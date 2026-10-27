Родительская боль и взрослая свобода: почему современная молодежь сознательно выстраивает границы с родственниками

Молодежь от 20 до 35 лет часто обращается с запросом: «как дистанцироваться от семьи, они на меня давят». Фото: fizkes/Shutterstock/Fotodom

Психологи отмечают, что молодежь от 20 до 35 лет часто обращается с запросом: «как дистанцироваться от семьи, они на меня давят». Такова цена тренда на «проработанность» - молодые люди сознательно выстраивают границы с родственниками, чтобы защитить свое ментальное здоровье.

Но где заканчивается здоровая сепарация и начинается отчуждение? Это явление массовое или все же существует лишь тонкая прослойка таких «самостоятельных»? KP.RU обсудил тенденцию с психологом Ольгой Поляковой.

- В России под сепарацией чаще понимают психологический процесс взросления – превращение ребенка в самостоятельного, функционального взрослого, - говорит Ольга Полякова. - Проще говоря, сможет ли человек в 18 лет уехать в другой город учиться? Для этого нужны не только навыки самообслуживания, готовки, уборки, но и способность общаться с незнакомыми людьми. Ну и родителям тоже нужно понимать, что дети выросли, им нужна посильная поддержка, но не гиперопека.

Возникает вопрос: почему взрослый человек, способный сам о себе позаботиться и обеспечить себя, при теплых отношениях в семье все равно грустит, переезжая от родителей?

- Потому что сепарация – это не только переезд, но и перестройка эмоциональной связи, - поясняет психолог. - Грусть здесь является психологической нормой, а не сигналом о «непройденной сепарации».

СЕПАРАЦИЯ И ОТЧУЖДЕНИЕ: В ЧЕМ РАЗНИЦА

Сепарация - это умение быть собой, сохраняя связь с семьей. Взрослый человек, сформировавшийся как личность, различает свои чувства и чувства родителей, принимает, что они могут не совпадать, способен выдерживать и при необходимости ограничивать эмоции родных, оставаясь в эмоциональном контакте.

Отчуждение - это эмоциональный разрыв, который часто заменяет истинную проработку отношений. Тема отчуждения взрослых детей от родителей в наши дни одна из самых быстро растущих областей семейных исследований в мире, но в России она пока в начале пути.

- То, что в психологии сегодня называют «сепарацией от родителей» — выстраивание границ, эмоциональная независимость – восходит к американскому психиатру и семейному терапевту Мюррею Боуэну. Он ввел понятие «дифференциация Я» как способность различать эмоциональные и интеллектуальные процессы, сохраняя независимость от эмоционального поля семьи, - рассказывает Ольга Полякова. - Простыми словами: человек с развитой дифференциацией понимает, где его чувства, а где чужие. Он не срывается на близких просто потому, что устал, и не берет на себя вину, которая ему не принадлежит.

Боуэн считал, что человек, который убегает из родительской семьи, настолько же эмоционально зависим, как и тот, кто никогда из неё не уходит. Сбежал, значит реакция на семью по-прежнему определяет его жизнь. Истинная сепарация – это не побег, а умение быть собой рядом с семьей.

Сепарация - это умение быть собой, сохраняя связь с семьей. Фото: Red Stock/Shutterstock/Fotodom

РОДИТЕЛИ – КАК ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ТРИГГЕР

По разным данным, в последнее время запрос к психологам на сепарацию от родителей вырос в разы. 15% людей в возрасте 20–30 лет полностью прекратили общение с близкими, еще 25% - ограничили его.

«Каждый раз, когда я задерживаюсь на работе и звонит мама, я чувствую раздражение. Я не понимаю: это я устала или чувствую себя виноватой, хотя мы давно не живем вместе», — описывает свое состояние одна из клиенток.

- Родители как эмоциональный триггер не обязательно должны быть физически рядом, - поясняет Ольга Полякова. - Достаточно пропущенного вызова или непрочитанного сообщения, и человека накрывает эмоциональная волна: смесь тревоги, раздражения и чувства вины. Такое состояние указывает на внутренний конфликт. Неспособность определить истинный источник эмоций и отделить реальную вину от невротической - признак непройденной сепарации.

ПОЧЕМУ ЭТА ТЕМА ОСТРЕЕ ДЛЯ ПОКОЛЕНИЯ 20–35 ЛЕТ?

На это есть несколько причин, считает Ольга Полякова:

1. Идеологический: коллективизм против индивидуализма.

В СССР семья была не просто нормой, а государственным императивом. То, что происходило внутри отдельной семьи, касалось всех. Разрыв с родителями означал бы разрыв с социумом: жилье, работа, круг общения - все было связано через семью или через государственные структуры, которые ее поддерживали.

Исследование НИУ ВШЭ показало: постсоветская Россия формирует ценности самоутверждения, конкурентного индивидуализма и гедонистические смыслы. Ученые пришли к выводу, что постепенно развивается чувство обособленности даже в рамках семьи. Формируется позиция «человек должен опираться на собственные силы». Сепарация становится нормальным, даже желаемым актом самоопределения.

2. Экономический: взаимозависимость против самостоятельности.

Поколение 60–75 выросло в системе, где экономическая взаимозависимость поколений была нормой: дефицит жилья заставлял жить вместе, низкие пенсии делали стариков зависимыми от детей. Сепарация была экономически невозможна.

Поколение 20–35 живёт в рыночной экономике со своими сложностями: ипотека, нестабильный рынок труда. Но идеология индивидуальности влияет сильнее. Тема сепарации обостряется, когда родители используют материальную помощь как рычаг контроля.

3. Информационный: молчание против языка границ.

Поколение 60–75 выросло без психологического дискурса: не было понятий «личные границы», «токсичные отношения», «эмоциональное насилие». Обращение к психологу стигматизировалось.

Поколение 20–35 живет в психологизированном обществе, где язык границ повсеместен, а терапия стала нормой и актом заботы о себе.

4. Культурный: моральный запрет против дестигматизации.

Поколение 60–70-х существовало в культуре, где разрыв с родителями был морально невозможен, а «почитание родителей» было вписано в Моральный кодекс строителя коммунизма.

Поколение 20–35 живет в культуре, где разрыв дестигматизирован: соцсети, мемы, подкасты делают дистанцирование нормальным выбором.

ТАК ПРАВДА ЛИ, ЧТО ОТЧУЖДЕНИЕ РАСТЕТ?

41% молодых россиян назвали отношения с родителями «по-настоящему откровенными»: родители на третьем месте после супруга и детей. Фото: fizkes/Shutterstock/Fotodom

- Феномен семейного отчуждения как самостоятельный предмет академических исследований существует менее 15 лет. Организация Together Estranged прямо пишет, что не существует исследований, которые надежно ответили бы на вопрос, растет ли частота отчуждения. То есть доказательств роста самого явления нет, есть только поперечные срезы. Возможно, растет не отчуждение, а его видимость, - говорит Ольга Полякова. – Что касается России, то у нас семейное отчуждение взрослых детей от родителей не выделено в отдельную исследовательскую область. Психологическое сообщество декларирует рост запросов от клиентов на проработку разрыва с родителями, но научная среда тему пока не исследует.

При этом косвенные данные рисуют противоречивую картину.

ВЦИОМ в 2023 году опросил 1600 россиян на тему близкого круга общения. 41% назвали отношения с родителями «по-настоящему откровенными»: родители на третьем месте после супруга и детей. А среди 35–44-летних этот показатель — 60%: для них родители остаются самым близким кругом. Это противоречит тезису о массовом отчуждении, получается, что большинство людей 30–45 лет сохраняют близость с родителями.

Также ВЦИОМ в 2026 году провел исследование на тему позднего взросления, в котором участвовали более 1500 респондентов. По данным опроса, средний возраст самостоятельной жизни - 21 год, что соответствует здоровой сепарации.

ЧТО В ИТОГЕ

- Отчуждение взрослых детей от родителей - не мода и не каприз «проработанного» поколения, а закономерный итог глубинных сдвигов, - считает Ольга Полякова. - Поменялась вся инфраструктура человеческого существования, а психотерапевтический язык дал названия тому, что раньше молчаливо терпели. Но важно различать сепарацию и отчуждение. Психотерапия здесь не причина, а зеркало и катализатор. Она не создает конфликт из ничего: почва для разрыва складывается годами.

Тренд реален, но его масштаб неизвестен. И об этом честнее писать как о культурном сдвиге, а не как о статистическом факте.

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