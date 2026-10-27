Игорь Николаев показал 48-летнюю дочь: она копия Юлии Проскуряковой

Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой и дочками Юлей и Вероникой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Игорь Николаев показал взрослую дочь Юлию в день ее 48-летия. Композитор скучает по наследнице. Он показал редкие фотографии.

"Моей старшей доченьке Юлечке сегодня исполнилось 48! Скучаем, любим, желаем счастья и всегда очень ждем!" - обратился Игорь Николаев к наследнице.

Композитор и его старшая дочь Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

К поздравлению 66-летний композитор приложил несколько фотографий именинницы. Поклонники обратили внимание, что старшая дочь маэстро оказалась копией его третьей жены Юлии Проскуряковой, которая на четыре года младше падчерицы.

Юля работает фармацевтом Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Юля родилась в первом браке Николаева. Исполнитель хита "Выпьем за любовь" женился на своей однокласснице Елене Кудряшовой в 18 лет, когда жил на Сахалине. Они учились вместе в школе и даже сидели за одной партой. В начале 1980-х семья перебралась в Москву. В 1991 году супруги развелись.

Юля давно живет в Майами. Отец купил ей квартиру.

Старшая дочь маэстро окончила музыкальную школу Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Она окончила школу искусств по классу фортепиано, писала песни для Кристины Орбакайте, Наташи Королевой и Дианы Гурцкой, участвовала в "Фабрике звезд-4". Но потом решила пойти другим путем.

Отучилась в мединституте, работает фармацевтом. Она вышла замуж за американца по имени Джон. Их брак рухнул через десять лет. Осенью 2015-го супруги развелись.

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