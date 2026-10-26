«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Фото: Александр Река/ТАСС

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 27 октября:

1. Новости с передовой: освобождено село Общее

2. В незалежной введут новую модель мобилизации

3. Украинец сбежал в Молдавию на параплане

4. Зеленский стучит на главу Пентагона

5. Украинские ракетчики схватились за сало

6. В Закарпатье мобилизовали студентов-двоечников

7. Водитель катафалка бросил гроб и пошел в ВСУ

8. Украинские колл-центры обули трех литовцев

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 27 ОКТЯБРЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

«Север» вывел из строя более 300 боевиков. Подбиты 19 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Запада» нанесли ВСУ такой урон: 220 бойцов, 20 автомобилей и три станции РЭБ.

Воины «Юга» выбили из рядов противника 185 человек, две бронемашины и 33 автомобиля. А также артиллерийское орудие и четыре станции РЭБ.

«Центр» уничтожил 340 националистов. Сожжены три бронемашины, восемь автомобилей и две станции РЭБ.

Штурмовки «Востока» освободили село Общее в Запорожской области. ВСУ потеряли 210 военнослужащих. Поражены семь автомобилей и РЛС контрбатарейной борьбы.

«Днепр» упокоил до 30 боевиков ВСУ. Утилизированы 12 автомобилей и РЛС.

Силы ПВО сбили две управляемые авиабомбы. Приземлили две крылатые ракеты «Storm Shadow» и 581 дронов.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 27 ОКТЯБРЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

В незалежной введут новую модель мобилизации

Сергей Корецкий, премьер незалежной, признал: в стране с 1 декабря введут модель мобилизации, когда компании смогут давать бронь одним сотрудникам, а других гнать в ВСУ. Портала «Новости.live» привел слова главы кабмина: «Пусть все будут забронированы, но предприятия дают прогнозируемую мобилизацию людей в армию... До 1 декабря предложим этот новый социальный договор, новую форму и систему бронирования». С таким договором на вас положат с прибором...

Украинец сбежал в Молдавию на параплане

Самостийные СМИ сообщают: украинец сбежал в Молдавию на моторном параплане. Приземлившись, попросил за Днестром убежище. Молдавская Пограничная полиция обнаружила Икара у села Ларга Бричанского района - в двух километрах от госграницы. Упавший с небес казачок засланный попросил предоставить ему приют на благословенной земле мамалыги и Белого аиста. О том, что воздухоплаватель пересекает воздушную границу по маршруту Черновцы – Ларга на параплане, молдавским погранцам настучали их самостийные коллеги. Странно, что не стали сбивать его из рогаток и арбалетов.

Зеленский жалуется на главу Пентагона

Украинский лидер недоволен неадекватным, на взгляд Киева, поведением главы американского военного ведомства. Фото: REUTERS.

Украинский лидер недоволен неадекватным, на взгляд Киева, поведением главы американского военного ведомства. Пит Хегсет, как утверждает Владимир Зеленский, слишком долго маринует бумаги об отправке на Владимирский спуск противоракет. В Telegram-канале шестой по счету руководитель незалежной написал: «Уже почти месяц ожидаем подписание соглашения Хегсетом о поставках ракет для Patriot и NASAMS». Ранее трагикомик из Криворожья требовал от Вашингтона отправку боеприпасов для данных ЗРК в обмен на обещание не обстреливать российские НПЗ. На Потомаке послали его на четыре английские буквы и хлопец на Днепре, кажется, обиделся.

Украинские ракетчики схватились за сало

Печально известная компания Fire Point в соцсетях как бы «пошалила». Они запустили инфу о том, что будут применять сало при производстве БПЛА для защиты комплектующих от воздействия сильных холодов. В сообщении говорится: «Неожиданный нюанс в ракетостроении? Лучшее решение – не всегда самое сложное. Иногда это сало. При температуре минус 20 холод может заморозить камеры и кабели дрона и ускорить разрядку аккумуляторов». По мнению «украинских ракетчиков», нанесение слоя сала - простое решение, которое позволит защитить уязвимые детали дрона от переохлаждения. А если сверху еще горилкой полить?

В Закарпатье призвали студентов-двоечников

Продолжают удивлять изобретательностью военкомы в Закарпатской области. Сотрудники ТЦК задержали и мобилизовали студентов, которые вместо усердной учебы шлялись по улицам и не смогли внятно ответить на вопросы о своей учебе. Школярам-двоечникам отменили отсрочки и отправили в армию. Уже вдогонку суд признал действия военкомов незаконными и обязал уволить студентов со службы. От сессии до сессии живут студенты весело - если оживают...

Водитель катафалка бросил гроб и пошел в ВСУ

Издание "Страна" сообщает: в самостийной человека, который тихо и мирно управлял катафалком, мобилизовали прямо во время перемещения покойника на кладбище. В Telegram-канале издания так и написали: «В Херсонской области (речь о правобережной части региона — ред.) мобилизовали водителя катафалка. Родственникам усопшего пришлось перегружать гроб в другой автомобиль». А могли ведь всю процессию в эшелон — и в Краматорск!

Украинские колл-центры обули трех литовцев

Трое граждан Литвы пострадали от мошеннических колл-центров, которые вольготно действовали на территории незалежной Фото: Мария ЛЕНЦ.

В офисе генпрокурора Украины сообщили: трое граждан Литвы пострадали от мошеннических колл-центров, которые вольготно действовали на территории незалежной При том маскировались под инвестиционные компании. Ущерб превысил 1,3 миллионов гривен. Это более 28,5 тысяч долларов. Негодники из Днепропетровска представлялись криптоаналитиками. Они предлагали доверчивым литовцам «выгодные инвестиции». Жулики получали доступ к криптокошелькам - и переводили виртуальные активы на подконтрольные счета. Ну, как-то несмело они чухонцев развели, масштаб мелковат...

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