Плановая помощь без нервотрепки

90% выданных направлений заканчивается оказанием плановой помощи в стационаре. Фото: Официальный портал мэра и правительства Москвы

Раньше плановая госпитализация напоминала квест: пациент сам обзванивал больницы, записывался на прием, ждал ответа, а направление могло запросто «сгореть» из-за истекших сроков. Теперь все иначе. Проект «Умная госпитализация», который решено развивать в Москве, превратил этот процесс в понятную цифровую цепочку. Врач поликлиники оформляет заявку в ЕМИАС - и она мгновенно уходит во все профильные стационары города. В течение 15 дней пациент получает предложения: какие больницы готовы его принять и в какие сроки. Остается выбрать подходящий вариант - сравнить даты, расположение, условия. Все видно в приложении «ЕМИАС.ИНФО». После подтверждения направление 057/у оформляется автоматически, без визита в поликлинику. А если человеку сложно пользоваться приложением, лечащий врач поможет с выбором и зафиксирует решение в системе - это особенно важно для пожилых москвичей, отмечает мэр Москвы Сергей Собянин.

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

За два года тестирования и работы «Умная госпитализация» показала впечатляющие результаты. Время ожидания плановой госпитализации сократилось в 1,5 раза. Число самих госпитализаций выросло на 30%. А главное - 90% выданных направлений теперь заканчивается реальной помощью в стационаре. Раньше около трети направлений не реализовывалось: люди не могли пройти сложный маршрут или не дожидались очереди. Сегодня этот разрыв закрыт. Проект охватывает 14 профилей - от хирургии и кардиологии до нейрохирургии, офтальмологии и эндокринологии. Врачи отмечают: пациент приходит в клинику уже подготовленным, со всеми анализами и документами в цифровом виде. Это экономит время и позволяет сразу начать лечение.

Заведующий хирургическим отделением ГКБ № 15 Сергей Овчинников видит главный плюс в том, что пациент поступает полностью подготовленным: «Раньше мы сталкивались с ситуацией, когда человек приходил с направлением, но без свежих анализов или с неполным пакетом документов, и были вынуждены отправлять его обратно в поликлинику, теряя драгоценное время. Сейчас благодаря бесшовной интеграции с ЕМИАС вся медицинская документация поступает в стационар в цифровом виде еще до того, как пациент переступит порог клиники».

По его словам, система вернула пациенту чувство контроля: «Теперь через приложение ЕМИАС он видит предложения от нескольких профильных больниц, может выбрать удобную дату и конкретную клинику».

«Для меня как для врача важно, чтобы пациент мог получить помощь своевременно, - добавляет врач-кардиолог ГП № 134 Мурад Таибов. - С «Умной госпитализацией» мы можем предложить пациенту больше вариантов». Он также отмечает, что может отслеживать статус заявки и сопровождать человека на всем пути.

ЦИФРОВАЯ ЭКОСИСТЕМА ЗДОРОВЬЯ

«Умная госпитализация» - не отдельная новация, а часть большой цифровой перестройки столичного здравоохранения. В поликлиниках уже работает «Умный прием»: пациент заполняет онлайн-опрос, и искусственный интеллект оценивает риски, а врач готовится к визиту заранее. Параллельно развивается «Московский чекап» - программа комплексной диагностики, объединившая диспансеризацию и расширенные обследования. К ней присоединились более 1,5 млн жителей. Эти проекты дополняют друг друга: профилактика выявляет риски, «Умный прием» экономит время на консультации, а «Умная госпитализация» делает плановое лечение предсказуемым. Как подчеркивают в мэрии, цифровизация не усложняет, а упрощает жизнь. Выигрывают обе стороны: помощь приходит быстрее, а процесс перестает быть источником тревоги.