сала у них. Мы их стреляем, а меньше не становится…

Пищевая цепочка кормит волка и в Центральной России.

- Очень много стало бобров у нас, - рассказал «КП» Кирилл Кабанов - он не только глава антикоррупционного комитета, но и совладелец крупного охотхозяйства в Тверской области. - Бобра проще добыть, чем оленя, а это 20-30 килограммов питательного мяса. Считай, поросенок. И енотов развелось, волки их тоже активно едят...

Еще одна волчья кормушка - это свободный выпас.

- Сейчас пастухов со сторожевыми собаками уже нет, - рассказывает Дмитрий Беленюк. - Ставят электропастуха, но он волка не остановит. Это корове или лошади удар током не даст выйти за огороженную территорию. А волк либо перемахнет через проволоку, либо под ней пролезет, а то и подкоп сделает. Даже если получит разряд, но видит, что есть добыча, его это не остановит: будет искать возможность взять ее.

Когда не хватает еды в природе, волки приходят к человеческому жилью. И тут еще одна проблема — нет четких рекомендаций и оборудования для защиты загонов.

- В Новоселовском районе до весны практически ни один жеребенок не доживает, - поделился красноярский охотовед.

И вот же волчья натура - убивает не ради еды.

- В Баластинском районе, - продолжил собеседник, - человек купил овец, огородил их, а ночью волчица с волчатами залезла туда и всех передавила, но утащила только одну. Зачем остальных убивать? А это она учила своих волчат, как дело делается…

Лавинообразный всплеск численности хищника произошел с 2010 по 2020 годы — с 49,65 тысяч особей до 66,9 тысяч. Фото: Konrad Wothe/mageBROKER.com/Global Look Press

ВЕРНИТЕ ЕГЕРЯ!

Братец волк плодится еще и по причине безопасности — нет прессинга, называют такую ситуацию охотники.

- Не хватает кадров — охотоведов, инспекторов, егерей, - говорит Беленюк. - Сейчас в лучшем случае один охотовед на район, а то и на два. Куда это при наших расстояниях? На весь Таймыр у нас один или два охотоведа. Потому что текучка кадров. Как только человек обзаводится семьей, жить в отдаленной деревне он не хочет. Жена говорит: нужна хорошая школа, спортивные секции, балетная студия - и они перебираются в другое место. Удержать можно либо деньгами, либо хорошим материальным ресурсом. Дайте ему лодку, снегоход, квадроциклы, горюче-смазочные материалы в достатке, ремонтом обеспечьте. Как это в Канаде делается или в США. А у нас все за свой счет.

Егерь — ключевая фигура в лесу. Это государевы глаза и уши. Наверняка, если была бы хорошо организована эта служба, не стало бы неожиданным медвежье нашествие, можно было бы увидеть ситуацию в развитии и что-то предпринять, чтобы не было страшных человеческих потерь.

- За последние десятилетия егерская служба практически уничтожена, - рассказал «КП» генерал МВД и бывший депутат Госдумы Александр Гуров, он еще и охотник с огромным стажем. - Это удар по лесному хозяйству страны. Они же не только за животными наблюдали - они весь лес контролировали. Больные деревья, завалы, очаги возможных пожаров. Сушняк вывозили, который вблизи жилья, чтобы не вспыхнуло, деревья опиливали. А сейчас сократили эти службы — и за лесом никакого контроля.

Проблема еще и в том, что нет полных данных от ущерба, который наносит волк не только лесу, но и частным животноводам.

- Во времена колхозов и совхозов, если волки давили скотину, то составлялись отчеты, власти понимали, какой ущерб, и выделяли деньги на отстрел, - вспоминает Беленюк. - А сейчас большинство сельхозпредприятий - частные. Отчетов писать некуда. И если у частника пропала корова, он выругается, выпьет с горя, и все. Не к участковому же идти.

Тут бы очень помогли региональные ассоциации сельхозпроизводителей.

Братец волк плодится еще и по причине безопасности — нет прессинга. Фото: Michael Weber/imagebroker.com/#/search//Global Look Press

ПЛОХО СТИМУЛИРУЮТ

Раньше охота на хищника была разрешена круглый год без ограничений.

- Волка имел право добыть любой человек, даже не охотник — например, он заскочил во двор, начинает давить овец, а хозяин его вилами заколол, - приводит пример Беленюк. - Даже премию мог за это получить. Разрешено было применять любые виды добычи - петли, капканы, даже ядохимикаты применялись против волков - фторацетат бария. Это была официальная программа, выкладывались такие приманки.

Была развита и добыча волков на логове — это когда доставали волчат и уничтожали. За это даже премию давали. В большинстве случаев волки не защищали потомство — почуяв человека, уходили подальше и из глубины чащи наблюдали за гибелью детенышей. Жестокий промысел - далеко не каждый даже профессиональный волчатник этим занимался.

Но вот другая сторона медали.

- Чтобы выкормить волчат, волчица с волком задавят огромное количество косулят, маралят, зайчат, птицы, - говорит Дмитрий Беленюк. - А когда они вырастут, попробуйте в тайге выследить этих пятерых волков и застрелить. Будете всю зиму за ними гоняться.

Сейчас охоту на волков ограничили. Сезон — с 31 августа по 31 марта. Изымать волчат из логова, использовать яды, охотиться с вертолетов — все то, что в былые времена давало быстрый результат, сейчас запрещено из гуманных соображений. Принцип гуманизма охотоведы не оспаривают. Но гоняться за каждым взрослым волком и даже устраивать облавы с флажками — дело трудоемкое и не дешевое.

- В советские времена за убитого волка платили премию, волчатники могли больше нигде не работать, - рассказывает Беленюк. - Инспектор охотнадзора получал где-то 120 рублей в месяц, а у волчатника с премиями выходило в три раза больше.

В разных регионах платили по-разному. Зависело и от уровня угрозы. В среднем, 30-50 рублей, вспоминает Кабанов. Но бывало и больше. В конце 80-х вознаграждение составляло 100 рублей за самца и 150 рублей за самку, рассказывал ранее «Комсомолке» легендарный охотник Александр Когут. И плюс к этому - по 25 рублей за каждую сданную шкуру.

В некоторых регионах за отстрелянного волка могли к деньгам еще и добавить премию натурой - поросенка или барана. Могли дать лицензию на лося.

- Еще в советское время было правило: если ты законно охотишься на лося или, допустим, кабана, и увидел свежие следы волка, нужно делать оклад (облаву - Ред.) на него, - дополнил Кабанов. - Даже если у тебя нет разрешения на волка. Это хорошо бы вернуть.

Сейчас в некоторых регионах тоже не забывают о материальном поощрении — от 10 до 30 тысяч рублей. А где-то забывают. Хотя расходы на охоту немаленькие.

- Надо свои снегоходы или квадроциклы гонять, горючее тратить, свое время, здоровье — у нас минуса (с ударением на последнем слоге — Ред.) серьезные, - рассказывает красноярский охотовед Беленюк. - Это большие затраты, а выхлоп нулевой, премию раньше платили, а сейчас не платят. Ну, и кто будет охотиться?

Надо уточнить, что премия за волка в крае есть, но ее платят только малоимущим и людям, занимающимся традиционным промыслом.

Ставлю вопрос ребром:

- Дмитрий Петрович, а сколько нужно платить охотнику, чтобы заинтересовать его?

- Чтобы окупить все расходы, выйти в ноль — это 25 тысяч за волка, а чтобы еще и свой интерес был, то 35 тысяч, - отвечает охотовед.

Кстати, довольно скромные запросы. Такие суммы, например, выплачивают в Якутии, а в некоторых улусах премия доходит до 50 тысяч.

Раньше охота на хищника была разрешена круглый год без ограничений. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

ТЯЖЕЛА Ж ТЫ, ШАПКА ИЗ ВОЛЧАРЫ

Не стреляют волка еще и потому, что его промысловая привлекательность - практически на нуле. Мясо не едят, внутренности целебными свойствами не обладают. Шкуры тоже не в особом ходу — шубы из них хоть и теплые, но очень тяжелые.

Когда-то были в моде шапки из волка, даже с хвостами.

- Сейчас это как-то дико смотрятся - приговорил Беленюк. - И не особо практично. Даже на снегоходе, в минус 50 синтепоновые шапки лучше — они плотно облегают, не продуваются, к тому же легкие.

Волчья одежка занимает сейчас узкую нишу для любителей экзотики, фотосессий, театральных представлений и сомнительных обрядов.

На сайтах объявлений найти такой товар не проблема. Есть и мастера, которые шьют шубы и шапки на заказ. Не сказать, что ходовой товар.

Более высокий спрос просто на шкуры.

- У меня на стене висит, волка я сам добыл, - рассказал Кабанов.

Еще вариант — постелить на пол, на это идет шкура с головой и хвостом. Для пущей жути умельцы еще и вставляют зверю глаза из зеленого стекла, хотя природный цвет глаз у волка - янтарный. Не каждому такое по карману.

- В регионе выделать шкуру стоит 17-18 тысяч, в Москве больше, - говорит Кабанов. - Для простых охотников это дорого. А чучело изготовить — еще дороже.

Поэтому волчьи шкуры часто используют без пафоса — просто бросят как коврик под ноги. Собаки от этого запаха звереют. Но по-разному: одни заходятся злобным лаем, другие, поджав хвост, обходят коврик стороной.

К тому же шкура шкуре рознь.

- Надо брать полноволосую, добытую зимой, когда у волка вырастает густой подшерсток, - наставляет охотовед Беленюк. - А если летом или осенью, после линьки - то проще выбросить.

Но и такие изрядно облезлые шкуры тоже продают на сайтах объявлений - по дешевке.

Волчья одежка занимает сейчас узкую нишу для любителей экзотики, фотосессий, театральных представлений и сомнительных обрядов. Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

СОБАЧЬЯ СВАДЬБА

Еще одно коммерческое направление — собаководство. Существует несколько видов собак, имеющих примесь волчьей крови — это волкособ, волэнд, лупо итальяно...

- Знаю, что люди брали волчат из логова, чтобы их выращивать и скрещивать с лайками и другими породами, - рассказал Кирилл Кабанов.

Однако профессиональные кинологи категорически не рекомендуют такие эксперименты.

- Проблема скрещивания собаки с волком в том, что в течение семи поколений потомству передаются нерабочие качества зверя — щенки боятся огня, громких звуков, - рассказал «Комсомолке» президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский, один из первых в стране заводчиков чехословацкого влчака — породы, выведенной путем скрещивания немецкой овчарки и карпатского волка.

Если учесть, что готовность к воспроизведению потомства наступает у собак в двухлетнем возрасте, то легко подсчитать, что семь поколений от волчонка из логова до собаки с рабочими качествами — это лет 15.

Но даже с такими дальними потомками волков не каждый собачник справится.

- По своему опыту знаю, что влчаки - собаки достаточно сложные в содержании и воспитании, - рассказывает Уражевский. - При этом очень сильные. Например, когда мы разлучили двух собак, привыкших быть вместе, и установили между ними четырехметровый барьер, одна из них с легкостью его перепрыгнула.

Сосватать дикого зверя с домашним питомцем и поставить потомство себе на службу — давняя мечта человечества.

- В СССР еще Сталин ставил задачу скрестить волка с овчаркой, чтобы получить породу с выдающимися свойствами — пробежать чуть ли не сто километров по снегу или по пустыне и задержать нарушителя, - рассказывает Уражевский. - Но жизнь показала, что это тупиковая ветвь. Не только из-за сложного характера. Оказалось, что рабочие качества служебных собак выше, чем у гибридов — по обонянию, способности к охранной и сторожевой работе, а главное, по несению службы в контакте с человеком.

Тем не менее, волков используют в селекционной работе, чтобы поддержать генотип в породах, которые ведут начало от дикого зверя. Но это очень кропотливая и штучная работа, которая под силу только специалистам с большим опытом, подчеркивает кинолог.

В СССР еще Сталин ставил задачу скрестить волка с овчаркой, чтобы получить породу с выдающимися свойствами. Фото: Mike Lane/FLPA/imageBROKER.com/Global Look Press

Стилист Влад Лисовец: «Перспектив у волчьего меха в ближайшее время, точно, не будет»

- Это брутальный, абсолютно мужской мех, не для женщины, - сказал «Комсомолке» известный стилист и историк моды Влад Лисовец. - У меня еще в начале двухтысячных была волчья куртка с воротником, тогда это было модно. Мех хорошего качества, мягкий, приятный, теплый, носился очень комфортно. Но сейчас я не надел бы это ни за какие деньги.

Потому что времена изменились. И нравы тоже.

- Сейчас перспектив у волчьего меха нет и в ближайшее время точно не появится, он вышел из моды еще в двухтысячных, - продолжил Лисовец. - А самое главное - люди, наконец, стали понимать, что носить мех убитых животных - это не очень хорошо. В целом, эта индустрия несет убытки по всему миру, в том числе и в России. А уж мех волка - один из самых простых и неинтересных, мало кому сейчас это нужно.

Что почем Фото: Дмитрий ПОЛУХИН.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

ДОБРОВОЛЬЦЫ ДЕНЕГ НЕ БЕРУТ

- Я категорически не поддерживаю премирование за добытого волка - это неправильно, - говорит Кирилл Кабанов. - Почему? По этическим соображениям. У нас тоже бывают ситуации, когда волков становится слишком много. Кидаем клич — приезжают охотники и из соседних районов, потому что это общая задача, волк же мигрирует, ему 100 километров не крюк. И вот собираются 50-60 человек, опытные охотники, на своей технике, скидываемся на топливо, на катушки с флажками — надо примерно 15 километров этих флажков (одна катушка 1 км стоит 8500 руб. - Ред.), другие расходы, в общем, что есть в печи — все на стол мечи. И начинается оклад (облава — Ред.).

По мнению Кабанова, охота на волка должна быть выполнением задачи на благо общества, а не способом заработка. Своего рода волонтерство.

ВОПРОС- РЕБРОМ

В лес не ходить?

Нападение на человека (как, например, случай с пастухом в Забайкалье) – насколько это нормальное поведение для серого?

- Это, конечно, аномалия, нормальный здоровый зверь такого делать не будет, - заверил «Комсомолку» завкафедрой охотничьего ресурсоведения и заповедного дела Сибирского федерального университета Александр Савченко. - Человек на протяжении тысячелетий, с тех пор, как начал разводить домашний скот и возникла необходимость его охранять, всеми методами боролся с волками, которые нападали на домашних животных. И хищник с молоком матери впитал страх перед человеком, почуяв его запах, уходит. А единичные случаи нападений связаны, скорее всего, с заболеванием бешенством. Либо это ситуация, когда человек один, выглядит ослабленным…

Нападение на человека - это аномалия поведения. Здоровый зверь такого делать не будет. Фото: Marko König/imagebroker.com/#/search//Global Look Press

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Медведь идет к людям за легкой добычей: Какие меры спасут россиян от агрессивного зверя

Медведя еле выгнали из дорогого отеля на Красной Поляне, а в Сибири закрыли туристические маршруты: последствия нашествия диких зверей в сентябре 2026 года

Отчего косолапые озверели: наш журналист отправилась в Сибирь, чтобы понять, почему медведи стали чаще нападать на людей

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Недвижимость от города: какие возможности столичные аукционы открывают бизнесу и жителям