72-летний Макаревич* стал отцом в пятый раз: показал молодую жену с новорожденной дочкой

Молодая жена Андрея Макаревича* родила ему дочь. Фото: соцсети.

72-летний Андрей Макаревич* стал отцом в пятый раз. Его жена Эйнат Кляйн родила лидеру группы «Машина времени» дочь. Супруги, живущие в Израиле, уже воспитывают сына Эйтана.

Музыкант поделился в соцсетях снимками 42-летней жены с новорожденной дочкой. Фото были сделаны в клинике сразу после родов. На снимках есть и сын пары - четырехлетний Эйтан.

«Вот как-то так», - лаконично подписал фото певец.

Рокер стал отцом пятого ребенка. Фото: соцсети.

Кроме Эйтана и новорожденной дочери у музыканта есть еще трое детей от других отношений. Старшая, 50-летняя внебрачная дочь Дана, живет в США. В гражданском браке с врачом-косметологом Аллой Голубкиной у него родился сын Иван, сейчас ему 39 лет, он стал актером, живет и снимается в России. Пресс-атташе «Машины времени» Анна Рождественская в 2000 году родила от певца дочь Анну.

На днях Макаревич* пожаловался, что в свои преклонные годы он с трудом заботится о маленьком сыне. Пожилой рокер признался, что в таком возрасте ему уже физически тяжело заниматься младенцами. Возрастной отец назвал своих детей кровососами и спиногрызами.

«Физически тяжело. Они кровососы, они высасывают тебя. Спиногрызы. Это ласково. Они абсолютные кровососы, потому что каждую секунду ты ему (сыну Эйтану – Ред.) нужен. Он не может остаться один. Он зовёт тебя каждую секунду. Надо сделать это, показать ему это, поиграть. Есть только короткий промежуток, когда он заснул. Но он мало спит. Сейчас дочка родится скоро ещё», - заявил Макаревич* в интервью Алексею Венедиктову**.

Супруги уже воспитывают сына Эйтана. Фото: соцсети.

Певец сообщил, что, хотя его сын и растет в Израиле, но хорошо знает русский язык. При этом в детском саду его учат ивриту.

«Сын при другой культуре восхитительно и виртуозно говорит по-русски. Он говорит: "Вы не могли бы помочь мне?" Знаешь, в четыре года, когда человек по-русски говорит такую фразу незнакомцу, это вызывает шок. А в детском саду они говорят на иврите», - рассказал иноагент.

После того, как музыкант женился на уроженке Украины (раньше Эйнат носила имя Инна Калинина и жила в Киеве), он провал все связи с родиной. Макаревич* открыто заявляет, что больше никогда не вернется в Россию. Сама Эйнат известна своими русофобскими взглядами. В соцсетях она не раз набрасывалась на россиян.

*Признан в РФ иноагентом.

**Признан в РФ иноагентом.

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