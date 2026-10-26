Грызем кредит науки: итоги разговора Владимира Путина с главой Газпромбанка

Председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов рассказал Путину о поддержке бизнеса и науки. Фото: Пресс-служба Президента РФ

В понедельник, 26 октября 2026 года, президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу в Кремле с председателем правления Газпромбанка Андреем Акимовым. KP.RU рассказал о главных итогах беседы:

- Газпромбанк - одно из крупнейших финансовых учреждений страны, входит в топ-3 по объему активов, по объемам выдаваемых кредитов, - начал президент.

- По капиталу, - уточнил гость.

Акимов отчитался в цифрах: активы банка на сегодня - 17,6 триллиона рублей. Капитал - 1 триллион и 800 миллиардов. А прибыль в прошлом году достигла 130 миллиардов рублей.

Чем занимается эта финансовая махина? Главное направление работы Газпромбанка - кредиты для промышленности.

- 95 процентов нашего портфеля - это крупные заемщики практически из всех областей народного хозяйства. Это и машиностроение, которому мы исторически уделяем большое внимание, и химическое производство, и атомное машиностроение, сельское хозяйство - мы один из крупнейших кредиторов по сельскому хозяйству, - рассказал гость.

Другая сфера работы - вложения в развитие инфраструктуры страны. Дороги, мосты, железнодорожные магистрали и тоннели.

- Мы вложили где-то больше триллиона, и у нас большой аппетит к развитию этого «кровеносного сосуда» экономики, - заметил Акимов.

Активно работает Газпромбанк с Центробанком, разрабатывая новые пути финансирования научных проектов.

- Это непросто, потому что весь процесс создания и внедрения научных разработок не может осуществляться только на кредитной базе. Нужны инвестиции. И я надеюсь, мы с Центральным банком сможем это отработать, - заявил председатель правления Газпромбанка.

Кроме того, банк помогает строить студенческие кампусы. И работает более чем со 100 университетами России.

- Мы отбираем с экспертами научные открытия и финансируем их на начальной стадии, чтобы доводить прорывы до промышленной реализации, - отрапортовал гость.

В конце Акимов заверил президента - банковская сфера в стране стабильна и устойчива.

- Резервы есть, запасы есть. В прошлом году банки профинансировали, по разным методикам можно считать, 50 - 70 триллионов рублей вложений в экономику. Поэтому я с убежденностью смотрю в потенциал банковской системы и рассчитываю, что мы будем в хорошем состоянии.

- Хорошо, - поблагодарил за доклад Президент России.