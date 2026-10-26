Сообщения об отравленном воздухе в Ижевске не нашли подтверждений

Утверждается, что в Ижевске зафиксирован опасный уровень загрязнения воздуха Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В социальных сетях появились сообщения, что в Ижевске объявлен режим «черного неба». Утверждается, что в городе зафиксирован опасный уровень загрязнения воздуха, мол, по данным AccuWeather, двукратное превышение концентрации мелких частиц (PM2.5) достигло показателя 29 мкг/м³ при норме до 15 мкг/м³, а такие частицы способны проникать в легкие и кровеносную систему. «Комсомольская правда» разбилась, что на самом деле происходит с экологией Ижевска.

Проверка проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

В понедельник, 26 октября, жители Ижевска столкнулись с волной сообщений о пугающем «двукратном превышении нормы» вредных веществ и введением режима «черного неба». Информация подавалась так, что пора уже запасаться масками, так как дышать таким воздухом вредно и опасно здоровья.

Для справки, указанные в сообщении данные, это третья, самая жесткая степень неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). При таком режиме предприятия обязаны не просто наблюдать за погодой, а реально снижать объемы выбросов, а жителям рекомендуют не выходить на улицу.

Однако Удмуртский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) оперативно отреагировал на слухи и поставил точку в этом вопросе:

«26 октября 2026 года в социальных сетях и мессенджерах начала распространяться тревожная информация о том, что в республике якобы введён режим «черного неба». Удмуртский ЦГМС официально заявляет: этот вброс не имеет никакого отношения к действительности».

Никаких экстренных мер по остановке заводов в Ижевске не принималось. Режим «черного неба» не объявлялся.

Дело в том, что почти неделю Удмуртский ЦГМС ежедневно выпускает общий прогноз неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) для территории городских и сельских поселений республики. В соответствии с Приказом Минприроды России от 10.09.2025 №477, этот общий прогноз НМУ регулярно и планово публикуется на официальном сайте.

В Центре управления регионом (ЦУР) Удмуртии информацию о тотальном загрязнении воздуха назвали фейком и дали простые разъяснения:

«Из-за антициклона загрязняющие вещества могут хуже рассеиваться в воздухе — это типично для больших городов с предприятиями и автомобилями, однако, это не то же самое, что объявление режима "чёрного неба».

Простыми словами: из-за отсутствия ветра выхлопные газы от машин и промышленные выбросы не улетают за горизонт, а «зависают» над городом. Это типичная осенняя ситуация для многих мегаполисов.

Главный аргумент паникеров в интернете — ссылка на данные международного сервиса AccuWeather. Авторы заявляют о «двукратном превышении нормы», фиксируя концентрацию мелких частиц PM2.5 на уровне 29 мкг/м³.

Но здесь кроется манипуляция. Сервис сравнивает эту цифру с рекомендательным нормативом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), который составляет до 15 мкг/м³. На этом основании делается вывод о «двукратном превышении».

Однако в Российской Федерации действуют официальные государственные стандарты — СанПиН. Согласно им, предельно допустимая концентрация (ПДК) для частиц PM2.5 на территории нашей страны составляет:

25 мкг/м³— среднесуточная норма.

35 мкг/м³ — максимальная разовая норма.

Таким образом, показатель в 29 мкг/м³ полностью укладывается в российские нормативы и не является превышением.

Чтобы понять реальную картину, нужно смотреть не на усредненные данные зарубежных приложений, а на показания местных пунктов наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха (ПНЗ), которые расставлены во всех районах столицы Удмуртии.

«За прошедшую неделю в Ижевске зафиксировано только одно превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ. По данным пунктов наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха (ПНЗ), расположенных во всех районах города, ситуация выглядит следующим образом:

Ленинский район (23 октября 2026 года): Выявлено превышение нормы концентрации взвешенных веществ в атмосфере.

Остальные районы города: превышений ПДК зафиксировано не было, показатели остались в пределах нормы», — уточнили в гидрометцентре Удмуртии.

То есть, лишь в одном районе и лишь один день за неделю было зафиксировано локальное превышение по взвешенным веществам (обычной дорожной и строительной пыли). О тотальном отравлении воздуха речь не идет.

В соответствии с Приказом Минприроды России от 10.09.2025 №477 общий прогноз НМУ регулярно публикуется на официальном сайте udmpogoda.ru.