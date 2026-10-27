Коронавирус остается в сердце: российские ученые обнаружили новые неожиданные последствия ковида

Долгое сохранение вируса может провоцировать новые болезни или опасное обострение уже существующих хронических заболеваний. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Сегодня на Земле трудно найти человека, не переболевшего ковидом. В последние годы многие стали воспринимать его как банальную простуду. Но исследования вируса, происхождение которого до сих пор вызывает споры в научной среде, продолжаются. Ученые делают новые открытия. Увы, не всегда успокаивающие. Судя по всему, SARS-CoV-2 внедряется в организм глубже и закрепляется прочнее, чем принято думать.

«Специалисты Сеченовского университета впервые в России доказали, что постковидный синдром связан с длительным сохранением (персистенцией) вируса SARS-CoV-2 в тканях жизненно важных органов. Исследователи обнаружили материалы РНК и белки коронавируса в легких, желудочно-кишечном тракте, сердце и эндометрии даже спустя месяцы и годы после перенесенной инфекции», - сообщает пресс-служба вуза.

За научными формулировками — пугающие медицинские последствия. Такое «затаивание», долгое сохранение вируса может провоцировать новые болезни или опасное обострение уже существующих хронических заболеваний. Возможно развитие миокардита (воспаление сердечной мышцы), болезней легких, органов пищеварения, отмечают исследователи Сеченовского университета. А также перенесенный ковид, как выяснилось, может влиять на прогрессирование онкологических заболеваний.

Вирус может оставаться в организме переболевших и проникать в различные клетки и ткани. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В ЗОНЕ РИСКА КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ

- Мы научились лечить пациентов с COVID-19, проводить их реабилитацию, но столкнулись с тем, что после перенесенного коронавируса у 20% переболевших остаются симптомы, которые принято называть постковидным синдромом, - говорит директор Референс-центра морфологических и иммуногистохимических методов исследования Сеченовского университета, д.м.н., профессор Евгения Коган. - Это может быть патология легких, центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, а также эндометрия.

Сбои в работе таких органов обычно развиваются через три месяца после острой болезни, и сохраняются больше двух месяцев, отмечает эксперт.

Ученые «Сеченовки» первые в России наглядно показали: вирус может оставаться в организме переболевших и проникать в различные клетки и ткани. К такому выводу пришли эксперты, сопоставив клинические симптомы пациентов с данными углубленных молекулярных исследований.

ГДЕ МОЖЕТ «ЗАДЕРЖАТЬСЯ» КОРОНАВИРУС, И К ЧЕМУ ЭТО ВЕДЕТ

«Вторжение» и сохранение чужеродного агента (фрагментов коронавируса) может спровоцировать хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ), отмечают исследователи. Это неизлечимое заболевание, требующее пожизненной терапии.

Также специалисты Сеченовского университета обнаружили связь постковидного синдрома и течения рака легкого. Причем, как оказалось, у онкологических пациентов, перенесших COVID-19, вирусом могут быть инфицированы как сами раковые клетки, так и клетки эндотелия, то есть внутренней выстилки легких.

«Вторжение» и сохранение чужеродного агента (фрагментов коронавируса) может спровоцировать хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ).Фото: mi_viri/Shutterstock/Fotodom

- Есть основания полагать, что, возможно, вирус может способствовать канцерогенезу, то есть перерождению обычных клеток в раковые, - сообщила врач-патологоанатом Централизованного патологоанатомического отделения, ассистент Института клинической морфологии и цифровой патологии Сеченовского университета Елена Щелокова.

По словам эксперта, в данном случае наблюдается не прямое мутагенное действие, как, например, у уже известных онкогенных вирусов (определенные штаммы вируса папилломы человека, вирусы гепатитов В и С. - Ред.). Коронавирус же становится пособником прогрессирования онкозаболеваний «путем изменения и модификации сигнальных путей, которые проходит раковая стволовая клетка в процессе формирования опухолевого очага».

- Есть гипотеза, что коронавирус способствует тому, что стволовые раковые клетки переходят из дормантного, то есть спящего состояния, в активное. Среди перспективных методов лечения таких резистентных опухолей – фотодинамическая терапия, – добавила ученый.

Кроме того, выяснилось, что коронавирус повреждает ткани желудочно-кишечного тракта. Это приводит к развитию новых и прогрессированию хронических заболеваний органов пищеварения. Чаще всего у переболевших в исследовании обнаруживали патологии печени. Также в научной работе сообщается, что коронавирус ухудшал состояние пациентов с аденокарциномой (раком) желудка и толстой кишки. Механизм был тот же, что и при раке легкого: стволовых раковых клеток становилось больше, и их активность повышалась.

УДАР ПО СЕРДЦУ И РИСК БЕСПЛОДИЯ

«Коронавирусные» изменения нашли и в сердце. У части пациентов постковидный синдром стал виновником миокардита и сердечной недостаточности. Также отмечен риск эндокардита, то есть воспаления внутренней оболочки сердца. Поэтому, предупредили исследователи, при проведении операции на сердце, например, для имплантации клапана, у людей, перенесших COVID-19, сначала нужно провести тщательную диагностику. Если продолжается воспалительный процесс, клапан может не прижиться.

- Учитывая, что немалая часть переболевших COVID-19 – люди молодого возраста, в первые месяцы после заболевания и в более долгой перспективе нужно обращать внимание и на свое репродуктивное здоровье, – сказала директор Института клинической морфологии и цифровой патологии Сеченовского университета д.м.н. Татьяна Демура.

Исследование показало, что вирус SARS-CoV-2 может сохраняться в эндометрии и вызывать развитие бесплодия у женщин.

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ ПО ИТОГАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Главный вывод: ковид все же не банальная простуда.

Людям, переболевшим коронавирусной инфекцией даже в легкой форме, нужно тщательно следить за своим здоровьем и проходить периодические обследования, подчеркивают в Сеченовском университете. Если вовремя обнаружить воспалительные процессы и начать лечение, велики шансы избежать тяжелых заболеваний, способных привести к летальному исходу.

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