Протезы хорошему бойцу не помеха: как простой парень без глаза и руки стал одним из лучших стрелков бригады «Александр Невский»

Крюк вместо руки не мешает «Коруну» заниматься в зале. Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

В ВОЕНКОМАТЕ ОТКАЗАЛИ...

- Он - один из лучших, - сказал мне про этого бойца замполит отряда беспилотных систем бригады «Александр Невский». - Я не знаю никого, кто стреляет лучше, чем он, человека мужественнее и собраннее. Ни разу не слышал от него жалобы или разговоров, как ему трудно. Он - символ стойкости русского солдата.

Конечно, мне захотелось познакомиться с этим удивительным человеком.

Бригада «Александр Невский» относится к Добровольческому корпусу Южной группировки войск и сейчас воюет на Славянско-Краматорском направлении. Основной упор в бригаде делают на сложную технику: дроны, РЭБы, НРТК. Но и простые стрелки здесь служат. Такие, как «Корун».

Ему 40 лет, выглядит моложе. Сельский парень из Оренбургской области. Я не спросил, что значит его позывной, но в русской архитектуре «коруна» - это декоративный элемент на окне, вроде солнечных лучей. И правда, есть в облике этого бойца светлое, солнечное. Коротко стриженная голова и спокойное лицо. Такое лицо бывает у человека, принявшего судьбу и благодарного ей, несмотря ни на что.

До СВО «Корун» работал на стройке, монтировал трубопроводы. А в январе 2023-го подписал контракт. Хотел раньше, но не брали - сначала отказали в районном военкомате, потом в областном... Дело в том, что у «Коруна» с детства нет одного глаза, он носит искусственный. Никто не хотел связываться. А в бригаде «Александр Невский» поверили в него.

ТЯНУЛО В ШТУРМ

Воевать оказалось трудно. «Корун» получил пять ранений. После первого потерял левую руку. Он тогда служил в артиллерии. После того как расчет отстрелялся, пошел за водой. Неожиданно прилетела вражеская «птица». «Коруну» кажется, что это ранение неловкое, не боевое - не в бою ранило.

Да и в стрельбе ему равных нет. Особенно из его улучшенного пулемета. Фото: Личный архив героя публикации

Дело было в районе Артемовска, и он пообещал пацанам, что вернется. Сказал - и сделал: с протезом вернулся в бригаду. Только работать наводчиком гаубицы ему не дали: там же две вертушки, их двумя руками нужно крутить. Посадили работать корректировщиком.

Руки нет, одного глаза тоже. Но смотреть на монитор и передавать артиллеристам координаты целей «Корун» мог. Вставал в 5 утра и сидел за работой до 10 вечера. Если было нужно, его будили и ночью. И так каждый день.

- Я привык. Не ощущал, что у меня нет второго глаза, нет руки. Просто делал нужную работу. Но не могу сказать, что получал от нее удовольствие. Меня тянуло на штурм, - рассказывает «Корун».

Слова даются ему с трудом - последствия еще одного ранения, когда его желание исполнилось.

По словам командира, все, за что берется «Корун», он делает хорошо. Благодаря его корректировке были уничтожены важные вражеские цели, спасены жизни парней. Но «Корун» мечтал вернуться в поле, и когда шли боевые действия в районе Волчанска, его рекомендовали в штурмовой батальон, куда он и рвался.

«КАПИТАН КРЮК» - ЭТО ДЛЯ СВОИХ

У «Коруна» есть разные протезы. Один из них - цевье. Крепишь на автомат - и можешь стрелять. Удобно. Но от него пришлось отказаться: сложно отцепить в случае экстренной ситуации. Был у «Коруна» и высокотехнологичный бионический протез. От него тоже отказался - тяжелый, разгибался медленно, батарея разряжается быстро. Простой крюк оказался удобнее и надежнее. Такой сделали Коруну в фонде «Защитники Отечества».

- Капитан Крюк к вашим услугам! - смеется замполит, а потом мрачнеет. - Ну это мы здесь так можем шутить. Если бы на улице кто-то «Коруну» такое сказал, я бы этому типу лицо разбил.

Со своим крюком «Корун» даже занимается спортом. И стреляет из автомата. Причем очень точно.

- Бывают типы - две руки, два глаза, но бестолочи. С 15 метров в FPV (беспилотник, оснащенный камерой. - Ред.) не попадает! - возмущается замполит. - А это настоящий человек! Спасибо его родителям.

СТАРАЛСЯ ПОДПУСТИТЬ ДРОНЫ ПОБЛИЖЕ

В штурмовом батальоне «Корун» прикрывал ребят, работал из автоматического гранатомета, помогал заходить парням на позицию, отстреливал прилетающих «птиц», вычислял вражескую артиллерию.

- Когда я сидел в Волчанске, пацаны приходили чумазые, пропахшие порохом. Смотрел на них и думал: я должен быть с ними! - говорит «Корун».

В коллективе «Коруна» любят. Он и наводчик хороший, и корректировщик, и вычислитель, и стрелок. Сбил из самозарядного карабина больше 30 FPV, потом считать перестал. Для надежности старался подпустить их поближе. Оттого и получал ранения - взрывающийся в воздухе дрон все равно может задеть осколками.

- Они подлетают и начинают кружить над деревьями, - рассказывает он. - Нужно включать голову, чтобы перехитрить. Однажды пять штук прилетело, когда я штурмов заводил на позицию. Мы были в маскхалатах, и они решили, что это серьезные ребята идут. Больше мы такие халаты не надевали.

Но везло не всегда. Один сбитый дрон взорвался рядом в кустах, осколок пробил бедро. «Корун» уговорил командиров, чтобы не эвакуировали - подумаешь, осколок! Даже перед пацанами неудобно.

Новое ранение он получил, когда мина прилетела в их блиндаж. Снова посекло осколками, у «Коруна» сохранилась памятная дырка на армейской майке. Четвертое ранение снова от FPV-дрона. А пятое в апреле было тяжелым.

ВЫПЛЮНУЛ ОСКОЛКИ. ВСЕ НОРМАЛЬНО

Он тогда на посту прикрывал позицию. Пост был затянут маскировочными и рыболовными сетями - как раз от дронов (через такие сети можно стрелять: несколько новых дырок - не беда). Прилетел вражеский оптоволоконный дрон. Такие летают медленно, сбить их несложно. Но накануне привезли патроны для ружья, с сетками внутри. «Корун» зарядил их, чтобы проверить в деле. Вот только выстрелить сеткой через сетку невозможно. Он бросился наружу из укрытия, сделал два выстрела, а дрон уже пикировал на него сверху. «Корун» прыгнул в укрытие, а дрон ударил рядом.

Когда сознание вернулось, он попытался встать и начал захлебываться кровью. Шея горела, легкое пробито, три ребра сломано. Один осколок насквозь прошел через ноги, другой - через руку. Еще два пробили шею и оказались во рту. Корун выплюнул их уже во время эвакуации. Из-за них теперь говорит с трудом. Ему заклеили пробитую грудь пластырем, потащили.

- Восстанавливался быстро, - вспоминает он. - В апреле ранило, а в мае уже выписали.

Вернулся в бригаду и… снова попросился на штурм. От штабной работы отказался. Командиры нашли компромисс - отправили в МОГ (мобильную огневую группу), снова сбивать дроны. Теперь он ездит на обрезанной «буханке» со спаренными пулеметами. Сопровождает машины на передовую. Специально для него местные Кулибины сделали рукоятку, чтобы стрелять из двух пулеметов нажатием одной гашетки. Так еще точнее стрельба получается.

«СТРАХ - ПОТОМ»

Однажды их чуть не сбило «крыло» вроде «Хорнета», только самодельное. «Корун» успел выстрелить из карабина и спрыгнуть на землю. Водитель выскочил в другую сторону. Крыло шлепнулось на асфальт и залетело под машину, но не сдетонировало.

Парни потом на посту предупредили, что «крыло» на дороге лежит.

- Когда прилетает дрон, страха я не чувствую, - признается «Корун». - Держу внимание, куда полетит, что будет делать. Страх потом.

У «Коруна» нет государственных наград, только наградные кресты от Добровольческого корпуса. Командиры подавали на медаль «За отвагу», на орден Мужества для него. Но не сложилось. Может, проявил мало отваги, недостаточно мужества? «Корун» об этом не думает. Он знает, что находится на своем месте. И хочет быть здесь.

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