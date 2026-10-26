Соседов скончался на 59-м году жизни в ЦРБ города Нерюнгри, что в Якутии. Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Телеведущий, музыкальный критик Сергей Соседов умер месяц назад. Соседов скончался на 59-м году жизни в ЦРБ города Нерюнгри, что в Якутии. Сергей улетел в Якутию в командировку, в отеле упал с лестницы так, что получил серьезные травмы. «Скорая» доставила его в местную ЦРБ, врачи пытались спасти, собрали консилиум, провели операцию, но травмы были несовместим с жизнью. Родным сообщили результаты судебно-медицинской экспертизы: смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы, перелома основания черепа, кровоизлияния в мозг.

Поклонники в социальных сетях продолжают обсуждать неожиданную и трагическую смерть Соседова, резонансную тему поднимают и в ток-шоу.

ЛЕСТНИЦА СМЕРТИ ДЛЯ СОСЕДОВА

О том, что роковая для Соседова лестница в отеле в центре города Нерюнгри была крутой и плохо освещаемой сайт KP.RU писал как только произошла трагедия. Мы тогда проанализировали отзывы командированных, которые жили в этой гостинице — о той самой лестнице. Соседов спускался на перекур на улицу, вернулся и стал подниматься в номер по лестнице, так как лифта в здании нет. Номера гостиницы расположены на втором этаже здания, на первом — кафе, фитнес-зал и ресепшн. Все принадлежит одному бизнесмену. Отзывы командировочных о гостинице за последние несколько лет разные: много хороших, есть жалобы на маленькие раковины и на отсутствие лифта от тех, кто приезжает с вещами, один из посетителей даже посчитал ступеньки на той самой лестнице с предупреждением, что надо пройти целых 37 ступенек. Но в основном люди были довольны такой «кардио разминкой». Ранее ЧП в гостинице не происходило.

После трагедии со столичной звездой хозяин гостиницы ожидаемо испугался внимания СМИ и повел себя неграмотно: ему надо было выйти к прессе, открыто все рассказать, показать видео. Но была выбрана другая тактика — никаких комментариев.

Роковая для Соседова лестница в отеле в центре города Нерюнгри была крутой и плохо освещаемой. Фото: кадр телеканала "Россия"

Близкие родственники музыкального критика — мама, старший брат, родные племянники Наталья и Алексей отказываются от съемок в ток-шоу. Поэтому для участия в ток-шоу привлекли сына двоюродной сестры Соседова. Представили его — племянник Олег Казанцев. Мужчина с корреспондентом программы отправился в Нерюнгри, чтобы на месте выяснить обстоятельства смерти Сергея Соседова. В больнице ничего не узнали. Заселились в гостиницу, там отказались предоставить видео падения Сергея Васильевича, сославшись на то, что запись была передана в правоохранительные органы. На ток-шоу пришел продюсер конкурса красоты, на который прилетал Соседов. Виктор Беззубов вместе с администратором гостиницы нес Сергея Соседова в машину «Скорой», которая приехала через четыре минуты после вызова. Когда Соседова оперировали в больнице, Беззубов был в гостинице — видел как приехали сотрудники правоохранительных органов, изымали запись видеонаблюдения — момент падения. Так как город маленький, все были моментально в курсе о ЧП.

Беззубов говорит: «Мы тогда на месте посмотрели видео — момент падения. Сергей поднимается спокойно по этой длинной лестнице, потом площадочка, он поворачивается на ней, проходит. Там далее еще четыре ступеньки, он становится на третью ступеньку и то ли оступается, то ли поскальзывается и навзничь падает вниз. Мы замедляли — он упал на затылок. Никого не было рядом...»

Олег Казанцев на месте ЧП пытался посмотреть видео в гостинице, но не вышло: «В отеле нам его не показали, сославшись на то, что подписывали документы о неразглашении… Хотелось, чтобы следственный комитет провел проверку. Я написал заявление в правоохранительные органы».

Понятно, что теперь после эфира на федеральном канале дадут официальный ответ по факту смерти Сергея Соседова. Понятно, что проверка была проведена, и оснований для возбуждения уголовного дела не было. Но основания для проверки гостиницы точно есть — хотя бы для того, чтобы никто не больше не упал и не пострадал на этой длинной и плохо освещенной лестнице.

Корреспондент программы «Малахов» на месте провел замеры лестницы. В Москве Андрей Лепесей, инженер технического надзора сообщил: «По предоставленным данным мы сделали вывод, что присутствует существенное нарушение. На лестнице в гостинице: отсутствуют противоскользящие накладки; недостаточная норма освещенности; разность высот ступеней на марше. Нарушен технический регламент о безопасности зданий и сооружений. По совокупности выявленных нарушений это могло послужить причиной несчастного случая». В пределах одного лестничного марша высота всех ступеней должна быть строго одинаковой. Нарушения зафиксированы неофициально, замеры проводились непрофессионалом. Вероятно, что теперь пройдут официальные проверки соблюдений технических и прочих регламентов в здании. По слухам, здание вводилось в эксплуатацию с нарушениями.

Появилась в ток-шоу версия (как и положено по законам жанра), в которую навряд ли поверят даже самые неискушенные зрители ток-шоу: в Якутии Соседова отравили — видимо из-за критики звезд эстрады в сценарных проектах. Эту версию озвучила «подруга» Ольга Сазыкина: «Я считаю, что его отравили. Он всегда говорил правду. Его очень много не любило людей за откровенность, поэтому возникали у него скандалы, интриги, расследования…»

У Сергея Соседова осталась90-летняя мама Антонина Петровна Фото: социальные сети.

ЧП С СОСЕДОВЫМ

Напомним, что ЧП произошло в городе Нерюнгри, где Соседов 25 сентября должен был стать председателем жюри конкурса моды и красоты «Жемчужина Дальнего Востока 2026». Ранее Сергей Васильевич был в жюри этого же конкурса, но в другом регионе «Жемчужина Юга 2026».

Сергей долетел до Благовещенска, оттуда проехал 700 км с коллегами до Нерюнгри, в 4 утра заселился в гостиницу в центре города. Поспал, вышел на улицу, вернулся, изучил меню, отправился в номер, на лестнице упал.

Администратор вызвал «Скорую». Побежали в номер продюсер конкурса Виктора Беззубова. Тот подбежал к Сергею: «У него начало прерываться дыхание. «Скорая» приехала моментально. Мы положили его на носилки, вынесли к «Скорой». В больнице сообщили, что он в тяжелом состоянии, на консилиуме решили, что нужно делать операцию. Позже сообщили, что в 22.45 по местному времени — Сергей Васильевич скончался. Так как травма у него была несовместима с жизнью». Правоохранительные органы изъяли видео падения. Криминальный след был исключен. Провели судебно-медицинскую экспертизу, по ее результатам причина смерти — последствия травмы несовместимые с жизнью: смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы, перелома основания черепа, кровоизлияния в мозг.

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