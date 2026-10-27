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Звезды27 октября 2026 20:43

Игорь Николаев показал 48-летнюю дочь: она копия Юлии Проскуряковой

Игорь Николаев показал 48-летнюю дочь, которой купил квартиру в США
Ольга ЛИБГАРДТ
Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой и дочками Юлей и Вероникой

Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой и дочками Юлей и Вероникой

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Игорь Николаев показал взрослую дочь Юлию в день ее 48-летия. Композитор скучает по наследнице. Он показал редкие фотографии.

"Моей старшей доченьке Юлечке сегодня исполнилось 48! Скучаем, любим, желаем счастья и всегда очень ждем!" - обратился Игорь Николаев к наследнице.

Композитор и его старшая дочь

Композитор и его старшая дочь

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

К поздравлению 66-летний композитор приложил несколько фотографий именинницы. Поклонники обратили внимание, что старшая дочь маэстро оказалась копией его третьей жены Юлии Проскуряковой, которая на четыре года младше падчерицы.

Юля работает фармацевтом

Юля работает фармацевтом

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Юля родилась в первом браке Николаева. Исполнитель хита "Выпьем за любовь" женился на своей однокласснице Елене Кудряшовой в 18 лет, когда жил на Сахалине. Они учились вместе в школе и даже сидели за одной партой. В начале 1980-х семья перебралась в Москву. В 1991 году супруги развелись.

Юля давно живет в Майами. Отец купил ей квартиру.

Старшая дочь маэстро окончила музыкальную школу

Старшая дочь маэстро окончила музыкальную школу

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Она окончила школу искусств по классу фортепиано, писала песни для Кристины Орбакайте, Наташи Королевой и Дианы Гурцкой, участвовала в "Фабрике звезд-4". Но потом решила пойти другим путем.

Отучилась в мединституте, работает фармацевтом. Она вышла замуж за американца по имени Джон. Их брак рухнул через десять лет. Осенью 2015-го супруги развелись.

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