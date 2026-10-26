Война против России дорожает: День боев обходится Киеву уже в умопомрачительные $500 миллионов

Ещё один год войны обойдётся Киеву в $175 млрд и многих загубленных жизней Фото: REUTERS.

Ещё один год боевых действий обойдётся Киеву в $175 млрд - так подсчитало Минобороны Украины, и с этой цифрой в Верховную Раду поступил проект бюджета-2027. Но вписать в него удалось лишь $100 млрд. на войну. Потому что запрошенные $175 млрд — это три четверти (точнее — 74%) от всего, что Украина производит и зарабатывает за год.

Уже сейчас у Киева нет $6 млрд на зарплаты солдатам за октябрь–декабрь, заморожены расходы на бомбоубежища для школ и больниц и на защиту электростанций. А министр финансов назвал «катастрофой» задержку зарплат бюджетникам. Государство, которому нечем платить своим врачам, учителям и солдатам, просит у Европы ещё 70 млрд евро на военные действия. Цена названа. Осталось найти того, кто заплатит её, ни о чём не спрашивая, - а таких в Европе с каждым саммитом всё меньше.

Секундомер войны

Секунда войны для Украины и ее спонсоров сегодня, в 2026 году, стоит $5,5 тысяч или 36 средних украинских пенсий по 7273 гривны (12 тысяч рублей). Час войны — уже $20 миллионов.

22 часа такой войны - всё, что Украина отвела на весь 2027 год своим ветеранам: 20,5 млрд гривен. Чуть больше 3 суток войны - месячные пенсии всех 10 миллионов пенсионеров страны. 13 дней войны - всё здравоохранение Украины на год, 2 недели войны - всё образование.

США в Афганистане тратили $300 миллионов в сутки - 20 лет, пока не ушли. И до сих пор это считалось вершиной расточительства.

Но боевые сутки Киева в 2027 году запланированы дороже в 1,6 раза!

$175 миллиардов - это 1,5 военных бюджета Германии. 2,5 военных бюджета Франции, И почти 4 годовых военных бюджета Польши. Стран, которые в 3-4 раза больше Украины по населению. И в 10-20 раз больше по экономике.

Впрочем, какая на Украине сегодня экономика, если на конфликт тратится в 3 (!) раза больше, чем остается на всё остальное? И это еще при условии, что почти половину денег дадут спонсоры-союзники.

В Верховную Раду поступил проект бюджета-2027. Но вписать в него удалось лишь $100 млрд. на войну. Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сдельная война

Ещё год назад на боевые действия в 2026-м в Киеве просили $120 млрд. Украинский конфликт подорожал на 46% всего за один год планирования. И на 58% против того, что тратится сейчас. Дорожают прежде всего люди. На фронт надо чем-то завлекать. Пытаются деньгами. С июня боевые действия на Украине оплачиваются сдельно: день штурма стоит 40 тысяч гривен, за пленного платят 100 тысяч, за убитого в ближнем бою с видеоподтверждением - 15 тысяч. Другое дело, что этих выплат не всегда можно добиться, часть отбирают командиры, коррупция на фронте процветает не меньше, чем в тылу. Но из 518 млрд гривен прибавки к обороне за год 337,5 млрд - это зарплаты, не снаряды: статья вооружений не растёт, а новые дроны, ракеты и ПВО Киев записал в «непокрытую потребность», переложив их на союзников.

Ручной режим

Платить же нечем уже сейчас. С середины сентября 2026-го казначейство Украины работает в ручном режиме: сначала оборона, долг и соцвыплаты, всё остальное ждёт. 39 млрд гривен на укрытия в школах и больницах, защиту электростанций, достройку госпиталей и социальное жильё Минфин отменил: «В этом году они вообще не будут профинансированы», - объяснила глава бюджетного комитета Рады Роксолана Подласа. «Автострада», один из крупнейших строительных подрядчиков страны, остановила все стройки: государство, по словам её основателя Максима Шкиля, «в один день, без предупреждений» прекратило оплачивать капитальные расходы. Первый замминистра финансов Роман Ермоличев признаёт: не оплачены даже коммунальные платежи школ и больниц. Министр финансов Сергей Марченко - о бюджетниках: «задержка зарплат спровоцирует финансовую катастрофу». Зеленский признал, что армии до конца года недостаёт $27 миллиардов - в них и довольствие солдат, и дроны на январь–март, оплатить которые надо уже сейчас. Так выглядит государство, планирующее в следующем году тратить на войну уже по $479 миллионов в сутки. Полмиллиарда долларов в день — умопомрачительная сумма!

Нет у Киева на самом-то деле и записанных в бюджет $100 млрд: собственных денег у государства около 3,7 трлн гривен в год, а содержание одной только украинской армии стоит 4,9 трлн.

Что тоже не сюрприз. С 2022 года Украина ни разу не уложилась в собственный оборонный бюджет и тратила в 1,6 - 4,8 раза больше принятого Верховной Радой.

Разницу просят у Европы.

Зеленский уже назвал ей требующиеся ему 70 млрд евро «реалистичной суммой».

Но, конечно, не уложится и попросит еще. В 2026-м деньги, отпущенные Европой Украине на конфликт, Киев потратил за полгода.

Дроны по накладным

В эти же недели следствие заканчивает дела о дронах, купленных Украиной на 70–90% дороже рынка, и о 580 дронах, которые существовали только в накладных. Дроны и дальнобойные системы закупаются срочно, через десятки заказчиков и под грифом секретности - дрон не танк, его не пересчитаешь на параде, - и война подорожала именно там, где её невозможно проверить. Там же возникла дыра в $27 млрд. Министра обороны Украины Михаила Федорова уволили в июле, и объяснение он дал сам: «Причина связана с закупками, тендерами». Дыру нашли в момент передачи дел: Зеленский говорит, что деньги второго полугодия потратили в первом, Федоров — разводит руками.

Дроны и дальнобойные системы закупаются срочно, через десятки заказчиков и под грифом секретности Фото: REUTERS.

Цена времени

Сутки боёв на Украине дорожают быстрее, чем Киев успевает их планировать: со $116 млн в 2022 году до $329 млн в 2026-м. А в 2027-м они будут стоить $479 млн.

Кредит на 90 млрд евро, который давался Киеву на 2 года конфликта, но уже потрачен, украинские власти обязались «вернуть из репараций, которые заплатит Россия, когда проиграет». И всем понятно, что этого никогда не будет. Деньги не вернутся.

Россия на тот же 2027 год закладывает на оборону 17,1 трлн рублей - около 7% ВВП, из собственных доходов. Украина - 3 гривны из каждых 4, и большая их часть - чужие. Но при этом продолжает воевать.

Каждый отложенный разговор о мире стоит Киеву и Европе полмиллиарда в сутки, и всё меньшую долю этой суммы платит сама Украина. Деньги текут туда, где их труднее всего проверить, и чем дороже война, тем богаче те, кто её считает.

Европа уже задаёт вопросы, но продолжает платить (иначе придется признать поражение и ответить за напрасные траты); Киев на них не отвечает, но продолжает просить (потому что если остановится, вся верхушка, которая сегодня при власти, либо сядет надолго, либо ей придется бежать из страны). Каждый следующий год стоит больше предыдущего, и платить за него придётся тем, кому Киев так и не объяснил, куда ушли прошлые миллиарды. Заколдованный круг, разорвать который ни Украина, ни Европа не могут. И не хотят.

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